Adidas впервые с 1992-го закончила год с чистым убытком Статьи редакции
На результаты повлияла распродажа товаров Yeezy и резкий рост налоговой ставки.
- Adidas в финансовом отчёте по итогам 2023 года сообщила о годовом убытке в €58 млн. Это первый отрицательный результат с 1992 года, пишет Reuters. Несмотря на это, компания выплатит дивиденды в €0,7 на акцию.
- «2023-й закончился не так хорошо, но лучше, чем я ожидал в начале года», — прокомментировал результаты гендиректор Adidas Бьорн Гульден. За первый год работы (занимает должность с 2023-го) он решил распродать складские запасы Yeezy, усилить производство популярных моделей Samba и Gazelle, а также улучшить отношение с розничными продавцами, пишет издание.
- За 2023 год депозитарные расписки производителя на бирже Nasdaq подорожали на 34%.
- В 2024-м компания продолжит продавать запасы Yeezy по себестоимости и собирается выручить €250 млн, эти результаты не повлияют на итоговую прибыль. Также производитель прогнозирует «двузначный рост продаж» на всех рынках кроме Северной Америки (там слишком большие складские запасы).
- Adidas прекратила продавать кроссовки Yeezy в октябре 2022 года после разрыва контракта с Канье Уэстом на фоне его скандальных высказываний. А в мае 2023-го решила продать запасы и часть выручки отдать на благотворительность. По данным WSJ, ещё часть денег получил Уэст, другая — ушла на покрытие расходов, связанных с прекращением партнёрства.
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Звездят. Это из-за того, что из России ушли. Я по телевизору видел, там врать не будут.
Хахвхвхв
Да, пацаны с района не могут Адик покупать, только на них и держались
Во внутренних коммуникациях они называют 3 причины, глобально повлиявших на выручку за последние годы:
1) Бойкот в Китае.
2) Кайнегейт
3) Россия
Именно поэтому у них до сих пор стоит бан на найм новых сотрудников в HQ.
Наверное потому, что:В 2024-м компания продолжит продавать запасы Yeezy по себестоимости
Может дойдет, что так делать не выгодно для бизнеса? )
"Бренд одежды и обуви, созданный американским дизайнером, рэпером и предпринимателем Канье Уэстом"
Выбор или выкинуть или так распродать)
💔
Правильно!
у них одно гавнище продается.
Уже давно нет интересных коллекций.
Норм там коллекции. Даже старые, очереди в дискоты стояли дай бог каждому! Суперстар как были легендой так ей и остаются. А про бутсы футбольные и говорить не нужно.
Громко конечно сказано, но сейчас много ноу неймов делает не хуже, и не ясно зачем именно адик нужен, когда был брендом с точки зрения престижа
Это когда отменяешь кого-то и не ожидаешь что будет хуже?
Ушел из России 😂😂😂😂👏👏👏
Путин виноват? Нет? Странно.
А дело то не в налогах, не надо было из России уходить, скажут многие россияне на которых "держится" весь бизнес!
Естественно не весь, но он есть. С этим глупо спорить
Там и надо фрицам)) не хуй было с РФ уходить.
По этим изи почти все время был дефицит, рисейл и вот это все. А теперь второй год не могут распродать складской запас , но в принципе не удивлен, на таком «дефиците» держится половина шмоточно-обувных брендов
"Ади, мы всё проебали..." (С)