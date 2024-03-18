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Деньги
Артур Томилко

День 754: Минпромторг предложил приравнять белорусские чипы к российским Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «РИА Новости» 

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16-18 марта: доллар — 91,87 рубля (на 24 копейки больше, чем 15 марта), евро — 99,97 рубля (на 29 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:09 мск: доллар — 92,87 рубля, евро — 100,98 рубля.

Курсы на Forex на 7:25 мск: доллар — 92,90 рубля, евро — 101,09 рубля.

Кто и как адаптируется

«Аквариус» заключил соглашение о партнёрстве с производителем игровых ПК Nemifist, передаёт «Ъ». Компании договорились о совместном выпуске высокопроизводительных компьютеров для геймеров и корпоративных пользователей. Производство развернут на мощностях «Аквариуса», а закупкой компонентов займутся совместно.

Минпромторг подготовил проект постановления, которое приравнивает белорусские чипы к российскими, пишут «Ведомости». По нему документы о белорусском производстве материалов и комплектующих, а также о производственных и технологических операциях приравниваются к документам о производстве компонента, выдаваемым Торгово-промышленной палатой России.

Какие есть проблемы и трудности

Бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев продали свои доли в «А1» (инвестиционное подразделение «Альфа-групп») гендиректору компании Александру Файну за 100 тысяч рублей. Об этом в английском суде рассказал совладелец рухнувшего «Внешпромбанка» Георгий Беджамов. С материалами дела ознакомились «Ведомости». По словам, Беджамова, сделка состоялась весной 2022 года, через неделю после введения санкций против бизнесменов. Он настаивает, что сумма была символической, а продажа — фиктивной.

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Контекст

Совет директоров ЦБ на заседании 22 марта 2024 года сохранит ключевую ставку на уровне 16%, полагают опрошенные РБК эксперты. Некоторые допускают, что будет обсуждаться повышение до 16,5% или 17%, но не считают этот сценарий основным.

Российские дистрибьюторы контента и онлайн-платформы купили у корейских медиакомпаний 26 фильмов и сериалов на $1,2 млн, узнал «Ъ». Стриминги также интересуются эксклюзивной покупкой прав на локализацию контента на русском языке.

В условиях дефицита кадров работодатели увеличили спрос на программы корпоративного страхования сотрудников, следует из данных ЦБ. Сборы в сегменте ДМС в 2023 году выросли на 18,6%, до 253,5 млрд рублей.

Крупные ритейлеры начали искать альтернативы поставкам бананов из Эквадора, пишет «Ъ». Сети стали организовывать поставки из Индии, Коста-Рики, Колумбии, Бразилии и других стран.

Новости предыдущего дня, 16 марта — здесь.

#новости

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61 комментарий
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 Андрей Вечерний

Всех с уверенной победой лидера.
Ура!!!

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Андрей Вечерний

Блять, не то сказал.
Гойда!

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2 комментария
Куртуазный маньерист

и эти люди осуждают выступление трансгендерных женщин в женских видах спорта

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Слегка Придурковатый

Мой инсайдер оказался прав: https://vc.ru/u/1152586-slegka-pridurkovatyy/1077767-ya-znayu-kto-pobedit-na-vyborah-v-rossii-i-ssha

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1 комментарий
Иван Пронин

Аж солнце больше не восходит

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Андрей

Ну сейчас та он исправит ошибки предидущих

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Доктор Шкутко

Они не перепутали чипы, а не чипсы?

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Вадим Д.

Не-не, всё правильно написали. Только не написали из чего чипы делают. В РБ — картофельные чипы, в РФ — грязедревесные.

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2 комментария
Вадим Д.
приравнивает белорусские чипы к российским

Так, поскольку ни в РБ, ни в РФ никаких своих чипов нет, видимо решено называть чипами любые товары превосходной степени «отечественности».

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Jian-Yang

А китайские к белорусским - многоходовочка..

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Слегка Придурковатый

"...Александру Файну за 100 тысяч рублей"

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Вадим Д.
Производство развернут на мощностях «Аквариуса», а закупкой компонентов займутся совместно

Одни будут шильдики закупать, аквариус по традиции — клеить.

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Доктор Шкутко

Там ещё перекленные беларуские чипы добавят внутрь. В любом случае ракета полетит, размер непринципиален

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Вадим Д.
альтернативы поставкам бананов из Эквадора

А что же братская Беларусь, не поможет бананами? Разучились выращивать? Можно ещё братских среднеазиатов переориентировать, конечно, пусть вместо хлопка начнут растить.

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Sergey Folps

Да чего там, давайте уже приравняйте всю Беларусь в Россию

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Доктор Шкутко

Я по радио в Минске о том, что надо проголосовать на выборах президента России слышал больше, чем коммерческой рекламы. Так что 9 лямов рабов и пушечного мяса скоро готовы валится в стройные и покорные триколорных ряды. Обидно за русских айтишников, так старательно скупали тут квартиры, чтобы отсидеться

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26 комментариев
Pushkareva Ekaterina

Невыгодно. Это один из способов обхода санкций.

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2 комментария
Спорное утверждение

Они так и сделают. Буквально следующий закон ждем

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Александр

Кому нужны эти чипсы? Аа, чипы России? Это те самые китайские – на которые лепят бирки?

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Не трясись
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Андрей

Так но новый президент смелый, смог имя назвать

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Александр Кайт

Вот они, инновации и прорывы!
Ещё урны тёплые, а он уже хуярит!

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Альвар

АВСША?

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Игорь Алакчеев

Россия, Украина, Беларусь - триединая святая Русь!

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Иван Пронин

Давайте и картошку приравняем к российской

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romacap

Это шильдики просто русские поставили? Вот и приравнивание

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Станислав

Вот как раз в РБ свои чипы и есть. Не дали там загубиться заводам. Конечно ассортимент еще тот. Но по факту компоненты есть.

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Андрей Новиков

Так, я уже себе голову сломал. Помогите кто-нибудь мне посчитать! Рейтинг Путина в 2019 году был 43% https://www.forbes.ru/obshchestvo/381607-elektoralnyy-reyting-putina-upal-do-minimuma-za-18-let Потом ковид и СВО и мобилизация. Рейтинг Путина становится 75% https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/vybory-prezidenta-rossii-2024-novyi-reiting. Он выступает два раза по ТВ и получает 87% голосов. Т.е. на выборы пришел 7 из 10 взрослых в стране, и 6 из этих 7 отдали голос за Путина. Я правильно "посчитал"?

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58 комментариев
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