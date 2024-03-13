«Тинькофф Инвестиции» запустят платформу, через которую бизнес сможет привлекать деньги на pre-IPO Статьи редакции
Пока только от квалифицированных розничных инвесторов.
- На первых порах «Т-венчур» сконцентрируется именно на проведении pre-IPO, рассказала компания. Это этап, который, как правило, предшествует первичному размещению акций на бирже.
- Первые эмитенты появятся «в ближайшие несколько месяцев». Чтобы стать одним из них, нужно отправить заявку на [email protected] и предоставить данные о компании аналитикам «Тинькофф Инвестиций» для внутреннего анализа.
- После выхода на pre-IPO акции растущих стартапов можно будет покупать и продавать в брокерском приложении компании. Торговать ими смогут квалифицированные инвесторы. В будущем компания также собирается представить на базе платформы инструменты для привлечения долгового финансирования.
- Платформа должна помочь представителям малого и среднего бизнеса, у которых уже есть «подтверждённая» бизнес-модель, но нет возможности выйти на IPO из-за недостаточного размера самого бизнеса.
- В 2023 году «Тинькофф Инвестиции» рассказали, что в тестовом режиме начнут предоставлять брокерские услуги подросткам от 14 лет. В 2024-м запустили сервис подбора инвестстратегий и автоследования.
- В App Store приложение брокера недоступно: его удалили из-за санкций против «Тинькофф» со стороны ЕС.
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Зачем инвестировать СВОИ $ и брать риски если можно запустить платформу и инвестировать ЧУЖИЕ.
Новый вид обкешинга об хомов
Плохо что ли хорошо.
Не все в крипте разобрались
Раньше облапошивали на ИПО, сейчас будут еще и на преИПО. Дабл шот.
У Сбера была похожая "СберКредо", только попроще.
Не взлетело
а что у Сбер взлетело?
В чем смысл то этого пре-IPO?
получить и подтвердить предварительную оценку для Айпио.
а для инвестора?
а инвесторы это фонды, бизнес-ангелы и знакомые. Они дают деньги первые в перспективныый проект. И покупают акции "по дешевке". На айпио ценник на акции может быть выше по итогу. Плюс на пре айпио покупают доли значительные - вплоть до блокируещего пакета.
причем тут пре-IPO?
Дискуссия ещё не началась
Видимо, прогноз на ставку кредитов для бизнеса негативный
Приехали. Потанен reinvents Steam: Early Access за донат. Сымитируем отсутствие неприсутствия венчура на территории шестой части суши с лососем.
В стране кроме гос денег других для инвестиций почти нет )
Хз, для кого проект
Интересная фишка - большее разнообразие инвестиционных возможностей и правильно что только для квалов. А то риск повышенный я думаю