День 750: производитель микроэлектроники «Элемент» запланировал выйти на биржу с оценкой в 100-150 млрд рублей Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 14 марта: доллар — 91,54 рубля (на 66 копеек больше, чем 13 марта), евро — 100,19 рубля (на 84 копейки больше).
Курсы на Мосбирже на 7:58 мск: доллар — 91,65 рубля, евро — 100,38 рубля.
Курсы на Forex на 8:14 мск: доллар — 91,65 рубля, евро — 100,35 рубля.
Кто и как адаптируется
Крупный российский производитель микроэлектроники «Элемент» планирует выйти на биржу до конца 2024 года, сообщили «Ведомости» со ссылкой на четыре осведомлённых источника. По данным двоих, компания рассчитывает получить оценку в 100-150 млрд рублей и привлечь 10-15 млрд рублей, чтобы профинансировать «масштабную инвестпрограмму».
«Всесмарт» (холдинг Fplus) планирует открыть 30-50 брендированных точек китайской электроники Tecno и пять полноценных монобрендовых магазинов производителя в крупных российских городах до 2025 года, рассказали «Ъ» в компании. По оценке последней, в 2023 году бренд Tecno стал вторым по продажам смартфонов в России.
Lamoda ведёт разработку собственных линеек одежды в среднем ценовом сегменте. Продажи планируют открыть в апреле 2024 года.
Правительство обсуждает продажу активов, полученных в собственность государства в 2023 году, рассказал «Ведомостям» осведомлённый источник. Мера также может коснуться иностранных активов, если суд обратит их в собственность государства.
Акционеры «МТС Банка» решили подать заявку на листинг на Мосбирже. О планах компании выйти на IPO ранее сообщали источники РБК.
Какие есть проблемы и трудности
В Госдуме обсуждают возможность ограничить для иноагентов получение отчислений по авторским правам. Среди идей — разрешить такие выплаты только в рублях и на спецсчета, где они «фактически будут заморожены». Аналогичным образом с 2022 года рассчитываются с «недружественными» правообладателями, пишет RTVI: те, чтобы списать деньги со спецсчёта, должны получить разрешение правкомиссии.
Если лимит беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа снизят до €200, есть риск, что финансовые убытки «Почты России» увеличатся, рассказал Михаилу Мишустину член совета директоров «Почты России» и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По его оценке, взимание пошлины с товаров для личных нужд вынудит россиян отказаться от покупки и приведёт к падению выручки компании примерно на 20%, пишет РБК со ссылкой на письмо депутата.
Контекст
Производитель Milka и Alpen Gold — компания Mondelēz — прокомментировал исчезновение своей продукции из магазинов «Лента»: он поставляет товары в Россию «в обычном режиме и в тех же объемах, что и в 2023 году». Решение по тому, что продавать, принимает сама «Лента», с санкциями это не связано.
На конец февраля 2024 года объём складских запасов китайских легковых автомобилей в России составил 94 тысячи штук, подсчитали в «Газпромбанк Лизинг». По прогнозам аналитиков, реализовать запасы получится за два-три месяца.
По итогам 2023 года средства розничных инвесторов на брокерских счетах в России увеличились на 53% по сравнению с 2022 годом и достигли 9,2 трлн рублей, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ.
Новости предыдущего дня, 13 марта — здесь.
У меня лучше новости. Я яички жарю
Привет от моей кавбаски!
Прозвучало не очень, со страхом ждал загрузки картинки...
Какая непростительная роскошь!:)
Ну что за фарс? Зачем? Как и поражение в правах, которого якобы нет.
Давно пора сказать: да, делим людей на сорта, пока есть четыре, готовим новые.
Интересно Вы рассуждаете. Удивительно просто, заключенные это сорт получается по Вашему? По Вашему преступники не должны сидеть в тюрьме, интересно. Интересный у Вас посыл... По Вашему преступники должны свободно расхаживать по улицам. Интересно.
Преступник это тот кто нарушил закон. А бывают ли законы без какой либо конкретики ?
Почему бы и нет, законом уже года два как не запрещено.
С гигантским департаментом поклейки шильдиков?
«Мы вообще никого не гребем. Этот закон действует с 1937 г. в США, это почти калька, только он гораздо более либеральный», – сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
12 сентября 2023
Добрые россияне всю убыточную шелупонь кормят и эту прокормят и дальше.
Такая транспортная инфраструктура, отделения даже в отдалённых уголках нашей Родины, а всё убытки... раньше не знали, что такое заказы из-за рубежа, но получали прыбыль, а сейчас... при копеечных зарплатах почтальонов...
"Mondelez поставляет Milka и Alpen Gold партнерам в России в прежнем режиме"
Вот есть же компании, которые не побоялись осуждения, и работают как и раньше. И ничо, не зашкварно им. Бабульки крутятся.
А что значит день 750? От чего отсчёт?
750 день как у глубинного народа ничего не случилось
Нету китайской электроники, есть китайские компании.
Эле.... что?
Ещё одни за бесплатным баблом потянулись
А Вы то чего не тянетесь? Сидите жалуетесь, а тут оказывается всего лишь потянутся надо. Но сидите дальше. Чего же возмущаетесь?