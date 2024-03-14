«Тинькофф» объявил о планах объединиться с «Росбанком» Статьи редакции
Последний принадлежит «Интерросу» Владимира Потанина, он же владеет 35% «ТКС Холдинг».
- Совет директоров «Тинькофф» планирует провести внеочередное собрание акционеров для рассмотрения вопроса об интеграции «Росбанка» в структуру «ТКС Холдинг», заявил председатель совета директоров «Тинькофф» Алексей Малиновский.
- Для финансирования сделки «ТКС Холдинг» планирует провести допэмиссию акций. Её объём будет включать количество акций, необходимых для покупки «Росбанка», а также резерв «для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами», пояснил он РБК.
Оба банка входят в число системно значимых кредитных организаций. По данным «Банки.ру», «Росбанк» по объему активов занимает 11-е место (2,139 трлн рублей), «Тинькофф» — 12-е место (2,128 трлн рублей).
- По словам Малиновского, объединение позволит группе войти в топ-5 участников финансового рынка по денежному балансу и топ-4 по размеру кредитного портфеля.
- Французская Societe Generale объявила о продаже «Росбанка» «Интерросу» Владимира Потанина в апреле 2022 года. В том же месяце Олег Тиньков продал «Интерросу» 35% TCS Group.
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Тинькофф теперь банк с отделениями
Думаю при поглощении они с ними покончат.
скорее Росбанк пока еще банк с отделениями
Потанинкофф ?
Перед тем как объединять одно …. С другим ,,,,,, нужно для начала приложения сделать нормальное под названием : прогрессивные PWA , что бы их как детей каждый день не выкидывали из магазинов AppStore !!!!! А потом уже объединяться ! Сделать чат бота в телеграмм / wats app и так далее и в кнопку Инлайн телеграмм добавить приложения PWA - тогда все будет красиво и правильно и не надо будет как мышкам прятать свое приложение в AppStore , которое удалят через пару часов из магазина! А Тиньк сделал очередную ошибку - теперь у них будут отделения за которые нужно платить огромные денежные средства за аренду
Я просто перешёл с iOS на Android, чего и вам желаю. Первое время не привычно, но быстро привыкаешь и во многих случаях мой Pixel 7 pro удивил. Rustore работает хорошо, все скачивается и обновляется. Конкретно в моем случае переход на андроид был обязательным (мобильный POS терминал), как предпринимателю работать вообще круто.
На андроиде был почти лет 10 помойка полная , из-за того что банки не могут нормально сделать приложение - из-за такого бреда никто не будет переходить на кривой андроид
Росбанк никто и не удаляет из Appstore, полтора года висит и обновляется. PWA у Тинькова твердая 4 из 5.
PWA у Тинькова вообще нет если что - это 1 , а 2 мне слабый Росбанк не нужен
У всех есть, у Вас нет. Ок.
Где у всех давай ссылку , если вы не отличаете обычную версию браузера от PWA , то это ваши проблемы ,
Где покажи приложения в апсторе нет
Ну вполне логично, клиенты Росбанка получат нормальные сервисы, а Тинькофф новый бренд.
Гг
РосКофф ТиньБанк - такой точно один.
Когда сам себе продал свой же банк. Ни разу не схематоз) Хорошо, что я акции тинька продал, щас этот зашкварный актив прицепят к нему, еще и через доп. эмиссию)
Сомневаюсь что Тинькофф выберет бренд Росбанк, скорее наоборот. По факту то новость для клиентов Росбанка отличная.
а это будет как им в АП скажут
Не уверен что в АП занимаются вопросами нейминга и редизайна, скорее менеджмент пытается угодить и выбирает довольно спорные решения. Как например с новым лого Тинькофф, поменять можно было бы конечно, но явно никак сильно упрощать.
Любой диктатор ведёт себя как умалишенный псих с ОКР. А уж крупный бренд названный в честь иноагента точно не просокчит мимо их больной психики
Ну началось
F
А в честь праздника мои кредиты спишут?
Повысят процент
Сейчас начнется откаты по соглашению
Топы Росбанка уже в ожидании парашутов :)
В Сбере Грефф, парашюты, за счёт сбора всех должников разных банков в кучу, и обанкротить всех до нитки, как это делает тинька, пусть они скажут что это не так, это их фишка,