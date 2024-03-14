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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 марта: доллар — 91,54 рубля (на 66 копеек больше, чем 13 марта), евро — 100,19 рубля (на 84 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 7:58 мск: доллар — 91,65 рубля, евро — 100,38 рубля. Курсы на Forex на 8:14 мск: доллар — 91,65 рубля, евро — 100,35 рубля.

Кто и как адаптируется

Крупный российский производитель микроэлектроники «Элемент» планирует выйти на биржу до конца 2024 года, сообщили «Ведомости» со ссылкой на четыре осведомлённых источника. По данным двоих, компания рассчитывает получить оценку в 100-150 млрд рублей и привлечь 10-15 млрд рублей, чтобы профинансировать «масштабную инвестпрограмму».

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«Всесмарт» (холдинг Fplus) планирует открыть 30-50 брендированных точек китайской электроники Tecno и пять полноценных монобрендовых магазинов производителя в крупных российских городах до 2025 года, рассказали «Ъ» в компании. По оценке последней, в 2023 году бренд Tecno стал вторым по продажам смартфонов в России.

Lamoda ведёт разработку собственных линеек одежды в среднем ценовом сегменте. Продажи планируют открыть в апреле 2024 года.

Правительство обсуждает продажу активов, полученных в собственность государства в 2023 году, рассказал «Ведомостям» осведомлённый источник. Мера также может коснуться иностранных активов, если суд обратит их в собственность государства.

Акционеры «МТС Банка» решили подать заявку на листинг на Мосбирже. О планах компании выйти на IPO ранее сообщали источники РБК.

Какие есть проблемы и трудности

В Госдуме обсуждают возможность ограничить для иноагентов получение отчислений по авторским правам. Среди идей — разрешить такие выплаты только в рублях и на спецсчета, где они «фактически будут заморожены». Аналогичным образом с 2022 года рассчитываются с «недружественными» правообладателями, пишет RTVI: те, чтобы списать деньги со спецсчёта, должны получить разрешение правкомиссии.

Если лимит беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа снизят до €200, есть риск, что финансовые убытки «Почты России» увеличатся, рассказал Михаилу Мишустину член совета директоров «Почты России» и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По его оценке, взимание пошлины с товаров для личных нужд вынудит россиян отказаться от покупки и приведёт к падению выручки компании примерно на 20%, пишет РБК со ссылкой на письмо депутата.

Контекст

Производитель Milka и Alpen Gold — компания Mondelēz — прокомментировал исчезновение своей продукции из магазинов «Лента»: он поставляет товары в Россию «в обычном режиме и в тех же объемах, что и в 2023 году». Решение по тому, что продавать, принимает сама «Лента», с санкциями это не связано.

На конец февраля 2024 года объём складских запасов китайских легковых автомобилей в России составил 94 тысячи штук, подсчитали в «Газпромбанк Лизинг». По прогнозам аналитиков, реализовать запасы получится за два-три месяца.

По итогам 2023 года средства розничных инвесторов на брокерских счетах в России увеличились на 53% по сравнению с 2022 годом и достигли 9,2 трлн рублей, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ.

Новости предыдущего дня, 13 марта — здесь.