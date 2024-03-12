Деньги
Таня Боброва

Акционеры Qiwi не одобрили обратный выкуп акций Статьи редакции

Компания собиралась выкупить бумаги с Nasdaq и Мосбиржи, но после отзыва лицензии у «Qiwi банка» усомнилась, что сможет это сделать.

  • Акционеры на внеочередном собрании 11 марта 2024 года не одобрили обратный выкуп акций, говорится в сообщении группы.
  • На фоне новости бумаги Qiwi на Мосбирже падают на 5% и торгуются по 247 рублей за штуку.
  • Компания планировала выкупить обыкновенные акции класса «Б», включая ADS, с американской Nasdaq и Мосбиржи. По кипрскому законодательству размер выкупа ограничен 10% от всех выпущенных акций, писало Frank Media.
  • Обратный выкуп Qiwi планировала провести после завершения сделки по продаже российских активов. 19 января 2024 года компания объявила о продаже бизнеса в России гонконгской Fusion Factor Fintech за 23,75 млрд рублей в рассрочку. 30 января сделку закрыли. Деньги от неё компания собиралась направить в том числе на выкуп бумаг.
  • 21 февраля ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка». После этого Qiwi Plc, в которую вошли международные активы, усомнилась, что сделку по продаже бизнеса в России смогут оплатить в срок. Тогда же группа заявляла, что если Fusion Factor Fintech не выполнит свои обязательства, Qiwi Plc придётся сократить или отложить обратный выкуп.

#новости #qiwi

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4 комментария
Вадим Д.

Странно что они ещё

торгуются по 247 рублей за штуку
Qiwi Plc усомнилась, что сделку по продаже бизнеса в России смогут оплатить в срок

А здесь не сомнения, а полная уверенность (-:

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Pavel Cree

Они недавно даже выросли на 13%, шок

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Андрей Епифанов
но после отзыва лицензии у «Qiwi банка» усомнилась, что сможет это сделать.

Да уж после отзыва лицензии киви банк просто перестал существовать

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Аникин

Не удачное название это Киви, птички на грани вымирания, фрукт на мохнатое яйцо похож, банк все пилят и пилят.

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