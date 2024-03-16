TechCrunch узнало, что SpaceX может мешать сотрудникам продавать акции в ответ на их «нечестность» Статьи редакции
В таком случае им остаётся ждать IPO, но состоится ли оно когда-нибудь — неизвестно.
- Издание рассказало об условиях, с которыми соглашаются сотрудники SpaceX, получающие вознаграждения в акциях или опционах на них, со ссылкой на внутренние документы и слова источников.
- Так, SpaceX вправе выкупить акции сотрудника в течение полугода после его увольнения — независимо от причины ухода. Помимо этого, она может отстранять бывших и нынешних работников от участия в тендерах, то есть от продажи акций, если считает, что они «совершили нечестные действия» по отношению к ней или нарушили служебные инструкции.
- По словам одного из бывших сотрудников компании, регистрируясь в программе, работники часто об этом не знают. TechCrunch также не уточняет, что могут принять за «нечестность» (вероятно, потому, что уточнения нет и в полученных изданием документах).
- Если SpaceX запретила владельцу активов участвовать в тендерах, чтобы «обналичить» бумаги, ему придётся ждать выхода компании на биржу. Вот только когда это случится и случится ли вообще — неизвестно.
- Обычно SpaceX проводит обратный выкуп два раза в год. Но есть нюанс: если сотрудника уволили по «обоснованной причине», компания вправе выкупить его бумаги по цене $0 за штуку. По словам бывшего работника, это позволяет ей «сдерживать» людей, так как мало кто захочет отдавать активы просто так.
- С 2020 года SpaceX также просит сотрудников подписывать согласие на риски, с которыми сопряжены инвестиции в ценные бумаги компании. В нём, например, сказано, что лица обменивают высоколиквидную наличку на высоколиквидные акции, которые могут колебаться под воздействием разных факторов.
- Компания предупреждает, что Хоторн, где расположена её штаб-квартира, — это «сейсмически активный регион». Оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на капитализацию SpaceX могут поступки Илона Маска. Есть также риск, что обыкновенные акции не будут размещать на бирже.
- TechCrunch отправило SpaceX несколько запросов на комментарий, но та не ответила. Некоторые пользователи Reddit сомневаются в законности подобной политики и в шутку вопрошают, могут ли сотрудники продать акции подороже, если «недобросовестно» поведёт себя сама компания. Они также допускают: люди, радующиеся офферу, не думают, что когда-нибудь «перейдут дорогу» руководству.
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Обычная история. Кручу верчу обмануть хочу.
За этим акциями и платят, чтобы деньги не тратить. 💁
(А не чтобы они чувствовали себя хозяевами 🤭)
Их проблемы
Спейс Х, насколько я понимаю, организует сотрудникам ликвидность по доброте душевной (ну на самом деле чтобы легче привлекать таланты), неудивительно что они же и могут этот бенефит забрать. Акции то не забирают, жди ipo, богаче будешь