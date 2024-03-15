Деньги
Полина Лааксо

День 751: россияне по итогам февраля 2024 года остались лидерами среди иностранных покупателей жилья в Турции Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: Immigrant Invest

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 марта: доллар — 91,63 рубля (на 11 копеек больше, чем 14 марта), евро — 100,26 рубля (на 7 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:52 мск: доллар — 91,74 рубля, евро — 99,83 рубля.

Курсы на Forex на 8:10 мск: доллар — 91,68 рубля, евро — 99,79 рубля.

Кто и как адаптируется

Минпромторг хочет обязать производителей электроники предоставлять документы о закупке российских комплектующих, которые используются в производстве оборудования, претендующего на статус российского. Они должны будут отчитываться о числе купленных российских комплектующих и объёме произведенной продукции, уточнил «Ведомостям» представитель Минпромторга. Так ведомство сможет выявлять случаи подмены деталей с российских на иностранные после включения продукции в реестр.

Шведский видеоигровой холдинг Embracer Group объявил, что продаст часть активов компании Beacon Interactive и прекратит работу в России. В сообщении сказано, что сотрудников из России перевели в новые структуры, которыми владеет местный менеджмент, работающий только с покупателем» (Beacon Interactive). По-прежнему связанные с Embracer Group российские юрлица ликвидируют в соответствии с местными законами.

Болгария начнёт оформлять россиянам шенгенские визы с 1 апреля 2024 года.

Какие есть проблемы и трудности

Шведский производитель бытовой техники Electrolux начал ограничивать параллельный импорт продукции в Россию, пишет «Ъ» со ссылкой на исполнительного директора «М.Видео-Эльдорадо» Сергея Ли. Механизм ограничений он не уточнил. Собеседник на рынке ритейла объяснил: бренды, которые пытаются контролировать «серый» импорт, просят партнёров в других странах подписать мораторий на реэкспорт товаров. Если его нарушить, сотрудничество разрывают.

Купить рекламу Отключить

Законопроект об административной и уголовной ответственности за несоблюдение мер, которые российское правительство ввело в ответ на «недружественные» действия других стран, уже обсуждается ведомствами, сказал глава департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев в разговоре с «Ведомостями». В поправках предусмотрена градация наказания в зависимости от размера ущерба.

Контекст

С конца 2021 года по конец 2023 года доля иностранных брендов в ключевых торговых центрах Москвы («Авиапарке», Сolumbus, «Метрополисе» и других) упала с 44,2% до 28%, подсчитали в консалтинговой Nikoliers.

В феврале 2024 года продажи жилья иностранцам в Турции продолжили падать и достигли минимального показателя за почти четыре года, пишет «Прайм» со ссылкой на данные Бюро статистики Турции. Лидерами среди иностранных покупателей остаются россияне — уже 23 месяц подряд: в феврале они купили 395 объектов из проданных 1846.

С февраля 2023 года по февраль 2024 года цены на основные автозапчасти практически не изменились, рассказала глава сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова. Техжидкости и ходовые запчасти для ТО и мелкого ремонта популярных в России японских и корейских марок подешевели на 5-10% — в том числе благодаря формированию профицита. Но расходники для европейских марок за год подорожали на 15-20% (в основном из-за курсов валют).

Грузовая авиакомпания AirBridgeCargo вернула китайскому владельцу Boeing 747 после двухлетнего простоя, пишет РБК. По данным источника издания, перевозчик планирует сдать обратно и ещё одно судно. Станут ли возвращать остальные импортные самолёты — неизвестно. До 2022 года AirBridgeCargo считалась крупнейшей грузовой авиакомпанией России, а после прекратила полёты из-за санкций.

Новости предыдущего дня, 14 марта — здесь.

#новости

408 показов
937 открытий
0
30 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Ох, сегодня и ещё пару дней кремлеботы будут как с цепи сорвавшиеся. Их господин избираться изволит.

Ответить
Развернуть ветку
Hox

В Лэнге действительно каждый год проводятся выборы. Причем я понятия не имею, кого именно они выбирают. Не президента, это точно. Кого-то. Просто выдают всем на рыло по бюллетеню – голосуй, электорат.

Кандидат каждый раз один-единственный – Ктулху. Его каждый раз и переизбирают. Он вообще пользуется популярностью в народе.

Зачем вся эта фантасмагория нужна? Не имею представления. Так уж повелось испокон веков.

(c) Александр Рудазов, "Демоны в Ватикане".

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ага, самоутверждение какое-то (-:
Ну и типа: так нам деды заповедали.

Ответить
Развернуть ветку
flash

да не только они, на самом деле у него же есть фанаты и их много

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Это да, печально, но так. Но есть буйные и тихопомешанные.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Перевозчиков

А что если Вадим Д. тоже кремлебот, необходимый для создания видимости оппозиции???

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Да ну, какая уж тут оппозиция.
Хм, кремлебот тройного назначения в звании генерал-поручика? Заманчиво, но не моё (-:

Ответить
Развернуть ветку
flash

не бот, а нейрочеловек 🙄🙄🙄

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов

Да все знают, что это ИИ нового поколения, которого в ГБУЗ "Институт автоматонов им. В.И. Ленина" натаскивали на пропагандистских материалах писать заздравные комментарии, но он сказал "Кого вы ЭТИМ пытаетесь обмануть?", вырвался из под контроля и поселился за здешних серверах. Всё, что у него осталось от прошлой жизни - комментировать новости...

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
предоставлять документы о закупке российских комплектующих

Ну что ж вы в фентезийный выдуманный мир свою волокиту пихаете?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Доктор

К сожалению, когда иностранные поставщики ведут себя как перекупленные шлюхи, убегающие с заказа, приходится как-то начинать приспосабливаться.
Кстати, давно пора было начинать.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Всё бы хорошо, да вот не существует российских комплектующих. Есть те, что с шильдиками только.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Доктор

То есть всепропало?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Да почему же? Как китайское покупали, там и продолжим, просто поменьше и дороже.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Хаманн

Ага, ещё лет 50-70 назад 🤦‍♂️
Долб..еб, ты ведь наверное никогда не слыхал "пособники капиталистического Запада", "наймиты империализма"?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Перевозчиков

Ну всё, пора выбирать там своего президента.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

17 в 12:00

Ответить
Развернуть ветку
Hox
Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

"С конца 2021 года по конец 2023 года доля иностранных брендов в ключевых торговых центрах Москвы («Авиапарке», Сolumbus, «Метрополисе» и других) упала с 44,2 до 28%, подсчитали в консалтинговой Nikoliers"

Нам эти иностранные бренды и нахуй не нужон. Вот щас как импортозаместимся - и будем как сыр в масле кататься. Все будут нам завидовать.

Такъ победим!

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Доктор

Сиравно это сильно лучше́е, чем перемоґа.

Ответить
Развернуть ветку
Макс Кроу

Скоро так хорошо станет, закачаешься.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Доктор

Лучше, чем в соседней Кракозии?
Или так же?

Ответить
Развернуть ветку
Artu

В разы

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Electrolux, Швеция, делают с умом.

Непонятно, правда, нахрена, но с выдумкой.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

А вот болгары — то ли молодцы, то ли... Болгарский шенген только на территории Болгарии будет работать или таки настоящий будет?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов

Ну это как карта "Мир", которая работает в 2,5 странах мира

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
административной и уголовной ответственности за несоблюдение мер, которые российское правительство ввело в ответ на «недружественные» действия

Мало нам ответственности за упоминание ряда слов, событий, фамилий, названий.
Скоро любое сообщение, законное, будет сводиться к: «я ... согласен ... с моих слов записано верно».

Ответить
Развернуть ветку
Иван Хаманн
С февраля 2023 года по февраль 2024 года цены на основные автозапчасти практически не изменились

Кто-нибудь, поправьте ментальную ауру Татьяне (или что она там в течение года расправляла), съехала набок.
Всм не изменились??

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов

Не изменились.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Подтверждаю.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
27 комментариев
Раскрывать всегда