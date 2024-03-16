«Одноразовые расходники»: Reuters — о сотнях травм на предприятиях SpaceX, где за безопасность отвечают сами

Глава компании Илон Маск считает, что бюрократия тормозит разработку, и пренебрегает мерами безопасности на глазах у сотрудников. Те говорят, что расплачиваться за это приходится здоровьем.