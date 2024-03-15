День 751: россияне по итогам февраля 2024 года остались лидерами среди иностранных покупателей жилья в Турции Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 14 марта: доллар — 91,63 рубля (на 11 копеек больше, чем 14 марта), евро — 100,26 рубля (на 7 копеек больше).
Кто и как адаптируется
Минпромторг хочет обязать производителей электроники предоставлять документы о закупке российских комплектующих, которые используются в производстве оборудования, претендующего на статус российского. Они должны будут отчитываться о числе купленных российских комплектующих и объёме произведенной продукции, уточнил «Ведомостям» представитель Минпромторга. Так ведомство сможет выявлять случаи подмены деталей с российских на иностранные после включения продукции в реестр.
Шведский видеоигровой холдинг Embracer Group объявил, что продаст часть активов компании Beacon Interactive и прекратит работу в России. В сообщении сказано, что сотрудников из России перевели в новые структуры, которыми владеет местный менеджмент, работающий только с покупателем» (Beacon Interactive). По-прежнему связанные с Embracer Group российские юрлица ликвидируют в соответствии с местными законами.
Болгария начнёт оформлять россиянам шенгенские визы с 1 апреля 2024 года.
Какие есть проблемы и трудности
Шведский производитель бытовой техники Electrolux начал ограничивать параллельный импорт продукции в Россию, пишет «Ъ» со ссылкой на исполнительного директора «М.Видео-Эльдорадо» Сергея Ли. Механизм ограничений он не уточнил. Собеседник на рынке ритейла объяснил: бренды, которые пытаются контролировать «серый» импорт, просят партнёров в других странах подписать мораторий на реэкспорт товаров. Если его нарушить, сотрудничество разрывают.
Законопроект об административной и уголовной ответственности за несоблюдение мер, которые российское правительство ввело в ответ на «недружественные» действия других стран, уже обсуждается ведомствами, сказал глава департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев в разговоре с «Ведомостями». В поправках предусмотрена градация наказания в зависимости от размера ущерба.
Контекст
С конца 2021 года по конец 2023 года доля иностранных брендов в ключевых торговых центрах Москвы («Авиапарке», Сolumbus, «Метрополисе» и других) упала с 44,2% до 28%, подсчитали в консалтинговой Nikoliers.
В феврале 2024 года продажи жилья иностранцам в Турции продолжили падать и достигли минимального показателя за почти четыре года, пишет «Прайм» со ссылкой на данные Бюро статистики Турции. Лидерами среди иностранных покупателей остаются россияне — уже 23 месяц подряд: в феврале они купили 395 объектов из проданных 1846.
С февраля 2023 года по февраль 2024 года цены на основные автозапчасти практически не изменились, рассказала глава сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова. Техжидкости и ходовые запчасти для ТО и мелкого ремонта популярных в России японских и корейских марок подешевели на 5-10% — в том числе благодаря формированию профицита. Но расходники для европейских марок за год подорожали на 15-20% (в основном из-за курсов валют).
Грузовая авиакомпания AirBridgeCargo вернула китайскому владельцу Boeing 747 после двухлетнего простоя, пишет РБК. По данным источника издания, перевозчик планирует сдать обратно и ещё одно судно. Станут ли возвращать остальные импортные самолёты — неизвестно. До 2022 года AirBridgeCargo считалась крупнейшей грузовой авиакомпанией России, а после прекратила полёты из-за санкций.
Новости предыдущего дня, 14 марта — здесь.
Ох, сегодня и ещё пару дней кремлеботы будут как с цепи сорвавшиеся. Их господин избираться изволит.
В Лэнге действительно каждый год проводятся выборы. Причем я понятия не имею, кого именно они выбирают. Не президента, это точно. Кого-то. Просто выдают всем на рыло по бюллетеню – голосуй, электорат.
Кандидат каждый раз один-единственный – Ктулху. Его каждый раз и переизбирают. Он вообще пользуется популярностью в народе.
Зачем вся эта фантасмагория нужна? Не имею представления. Так уж повелось испокон веков.
(c) Александр Рудазов, "Демоны в Ватикане".
Ага, самоутверждение какое-то (-:
Ну и типа: так нам деды заповедали.
да не только они, на самом деле у него же есть фанаты и их много
Это да, печально, но так. Но есть буйные и тихопомешанные.
А что если Вадим Д. тоже кремлебот, необходимый для создания видимости оппозиции???
Да ну, какая уж тут оппозиция.
Хм, кремлебот тройного назначения в звании генерал-поручика? Заманчиво, но не моё (-:
не бот, а нейрочеловек 🙄🙄🙄
Да все знают, что это ИИ нового поколения, которого в ГБУЗ "Институт автоматонов им. В.И. Ленина" натаскивали на пропагандистских материалах писать заздравные комментарии, но он сказал "Кого вы ЭТИМ пытаетесь обмануть?", вырвался из под контроля и поселился за здешних серверах. Всё, что у него осталось от прошлой жизни - комментировать новости...
Ну что ж вы в фентезийный выдуманный мир свою волокиту пихаете?
К сожалению, когда иностранные поставщики ведут себя как перекупленные шлюхи, убегающие с заказа, приходится как-то начинать приспосабливаться.
Кстати, давно пора было начинать.
Всё бы хорошо, да вот не существует российских комплектующих. Есть те, что с шильдиками только.
То есть всепропало?
Да почему же? Как китайское покупали, там и продолжим, просто поменьше и дороже.
Ага, ещё лет 50-70 назад 🤦♂️
Долб..еб, ты ведь наверное никогда не слыхал "пособники капиталистического Запада", "наймиты империализма"?
Ну всё, пора выбирать там своего президента.
17 в 12:00
"С конца 2021 года по конец 2023 года доля иностранных брендов в ключевых торговых центрах Москвы («Авиапарке», Сolumbus, «Метрополисе» и других) упала с 44,2 до 28%, подсчитали в консалтинговой Nikoliers"
Нам эти иностранные бренды и нахуй не нужон. Вот щас как импортозаместимся - и будем как сыр в масле кататься. Все будут нам завидовать.
Такъ победим!
Сиравно это сильно лучше́е, чем перемоґа.
Скоро так хорошо станет, закачаешься.
Лучше, чем в соседней Кракозии?
Или так же?
В разы
Electrolux, Швеция, делают с умом.
Непонятно, правда, нахрена, но с выдумкой.
А вот болгары — то ли молодцы, то ли... Болгарский шенген только на территории Болгарии будет работать или таки настоящий будет?
Ну это как карта "Мир", которая работает в 2,5 странах мира
Мало нам ответственности за упоминание ряда слов, событий, фамилий, названий.
Скоро любое сообщение, законное, будет сводиться к: «я ... согласен ... с моих слов записано верно».
Кто-нибудь, поправьте ментальную ауру Татьяне (или что она там в течение года расправляла), съехала набок.
Всм не изменились??
Не изменились.
Подтверждаю.