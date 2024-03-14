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Деньги
Полина Лааксо

День 750: производитель микроэлектроники «Элемент» запланировал выйти на биржу с оценкой в 100-150 млрд рублей Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: VK Play

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 марта: доллар — 91,54 рубля (на 66 копеек больше, чем 13 марта), евро — 100,19 рубля (на 84 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 7:58 мск: доллар — 91,65 рубля, евро — 100,38 рубля.

Курсы на Forex на 8:14 мск: доллар — 91,65 рубля, евро — 100,35 рубля.

Кто и как адаптируется

Крупный российский производитель микроэлектроники «Элемент» планирует выйти на биржу до конца 2024 года, сообщили «Ведомости» со ссылкой на четыре осведомлённых источника. По данным двоих, компания рассчитывает получить оценку в 100-150 млрд рублей и привлечь 10-15 млрд рублей, чтобы профинансировать «масштабную инвестпрограмму».

«Всесмарт» (холдинг Fplus) планирует открыть 30-50 брендированных точек китайской электроники Tecno и пять полноценных монобрендовых магазинов производителя в крупных российских городах до 2025 года, рассказали «Ъ» в компании. По оценке последней, в 2023 году бренд Tecno стал вторым по продажам смартфонов в России.

Lamoda ведёт разработку собственных линеек одежды в среднем ценовом сегменте. Продажи планируют открыть в апреле 2024 года.

Правительство обсуждает продажу активов, полученных в собственность государства в 2023 году, рассказал «Ведомостям» осведомлённый источник. Мера также может коснуться иностранных активов, если суд обратит их в собственность государства.

Акционеры «МТС Банка» решили подать заявку на листинг на Мосбирже. О планах компании выйти на IPO ранее сообщали источники РБК.

Какие есть проблемы и трудности

В Госдуме обсуждают возможность ограничить для иноагентов получение отчислений по авторским правам. Среди идей — разрешить такие выплаты только в рублях и на спецсчета, где они «фактически будут заморожены». Аналогичным образом с 2022 года рассчитываются с «недружественными» правообладателями, пишет RTVI: те, чтобы списать деньги со спецсчёта, должны получить разрешение правкомиссии.

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Если лимит беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа снизят до €200, есть риск, что финансовые убытки «Почты России» увеличатся, рассказал Михаилу Мишустину член совета директоров «Почты России» и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По его оценке, взимание пошлины с товаров для личных нужд вынудит россиян отказаться от покупки и приведёт к падению выручки компании примерно на 20%, пишет РБК со ссылкой на письмо депутата.

Контекст

Производитель Milka и Alpen Gold — компания Mondelēz — прокомментировал исчезновение своей продукции из магазинов «Лента»: он поставляет товары в Россию «в обычном режиме и в тех же объемах, что и в 2023 году». Решение по тому, что продавать, принимает сама «Лента», с санкциями это не связано.

На конец февраля 2024 года объём складских запасов китайских легковых автомобилей в России составил 94 тысячи штук, подсчитали в «Газпромбанк Лизинг». По прогнозам аналитиков, реализовать запасы получится за два-три месяца.

По итогам 2023 года средства розничных инвесторов на брокерских счетах в России увеличились на 53% по сравнению с 2022 годом и достигли 9,2 трлн рублей, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ.

Новости предыдущего дня, 13 марта — здесь.

#новости

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 Альвар

У меня лучше новости. Я яички жарю

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Буквоед

Привет от моей кавбаски!

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Александр Привалов

Прозвучало не очень, со страхом ждал загрузки картинки...

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Vladimir Ponomarev

Какая непростительная роскошь!:)

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Вадим Д.
разрешить такие выплаты только в рублях и на спецсчета, где они «фактически будут заморожены»

Ну что за фарс? Зачем? Как и поражение в правах, которого якобы нет.

Давно пора сказать: да, делим людей на сорта, пока есть четыре, готовим новые.

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Uncle Benz

Интересно Вы рассуждаете. Удивительно просто, заключенные это сорт получается по Вашему? По Вашему преступники не должны сидеть в тюрьме, интересно. Интересный у Вас посыл... По Вашему преступники должны свободно расхаживать по улицам. Интересно.

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местный житель

Преступник это тот кто нарушил закон. А бывают ли законы без какой либо конкретики ?

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Александр Привалов
преступники должны свободно расхаживать по улицам

Почему бы и нет, законом уже года два как не запрещено.

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Вадим Д.
Крупный российский производитель микроэлектроники

С гигантским департаментом поклейки шильдиков?

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Dmitry
В Госдуме обсуждают возможность ограничить для иноагентов получение отчислений по авторским правам. Среди идей — разрешить такие выплаты только в рублях и на спецсчета, где они «фактически будут заморожены». Аналогичным образом с 2022 года рассчитываются с «недружественными» правообладателями, пишет RTVI: те, чтобы списать деньги со спецсчёта, должны получить разрешение правкомиссии.

«Мы вообще никого не гребем. Этот закон действует с 1937 г. в США, это почти калька, только он гораздо более либеральный», – сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
12 сентября 2023

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Вадим Д.
есть риск, что финансовые убытки «Почты России» увеличатся

Добрые россияне всю убыточную шелупонь кормят и эту прокормят и дальше.

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Алекс Д.
Если лимит беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа снизят до €200, есть риск, что финансовые убытки «Почты России» увеличатся

Такая транспортная инфраструктура, отделения даже в отдалённых уголках нашей Родины, а всё убытки... раньше не знали, что такое заказы из-за рубежа, но получали прыбыль, а сейчас... при копеечных зарплатах почтальонов...

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Слегка Придурковатый

"Mondelez поставляет Milka и Alpen Gold партнерам в России в прежнем режиме"

Вот есть же компании, которые не побоялись осуждения, и работают как и раньше. И ничо, не зашкварно им. Бабульки крутятся.

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Олег

А что значит день 750? От чего отсчёт?

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Макс Кроу

750 день как у глубинного народа ничего не случилось

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местный житель

Нету китайской электроники, есть китайские компании.

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Я сказал свое имя машине

Эле.... что?

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Dan

Ещё одни за бесплатным баблом потянулись

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Uncle Benz

А Вы то чего не тянетесь? Сидите жалуетесь, а тут оказывается всего лишь потянутся надо. Но сидите дальше. Чего же возмущаетесь?

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