Деньги
Артур Томилко

«Тинькофф» объявил о планах объединиться с «Росбанком» Статьи редакции

Последний принадлежит «Интерросу» Владимира Потанина, он же владеет 35% «ТКС Холдинг».

Дополнено в 16:27 мск. «Тинькофф» и «Росбанк» сохранят свои бренды и лицензии после объединения в группу, рассказал глава «Тинькофф» Станислав Близнюк.
  • Совет директоров «Тинькофф» планирует провести внеочередное собрание акционеров для рассмотрения вопроса об интеграции «Росбанка» в структуру «ТКС Холдинг», заявил председатель совета директоров «Тинькофф» Алексей Малиновский.
  • Для финансирования сделки «ТКС Холдинг» планирует провести допэмиссию акций. Её объём будет включать количество акций, необходимых для покупки «Росбанка», а также резерв «для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами», пояснил он РБК.

  • Оба банка входят в число системно значимых кредитных организаций. По данным «Банки.ру», «Росбанк» по объему активов занимает 11-е место (2,139 трлн рублей), «Тинькофф» — 12-е место (2,128 трлн рублей).

  • По словам Малиновского, объединение позволит группе войти в топ-5 участников финансового рынка по денежному балансу и топ-4 по размеру кредитного портфеля.
  • Французская Societe Generale объявила о продаже «Росбанка» «Интерросу» Владимира Потанина в апреле 2022 года. В том же месяце Олег Тиньков продал «Интерросу» 35% TCS Group.

#новости #тинькофф #росбанк

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27 комментариев
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 Лысый

Тинькофф теперь банк с отделениями

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Олег Бринц

Думаю при поглощении они с ними покончат.

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Ненавижу Лицемеров

скорее Росбанк пока еще банк с отделениями

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John Johnson

Потанинкофф ?

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Владимир Мананников

Перед тем как объединять одно …. С другим ,,,,,, нужно для начала приложения сделать нормальное под названием : прогрессивные PWA , что бы их как детей каждый день не выкидывали из магазинов AppStore !!!!! А потом уже объединяться ! Сделать чат бота в телеграмм / wats app и так далее и в кнопку Инлайн телеграмм добавить приложения PWA - тогда все будет красиво и правильно и не надо будет как мышкам прятать свое приложение в AppStore , которое удалят через пару часов из магазина! А Тиньк сделал очередную ошибку - теперь у них будут отделения за которые нужно платить огромные денежные средства за аренду

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Олег Бринц

Я просто перешёл с iOS на Android, чего и вам желаю. Первое время не привычно, но быстро привыкаешь и во многих случаях мой Pixel 7 pro удивил. Rustore работает хорошо, все скачивается и обновляется. Конкретно в моем случае переход на андроид был обязательным (мобильный POS терминал), как предпринимателю работать вообще круто.

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Владимир Мананников

На андроиде был почти лет 10 помойка полная , из-за того что банки не могут нормально сделать приложение - из-за такого бреда никто не будет переходить на кривой андроид

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Игорь Алакчеев

Росбанк никто и не удаляет из Appstore, полтора года висит и обновляется. PWA у Тинькова твердая 4 из 5.

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Владимир Мананников

PWA у Тинькова вообще нет если что - это 1 , а 2 мне слабый Росбанк не нужен

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Игорь Алакчеев

У всех есть, у Вас нет. Ок.

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Владимир Мананников

Где у всех давай ссылку , если вы не отличаете обычную версию браузера от PWA , то это ваши проблемы ,

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Владимир Мананников

Где покажи приложения в апсторе нет

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Таир Бакиев

Ну вполне логично, клиенты Росбанка получат нормальные сервисы, а Тинькофф новый бренд.

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Степан Смакотин

Гг

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Вадим Д.

РосКофф ТиньБанк - такой точно один.

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Zloy Marketolog

Когда сам себе продал свой же банк. Ни разу не схематоз) Хорошо, что я акции тинька продал, щас этот зашкварный актив прицепят к нему, еще и через доп. эмиссию)

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Олег Бринц

Сомневаюсь что Тинькофф выберет бренд Росбанк, скорее наоборот. По факту то новость для клиентов Росбанка отличная.

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Лысый

а это будет как им в АП скажут

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Олег Бринц

Не уверен что в АП занимаются вопросами нейминга и редизайна, скорее менеджмент пытается угодить и выбирает довольно спорные решения. Как например с новым лого Тинькофф, поменять можно было бы конечно, но явно никак сильно упрощать.

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Лысый

Любой диктатор ведёт себя как умалишенный псих с ОКР. А уж крупный бренд названный в честь иноагента точно не просокчит мимо их больной психики

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Лина Ильина

Ну началось

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Pawka pawka

F

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Alex

А в честь праздника мои кредиты спишут?

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Последний Шанс

Повысят процент

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Murat Sirius

Сейчас начнется откаты по соглашению

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SAMURAY

Топы Росбанка уже в ожидании парашутов :)

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Сергей Конев

В Сбере Грефф, парашюты, за счёт сбора всех должников разных банков в кучу, и обанкротить всех до нитки, как это делает тинька, пусть они скажут что это не так, это их фишка,

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