Деньги
Евгения Евсеева

Компания советника по безопасности ОАЭ присоединилась к переговорам о вложении $7 трлн на производство чипов для ИИ — FT Статьи редакции

Сколько конкретно денег собирается предложить фирма на поддержку идеи Сэма Альтмана — неизвестно, переговоры на ранней стадии.

  • Инвестиционная компания MGX ведёт переговоры с OpenAI об инвестициях в проект по созданию производства чипов для ИИ, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Обсуждения пока на ранней стадии.
  • О том, что глава OpenAI Сэм Альтман обсуждает этот проект с властями ОАЭ и тайваньской TSMC, в феврале 2024 года сообщал WSJ. Предприниматель планирует привлечь до $7 трлн, чтобы расширить индустрию по производству чипов для ИИ и построить новые заводы для TSMC. Среди шейхов, с которыми Альтман обсуждал проект, издание называло Тахнуна бен Заида Аль Нахайяна — советника по национальной безопасности эмиратов и брата нынешнего президента ОАЭ.
  • MGX — это фонд, ориентированный на поддержку ИИ, инфраструктуры и процессоров для него, его запустили в марте 2024 года власти Абу-Даби. Партнёры-основатели — госфонд Mubadala Investment (председатель правления — Мансур бен Заид Аль Нахайян) и компания по разработке ИИ G42 (глава и владелец — шейх Тахнун). Возглавляет MGX также советник по нацбезопасности.
  • Учреждая компанию, он заявил, что Абу-Даби создаёт «национального чепиона» в области ИИ, пишет издание. А его источник утверждает, что ОАЭ рассматривает возможность сформировать структуру, которая сделает Абу-Даби «центром в области ИИ с партнёрами по всему миру».
  • Сколько денег MGX планирует вложить в идею Альтмана — неизвестно. Кроме этой компании Альтман ведёт переговоры с сингапурской Temasek, также поддерживаемой государством, писала FT в начале марта 2024-го.
  • Министр ОАЭ по вопросам ИИ Омар Султан аль-Олама в комментарии для FT отметил, что у эмиратов есть запас графических процессоров Nvidia, которые страна собираются использовать для развития национальной экосистемы ИИ — но его нужно постоянно увеличивать. Также он заявил, что интерес к сотрудничеству с правительством ОАЭ проявляет Илон Маск, основавший конкурирующую с OpenAI компанию xAI.

#новости #оаэ #сэмальтман #ии

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27 комментариев
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 5fsdo4eu

Откуда вообще у ребят на верблюдах среди песка - деньги на ии?

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Taron T

Они уже давно сменили верблюдов на железных жеребцов )

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Pushkareva Ekaterina

Посмотри структуру доходов ОАЭ. Отдельно Дубай. Удивишься, на чем они зарабатывают уже сегодня.

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Андрей

Эх, если бы у нас не было нефтяного проклятия и огромного человеческого ресурса, то мы бы тоже так могли

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Blake

Посмотрели, какие выводы делаем ? Что 30 % от нефти-газа ?

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Я сказал свое имя машине

Нефтедоллар йопт

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Альвар

А можно чуть чуть дать на трубу что бы газ в Красноярск провести?

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Сисик Кусь

Сэм Альтман, и можно мне чуток около $10 миллионов, на домик не хватает. 🤏🏼😘

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Alexey Melikhov

Лучше путин еще раз переобещает, и пятилетку его электорат побегает довольным

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Вадим Д.

Советую ввалить 8 триллионов.

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Maxim Sergeevich

Не, ну классно же, что у кого-то есть столь амбициозные планы, гипотетически способные изменить игру во всех сферах. Даже если никто не поверит в проект, то сама эта великая мечта уже выглядит вдохновляюще )

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Murfan

Ооо, ну все, разгоняют чертяги эту тему и далеко не для здоровья, вангую!

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Слегка Придурковатый

Китаю нужно срочно начинать спецоперацию на Тайване. Иначе заебутся потом заваливать трупами покидающих остров дохуя умных Т-1000. Товарищ Си, хватит уже последних китайских предупреждений. Действуй!

台灣，滾回你的祖國中國吧！

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Сисик Кусь
Предприниматель планирует привлечь до $7 трлн, чтобы расширить индустрию по производству чипов для ИИ и построить новые заводы для TSMC

Скользкий тип хочет развести арабов на $$$.

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Архитектор

Когда они вложиться в производство чипов в России? Нам инвесторы нужны.

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Alexey Melikhov

Тем юолее такие рекламные акции проводит ввп, "вложись и построй завод, передача его нашим корешам в подарок"

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Mike Amir

деньги пойдут на погашение госдолга сша (30+ трилямов?)

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Ginger Man

лол зачем его гасить

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Запопу Кусь

Для языковых моделей это не надо. Они просто никогда не будут генерить столько дохода чтобы окупить $7 трлн.

А для производства настоящих роботов слишком рано. Нужны десятилетия фундаментальных разработок.

Итог: похоже на развод, поэтому он и пошёл к шейхам и сингапурцам которые в этом ничего не понимают. 💁

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Lemming

Вопрос, а зачем им вообще эти чипы, вы не задаетесь таким вопросом?

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Дмитрий

Чтобы было на чём нейронки обучать.

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dixi

мне вот интересно,а араба не западало с Альтменем общатся,у него же двойной страйк-он еврей,он гей.Харамный-харам,а они ему бабки дают

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ник

А когда это мешало вести бизнес? Деньги не пахнут

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Alexey Melikhov

Харам это для плебеев, большим дядям даано плевать на всю эту мифологию я думаю

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ник

Чет я вообще не шарю, на что могут пойти такие огромные инвестиции? Что там за заводы будут, из чего?

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Арина Александрова

Так для ИИ оказывается еще и чипы нужны, ну так вообще уже, нужно только влаживаться и влаживаться

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Сергей Леопольдович

Сколько будет 2х2?

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24 комментария
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