Компания советника по безопасности ОАЭ присоединилась к переговорам о вложении $7 трлн на производство чипов для ИИ — FT Статьи редакции
Сколько конкретно денег собирается предложить фирма на поддержку идеи Сэма Альтмана — неизвестно, переговоры на ранней стадии.
- Инвестиционная компания MGX ведёт переговоры с OpenAI об инвестициях в проект по созданию производства чипов для ИИ, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Обсуждения пока на ранней стадии.
- О том, что глава OpenAI Сэм Альтман обсуждает этот проект с властями ОАЭ и тайваньской TSMC, в феврале 2024 года сообщал WSJ. Предприниматель планирует привлечь до $7 трлн, чтобы расширить индустрию по производству чипов для ИИ и построить новые заводы для TSMC. Среди шейхов, с которыми Альтман обсуждал проект, издание называло Тахнуна бен Заида Аль Нахайяна — советника по национальной безопасности эмиратов и брата нынешнего президента ОАЭ.
- MGX — это фонд, ориентированный на поддержку ИИ, инфраструктуры и процессоров для него, его запустили в марте 2024 года власти Абу-Даби. Партнёры-основатели — госфонд Mubadala Investment (председатель правления — Мансур бен Заид Аль Нахайян) и компания по разработке ИИ G42 (глава и владелец — шейх Тахнун). Возглавляет MGX также советник по нацбезопасности.
- Учреждая компанию, он заявил, что Абу-Даби создаёт «национального чепиона» в области ИИ, пишет издание. А его источник утверждает, что ОАЭ рассматривает возможность сформировать структуру, которая сделает Абу-Даби «центром в области ИИ с партнёрами по всему миру».
- Сколько денег MGX планирует вложить в идею Альтмана — неизвестно. Кроме этой компании Альтман ведёт переговоры с сингапурской Temasek, также поддерживаемой государством, писала FT в начале марта 2024-го.
- Министр ОАЭ по вопросам ИИ Омар Султан аль-Олама в комментарии для FT отметил, что у эмиратов есть запас графических процессоров Nvidia, которые страна собираются использовать для развития национальной экосистемы ИИ — но его нужно постоянно увеличивать. Также он заявил, что интерес к сотрудничеству с правительством ОАЭ проявляет Илон Маск, основавший конкурирующую с OpenAI компанию xAI.
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Откуда вообще у ребят на верблюдах среди песка - деньги на ии?
Они уже давно сменили верблюдов на железных жеребцов )
Посмотри структуру доходов ОАЭ. Отдельно Дубай. Удивишься, на чем они зарабатывают уже сегодня.
Эх, если бы у нас не было нефтяного проклятия и огромного человеческого ресурса, то мы бы тоже так могли
Посмотрели, какие выводы делаем ? Что 30 % от нефти-газа ?
Нефтедоллар йопт
А можно чуть чуть дать на трубу что бы газ в Красноярск провести?
Сэм Альтман, и можно мне чуток около $10 миллионов, на домик не хватает. 🤏🏼😘
Лучше путин еще раз переобещает, и пятилетку его электорат побегает довольным
Советую ввалить 8 триллионов.
Не, ну классно же, что у кого-то есть столь амбициозные планы, гипотетически способные изменить игру во всех сферах. Даже если никто не поверит в проект, то сама эта великая мечта уже выглядит вдохновляюще )
Ооо, ну все, разгоняют чертяги эту тему и далеко не для здоровья, вангую!
Китаю нужно срочно начинать спецоперацию на Тайване. Иначе заебутся потом заваливать трупами покидающих остров дохуя умных Т-1000. Товарищ Си, хватит уже последних китайских предупреждений. Действуй!
台灣，滾回你的祖國中國吧！
Скользкий тип хочет развести арабов на $$$.
Когда они вложиться в производство чипов в России? Нам инвесторы нужны.
Тем юолее такие рекламные акции проводит ввп, "вложись и построй завод, передача его нашим корешам в подарок"
деньги пойдут на погашение госдолга сша (30+ трилямов?)
лол зачем его гасить
Для языковых моделей это не надо. Они просто никогда не будут генерить столько дохода чтобы окупить $7 трлн.
А для производства настоящих роботов слишком рано. Нужны десятилетия фундаментальных разработок.
Итог: похоже на развод, поэтому он и пошёл к шейхам и сингапурцам которые в этом ничего не понимают. 💁
Вопрос, а зачем им вообще эти чипы, вы не задаетесь таким вопросом?
Чтобы было на чём нейронки обучать.
мне вот интересно,а араба не западало с Альтменем общатся,у него же двойной страйк-он еврей,он гей.Харамный-харам,а они ему бабки дают
А когда это мешало вести бизнес? Деньги не пахнут
Харам это для плебеев, большим дядям даано плевать на всю эту мифологию я думаю
Чет я вообще не шарю, на что могут пойти такие огромные инвестиции? Что там за заводы будут, из чего?
Так для ИИ оказывается еще и чипы нужны, ну так вообще уже, нужно только влаживаться и влаживаться
Сколько будет 2х2?