Деньги
Евгения Евсеева

LG вложила $60 млн в разработчика роботов-«официантов» Bear Robotics Статьи редакции

После окончания раунда LG станет его крупнейшим акционером.

Роботы Servi и Servi Plus. Фото Bear Robotics
  • В обмен на инвестиции LG получит долю в стартапе: после окончания раунда компания будет владеть большей частью акций Bear Robotics.
  • Стартап основан в 2017 году. Среди его продуктов — роботы Servi, Servi Plus и Servi Lift, созданные для обслуживания посетителей. Последнюю модель можно использовать для доставки блюд и продуктов в высотных домах с лифтами.
  • В 2020 году Bear Robotics привлёк $32 млн от группы инвесторов во главе с SoftBank, в 2022-м — ещё $81 млн. Стартап работает в США, Канаде, Корее, Японии, Сингапуре и ЕС. Роботов используют в ресторанах, казино, домах престарелых, отелях и «тёмных» кухнях.
  • Роботов можно как купить, так и взять в аренду — стоимость считают индивидуально для каждого клиента в зависимости от настроек и деталей вроде дополнительных лотков. При первом использовании инженеры стартапа помогают настроить роботов под планировку заведения, после нужно только указывать, куда доставить блюда — роботы отвезут их вернутся.

#новости #lg #bearrobotics #роботы

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18 комментариев
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 Вадим Д.

В какую-то хрень вкладываются. Всё уже придумано!

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Вася Пражкин

Робот с руками? Чтоб щелбаны давать, если откажешься платить?

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Вадим Д.

За ухо и на выход!

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Нина К.

Только таких пейзажей как за окном нам не нужно)

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flash

почему? так красиво ведь 😁

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Вадим Д.

Не желаете, чтобы держава освоила Луну?!

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Денис Попович

будет такой же скам как с роботами пиццеделами. в дешевом общепите люди сами хрючево забирают. в дорогом живой официант это часть сервиса как накрахмаленные салфетки. не взлетит.

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Вячеслав Ковалев

да да,в заведениях по типу буфета будут полезны,чтоб не было очередей как обычно бывает по системе шведский стол.А в дорогих заведениях никогда таких роботов использовать не будут

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Иван Хаманн
в 2020 году Bear Robotics привлёк $32 млн от группы инвесторов во главе с SoftBank

а, ну если SoftBank вписался, то проект канеш взлетит

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Татьяна Амварова

Я думаю наличие такого робота определенно может стать фишкой заведения ) Но в заведениях по выше уровня их никогда не будет,ведь робот не сможет организовать красивую подачу блюда или посоветовать вино

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Maxim Fox

Посоветовать вино вполне может. А подача...зависит от комплектации. Какую закажите?

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Кружочек
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Штуки из труб

Такие роботы уже давно встречаются в недорогих заведениях. Детям очень нравится первое время, взрослым по-разному. Помогают ли такие роботы в быту, разгружают ли официантов - конечно же, нет, порой даже мешают. Это больше как некая изюминка недорого заведения. Пока они редкость, еще как-то будут пользоваться спросом, потом все забудут про них.

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Axel Denisenko

Ну у них сфера не только в ресторанном бизнесе.
В некоторых дорогих Корейских отелях по коридору такие разъезжают частенько, за пару минут привезут вам в номер какую-нибудь мелочёвку или небольшой заказ с едой.
Возможно ещё лет 10 и подобные ребята будут помогать на складах или в подсобках больших супермаркетов.

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Артемий С.

А мне нравится, хочу заведение полностью без официантов, не люблю общаться. А так зашел - поел в одиночестве и ушел, кайф

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Dima Dimadim

Вот где и как люди омывают деньги

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Алёна

А души то нет

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Вася Пражкин

А если робот будет напевать - «Я милого узнаю по походке..»?

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15 комментариев
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