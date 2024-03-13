День 749: правительство собирается дать экспортёрам право на освобождение от продажи валютной выручки Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 13 марта: доллар — 90,88 рубля (на 26 копеек больше, чем 12 марта), евро — 99,35 рубля (на 22 копейки больше).
Кто и как адаптируется
Правительство предусмотрит возможность разрешить экспортёрам, которые обязаны продавать валютную выручку, полностью или частично отказаться от этого, рассказали источники «Ведомостей» со ссылкой на проект. Экспортёры и их «дочки», в том числе зарубежные, смогут претендовать на разрешение от правкомиссии, например, если получают от 50% выручки по внешнеторговым контрактам в рублях. Могут быть и другие условия. Проект ещё не одобрен кабмином, поэтому может перетерпеть изменения.
«Москвич» ищет второго «восточного» партнёра — помимо JAC — и уже ведёт переговоры с несколькими компаниями (некоторые ещё не представлены на российском рынке), узнало РБК от двух источников. Не исключено, что это производственная необходимость: в 2024 году завод планирует произвести 22 тысячи автомобилей при производственных мощностях, рассчитанных на 180 тысяч машин в год.
ООО «Юнилевер Русь» (входит в Unilever) выкупило права на товарные знаки, которые принадлежали нидерландской и британской структурам концерна, заметил «Ъ». Среди них, помимо прочих: марки косметических средств «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Чёрный жемчуг» и «Лесной бальзам» и мороженого «Инмарко» и Ekzo. Так ООО будет проще защитить использование марок на территории страны — например, при выявлении контрафакта.
Минцифры внесло в классификатор российского программного обеспечения четыре новые категории — это программы для мгновенного обмена текстовыми сообщениями и другими файлами, для электронного документооборота, медицинское ПО и системы роботизации процессов (RPA).
Какие есть проблемы и трудности
Фармацевтические компании из «недружественных» стран планируют обязать согласовывать с правкомиссией сделки по продаже торговых марок юрлицам из России. Так власти рассчитывают исключить ситуации, когда «иностранные производители могли бы включить неполученные средства лицензионных платежей за выпуск отдельных лекарств в цену торговой марки, под которой они выпускаются, и продать её российскому производителю без ограничений на вывод средств».
Контекст
Нестабильная ситуация в автомобильной отрасли, а также необходимость «форсированного импортозамещения» привели к рекордным вливаниям в производство автокомпонентов из Фонда развития промышленности (ФРП). Так, в 2022 году профинансировали 28 проектов на 53,3 млрд рублей, а в 2023-м — 38 проектов на 37,4 млрд рублей. Раньше займы были «кратно меньше», рассказали «Ведомости» со ссылкой на главу ФРП.
Со второго квартала 2024 года из-за введения нового утилизационного сбора могут подорожать поставки автомобилей в Россию, допустил доцент Московского Политеха Анатолий Фиронов в разговоре с «Праймом». По его мнению, бренды Chery, Changan, Exceed, Geely, Haval и JAC, например, укрепят свои позиции, так как поставляются через авторизированные дилерские сети, а объёмы параллельного импорта таких марок, как Voyah, Tank, Li Auto и других, «вероятно, существенно сократятся».
Коллегия Верховного суда отменила решения апелляционной и кассационной инстанций по спору «Тинькофф» и клиента Ильи Филимонова, касающемуся списания банком денег после выгодной конвертации валют в 2022 году. Эти отменённые решения изначально были вынесены в пользу «Тинькофф». Суд отправил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, пишет РБК со ссылкой на судебного представителя Филимонова, Дмитрия Бутрякова.
За 2023 год Китай нарастил поставки губной помады в Россию в 2,7 раза, до $16,6 млн, и сместил Францию с лидерской позиции (у неё $11,4 млн).
Замороженные в ЕС российские активы, скорее всего, принесут €15-20 млрд прибыли после уплаты налогов до 2027 года, рассказал Reuters неназванный чиновник в ЕС. При этом потенциальные иски от России и западных банков к Euroclear в случае их удовлетворения могут привести к финансовому кризису.
Новости предыдущего дня, 12 марта — здесь.
Торгуй за рубли и не сдавай валюту!
Гениально, ей богу.
Может, не нужно нам столько дорогущих шильдиков на колёсах?