День 754: Минпромторг предложил приравнять белорусские чипы к российским Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 16-18 марта: доллар — 91,87 рубля (на 24 копейки больше, чем 15 марта), евро — 99,97 рубля (на 29 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
«Аквариус» заключил соглашение о партнёрстве с производителем игровых ПК Nemifist, передаёт «Ъ». Компании договорились о совместном выпуске высокопроизводительных компьютеров для геймеров и корпоративных пользователей. Производство развернут на мощностях «Аквариуса», а закупкой компонентов займутся совместно.
Минпромторг подготовил проект постановления, которое приравнивает белорусские чипы к российскими, пишут «Ведомости». По нему документы о белорусском производстве материалов и комплектующих, а также о производственных и технологических операциях приравниваются к документам о производстве компонента, выдаваемым Торгово-промышленной палатой России.
Какие есть проблемы и трудности
Бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев продали свои доли в «А1» (инвестиционное подразделение «Альфа-групп») гендиректору компании Александру Файну за 100 тысяч рублей. Об этом в английском суде рассказал совладелец рухнувшего «Внешпромбанка» Георгий Беджамов. С материалами дела ознакомились «Ведомости». По словам, Беджамова, сделка состоялась весной 2022 года, через неделю после введения санкций против бизнесменов. Он настаивает, что сумма была символической, а продажа — фиктивной.
Контекст
Совет директоров ЦБ на заседании 22 марта 2024 года сохранит ключевую ставку на уровне 16%, полагают опрошенные РБК эксперты. Некоторые допускают, что будет обсуждаться повышение до 16,5% или 17%, но не считают этот сценарий основным.
Российские дистрибьюторы контента и онлайн-платформы купили у корейских медиакомпаний 26 фильмов и сериалов на $1,2 млн, узнал «Ъ». Стриминги также интересуются эксклюзивной покупкой прав на локализацию контента на русском языке.
В условиях дефицита кадров работодатели увеличили спрос на программы корпоративного страхования сотрудников, следует из данных ЦБ. Сборы в сегменте ДМС в 2023 году выросли на 18,6%, до 253,5 млрд рублей.
Крупные ритейлеры начали искать альтернативы поставкам бананов из Эквадора, пишет «Ъ». Сети стали организовывать поставки из Индии, Коста-Рики, Колумбии, Бразилии и других стран.
Новости предыдущего дня, 16 марта — здесь.
Всех с уверенной победой лидера.
Ура!!!
Блять, не то сказал.
Гойда!
и эти люди осуждают выступление трансгендерных женщин в женских видах спорта
Мой инсайдер оказался прав: https://vc.ru/u/1152586-slegka-pridurkovatyy/1077767-ya-znayu-kto-pobedit-na-vyborah-v-rossii-i-ssha
Аж солнце больше не восходит
Ну сейчас та он исправит ошибки предидущих
Они не перепутали чипы, а не чипсы?
Не-не, всё правильно написали. Только не написали из чего чипы делают. В РБ — картофельные чипы, в РФ — грязедревесные.
Так, поскольку ни в РБ, ни в РФ никаких своих чипов нет, видимо решено называть чипами любые товары превосходной степени «отечественности».
А китайские к белорусским - многоходовочка..
"...Александру Файну за 100 тысяч рублей"
Одни будут шильдики закупать, аквариус по традиции — клеить.
Там ещё перекленные беларуские чипы добавят внутрь. В любом случае ракета полетит, размер непринципиален
А что же братская Беларусь, не поможет бананами? Разучились выращивать? Можно ещё братских среднеазиатов переориентировать, конечно, пусть вместо хлопка начнут растить.
Да чего там, давайте уже приравняйте всю Беларусь в Россию
Я по радио в Минске о том, что надо проголосовать на выборах президента России слышал больше, чем коммерческой рекламы. Так что 9 лямов рабов и пушечного мяса скоро готовы валится в стройные и покорные триколорных ряды. Обидно за русских айтишников, так старательно скупали тут квартиры, чтобы отсидеться
Невыгодно. Это один из способов обхода санкций.
Они так и сделают. Буквально следующий закон ждем
Кому нужны эти чипсы? Аа, чипы России? Это те самые китайские – на которые лепят бирки?
Так но новый президент смелый, смог имя назвать
Вот они, инновации и прорывы!
Ещё урны тёплые, а он уже хуярит!
АВСША?
Россия, Украина, Беларусь - триединая святая Русь!
Давайте и картошку приравняем к российской
Это шильдики просто русские поставили? Вот и приравнивание
Вот как раз в РБ свои чипы и есть. Не дали там загубиться заводам. Конечно ассортимент еще тот. Но по факту компоненты есть.
Так, я уже себе голову сломал. Помогите кто-нибудь мне посчитать! Рейтинг Путина в 2019 году был 43% https://www.forbes.ru/obshchestvo/381607-elektoralnyy-reyting-putina-upal-do-minimuma-za-18-let Потом ковид и СВО и мобилизация. Рейтинг Путина становится 75% https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/vybory-prezidenta-rossii-2024-novyi-reiting. Он выступает два раза по ТВ и получает 87% голосов. Т.е. на выборы пришел 7 из 10 взрослых в стране, и 6 из этих 7 отдали голос за Путина. Я правильно "посчитал"?