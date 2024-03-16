Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16-18 марта: доллар — 91,87 рубля (на 24 копейки больше, чем 15 марта), евро — 99,97 рубля (на 29 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 15 марта: доллар — 92,90 рубля, евро — 101,22 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 15 марта: доллар — 92,88 рубля, евро — 101,16 рубля.

Кто и как адаптируется

17 российских регионов, среди которых Чукотский и Ненецкий округа, Якутия и Магаданская область, получат дополнительные субсидии на развитие туризма. По словам Минэка, на эти деньги можно обустроить турмаршруты и пляжи, купить оборудование и снаряжение, развернуть кемпинги, построить причальные сооружения и провести фестивали.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "post_inside", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Какие есть проблемы и трудности

Типография «Парето-Принт» рассказала РБК об аномальном росте затрат на клей в первом квартале 2024 года: расходы на него увеличились на 80% год к году. В российском производстве используется иностранный клей, поэтому среди причин — волатильность валютного курса. Сказывается также то, что книги стали толще, а значит, требуется больше расходников.

Акции польского ретейлера LPP (бренды одежды Reserved, House, Mohito, Cropp и Sinsay) обвалились на Варшавской фондовой бирже на 36% после того, как инвестиционно-аналитическая фирма Hindenburg Research заявила, что продажа компанией российских активов была фиктивной. По мнению авторов расследования, компания продолжает продавать свои товары через третьих лиц. Их «тайные покупатели» посетили магазины в Москве и Санкт-Петербурге и обнаружили в них идентичную польским брендам одежду.

Контекст

В Минпромторге заявили, что механизм параллельного импорта «работает успешно», пишет «Ъ» со ссылкой на ведомство. Последнее подчеркнуло: иностранным правообладателям «не удаётся создавать препятствия для поставок» в Россию. Вероятно, так Минпромторг отреагировал на новость о том, что некоторые зарубежные бренды бытовой техники запрещают реэкспорт в Россию своим официальным партнёрам в других странах.

Российские туристы забронировали на лето 2024 года больше отелей за рубежом, чем годом ранее, пишет «Прайм» со ссылкой на сервис OneTwoTrip. По его собственным данным, доля бронирований гостиниц за рубежом выросла с 23% в 2023 году до 29,9%. Лидерами среди городов стали Стамбул, Париж и Рим.

11 марта 2024 года правкомиссия утвердила правила проведения торгов по выкупу заблокированных активов. «РБК Инвестиции» опросили финансовых экспертов, чтобы узнать, будут ли инвесторы реинвестировать полученные деньги в российский рынок и какое влияние это может оказать на биржевую динамику.

Курс рубля на неделе с 18 марта 2024 года будет во многом зависеть от итогов президентских выборов и выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной после заседания по ключевой ставке, напомнил аналитик BitRiver Владислав Антонов.

В 2023 году товарооборот России со странами ближнего зарубежья в Азии вырос до рекордных $56,2 млрд, сообщило «РИА Новости». Ключевыми торговыми партнёрами были Казахстан, Узбекистан и Армения.

В 2023 году для расчётов за экспорт товаров и услуг из России в основном использовался рубль — его доля составила 39%, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ. На втором месте были доллар и евро: их доля сократилась за год с 63,6% до 31,5%

Еврокомиссия обсудит возможность ограничить импорт сельхозпродукции из России в ЕС на фоне обращений от некоторых государств. Его уже в частном порядке запретила Латвия.

Новости предыдущего дня, 15 марта — здесь.