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Источник фото: Immigrant Invest

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 марта: доллар — 91,63 рубля (на 11 копеек больше, чем 14 марта), евро — 100,26 рубля (на 7 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:52 мск: доллар — 91,74 рубля, евро — 99,83 рубля.

Курсы на Forex на 8:10 мск: доллар — 91,68 рубля, евро — 99,79 рубля.

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Кто и как адаптируется

Минпромторг хочет обязать производителей электроники предоставлять документы о закупке российских комплектующих, которые используются в производстве оборудования, претендующего на статус российского. Они должны будут отчитываться о числе купленных российских комплектующих и объёме произведенной продукции, уточнил «Ведомостям» представитель Минпромторга. Так ведомство сможет выявлять случаи подмены деталей с российских на иностранные после включения продукции в реестр.

Шведский видеоигровой холдинг Embracer Group объявил, что продаст часть активов компании Beacon Interactive и прекратит работу в России. В сообщении сказано, что сотрудников из России перевели в новые структуры, которыми владеет местный менеджмент, работающий только с покупателем» (Beacon Interactive). По-прежнему связанные с Embracer Group российские юрлица ликвидируют в соответствии с местными законами.

Болгария начнёт оформлять россиянам шенгенские визы с 1 апреля 2024 года.

Какие есть проблемы и трудности

Шведский производитель бытовой техники Electrolux начал ограничивать параллельный импорт продукции в Россию, пишет «Ъ» со ссылкой на исполнительного директора «М.Видео-Эльдорадо» Сергея Ли. Механизм ограничений он не уточнил. Собеседник на рынке ритейла объяснил: бренды, которые пытаются контролировать «серый» импорт, просят партнёров в других странах подписать мораторий на реэкспорт товаров. Если его нарушить, сотрудничество разрывают.

Законопроект об административной и уголовной ответственности за несоблюдение мер, которые российское правительство ввело в ответ на «недружественные» действия других стран, уже обсуждается ведомствами, сказал глава департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев в разговоре с «Ведомостями». В поправках предусмотрена градация наказания в зависимости от размера ущерба.

Контекст

С конца 2021 года по конец 2023 года доля иностранных брендов в ключевых торговых центрах Москвы («Авиапарке», Сolumbus, «Метрополисе» и других) упала с 44,2% до 28%, подсчитали в консалтинговой Nikoliers.

В феврале 2024 года продажи жилья иностранцам в Турции продолжили падать и достигли минимального показателя за почти четыре года, пишет «Прайм» со ссылкой на данные Бюро статистики Турции. Лидерами среди иностранных покупателей остаются россияне — уже 23 месяц подряд: в феврале они купили 395 объектов из проданных 1846.

С февраля 2023 года по февраль 2024 года цены на основные автозапчасти практически не изменились, рассказала глава сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова. Техжидкости и ходовые запчасти для ТО и мелкого ремонта популярных в России японских и корейских марок подешевели на 5-10% — в том числе благодаря формированию профицита. Но расходники для европейских марок за год подорожали на 15-20% (в основном из-за курсов валют).

Грузовая авиакомпания AirBridgeCargo вернула китайскому владельцу Boeing 747 после двухлетнего простоя, пишет РБК. По данным источника издания, перевозчик планирует сдать обратно и ещё одно судно. Станут ли возвращать остальные импортные самолёты — неизвестно. До 2022 года AirBridgeCargo считалась крупнейшей грузовой авиакомпанией России, а после прекратила полёты из-за санкций.

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