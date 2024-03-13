Палата представителей США приняла законопроект о принудительной продаже TikTok или его запрете в стране Статьи редакции
Теперь его должен одобрить Сенат.
- Документ предполагает заперт на размещение TikTok в магазинах приложений для американских пользователей, пока китайская ByteDance не продаст сервис. Он также может применяться к другим продуктам компании. Инициативу поддержали 352 конгрессмена, против проголосовали 65, передаёт The New York Times.
- Теперь проголосовать должен Сенат США, часть сенаторов высказалась против инициативы, отмечает газета. После одобрения двух палат Конгресса законопроект должен подписать президент США Джо Байден. Он уже пообещал это сделать, отмечает Washington Post.
- Если законопроект получит все необходимые одобрения, компании дадут чуть больше пяти месяцев, чтобы выполнить требование. Оценка TikTok, скорее всего, составит «сотни миллионов долларов», писал WSJ.
- По данным источника издания, покупкой TikTok уже заинтересовался бывший глава Activision Blizzard Бобби Котик. Он якобы искал потенциальных инвестиционных партнёров и озвучил идею сразу группе собеседников, среди которых был и глава OpenAI Сэм Альтман.
- В 2020 году администрация Дональда Трампа приказала заблокировать TikTok: компанию обвинили в передаче данных американцев китайским властям. Сама она, по словам издания, отрицает такое сотрудничество и говорит, что не стала бы выполнять подобные запросы.
- В 2021 году Джо Байден отменил указ Трампа, но всё же поручил провести расследование. Позже выяснилось, что сотрудники ByteDance получили неправомерный доступ к данным о геолокации нескольких журналистов из США.
- Чтобы наладить отношения с американскими властями, TikTok начал работать над планом по разделению бизнеса. Среди рассмотренных тогда сценариев — создание TikTok Global. Oracle и Walmart выкупили бы в ней по 12,5% и 7,5%. Штаб-квартиру открыли бы в США, данные хранили бы на серверах Oracle, а в управлении посадили бы преимущественно американцев. Но сделка так и не состоялась.
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1. это другое
2. в интересах национальной безопасности, имеют право
3. не нужно заниматься вотэбаутизмом
Они не блочат сайт тиктока как у нас, например, по решению Пупкина из посёлка Залупкино.
Путинская пропаганда тебе пояснит как в США убивают свободу слова, не беспокойся.
А зачем им блочить своё? А все что не их - обязаны им продать/отдать, как нам пояснили в статье выше 🤷♂️
Но вашу попытку уважаю, держитесь до последнего 👍
Ну у них другая система, президент не управляет. Как король в Англии. От него ничего не зависит
в том то и дело, не по сеньке шапка, сиди молча и давай сюда свои ресурсы за хорошую жизнь, а на большее и не претендуй
Я что то не понимаю, вы намекаете что у нас так же как в штатах?
он тоже хочет бомбить "Белград"
Так речь о "продаже", а не о "передаче Росимуществу во временное управление 100% долей". Понимать надо разницу-то.
Запреты за запретами. Ужс, страна-гулаг, скоро воздух запретят!
А, стоп, это же США.
Правильное и своевременное демократичное решение.
Чем ближе к выборам в США, тем меньше демократии. Ещё и на магазины приложений давят. Они своими действиями только приведут к фрагментации операционных систем.
Если поймали за слив, то в США за это строго карают. Ничего удивительного, это работало примерно всегда.
Ничего удивительного, это работало примерно всегда.
Всё верно, отжатие было примерно всегда
Вот так бизнес и отжимают
Сами поняли что эта дедаградационная шляпа)))
Может до них наконец дойдет что пора сделать сервера для России
Демократия в деле!
Боже мой, какой стыд, чесн слово, хоть одна платформа может остаться без изменений? Что Россия, что США...
П***й, я так чувствую.
Даю 50%, что не одобрит.
А еще 50%, что одобрит
Переубедите меня.
Apple тут нужно подключить своих юристов и заявить, что они не будут выпиливать приложение из стора, которое не нарушает никие правила
Ахахаха
Ещё никто ничего не одобрил, а уже вой на бото-болотах🤣🤣🤣
Правильно глаголишь, ведь все кто с тобой не согласны - обычные боты.
А новость о принятии палатой представителей - это просто пук в лужу, поскольку эти ребята ничего не решают, а просто просиживают штаны, и похуй что там они напринимали.
тик -току грозят не сладкие времена , в России доступа нет , теперь еще США хочет ограничить доступ.
Ой, TikTok станет koTTik
тектоник