inDrive Арсена Томского привлёк ещё $150 млн Статьи редакции
Выручка сервиса в 2023 году, по собственным данным, выросла на 54%.
- Компания объявила, что привлекла дополнительные $150 млн от действующего инвестора General Catalyst. В феврале 2023 года венчурная фирма уже инвестировала в сервис $150 млн.
- Дополнительное финансирование увеличивает «финансовую гибкость inDrive, позволяя компании поддерживать рост, инвестировать в улучшение продуктов, расширять предложение услуг и выходить на новые рынки».
- Выручка inDrive в 2023 году выросла на 54%, отмечается в сообщении. Конкретные цифры и прибыль или убыток сервис не привёл.
- inDriver основан в Якутии в 2013 году. Он развивает такси и городские сервисы, работает в 46 странах. В мае 2022 года компания перевезла часть сотрудников из России в Казахстан. В октябре — провела ребрендинг: сменила название на inDrive и выбрала новый фирменный цвет.
- В апреле 2023 года inDrive передал основное российское юрлицо казахстанской «Индэлс», писал РБК. В мае того же года в App Store и Google Play появился сервис для заказа поездок drivee, разработчиком которой указана Indels. В inDrive тогда говорили vc.ru, что передали российский бизнес якутскому менеджменту ещё летом 2022-го. C того времени российская компания развивается независимо.
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Очень уважаю таких людей. Создать международную компанию из Якутии. Или как например Додо , из Сыктывкара. Это очень очень круто!
Сахалар ✊🏼