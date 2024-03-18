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Фото «РИА Новости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16-18 марта: доллар — 91,87 рубля (на 24 копейки больше, чем 15 марта), евро — 99,97 рубля (на 29 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:09 мск: доллар — 92,87 рубля, евро — 100,98 рубля.

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Курсы на Forex на 7:25 мск: доллар — 92,90 рубля, евро — 101,09 рубля.

Кто и как адаптируется

«Аквариус» заключил соглашение о партнёрстве с производителем игровых ПК Nemifist, передаёт «Ъ». Компании договорились о совместном выпуске высокопроизводительных компьютеров для геймеров и корпоративных пользователей. Производство развернут на мощностях «Аквариуса», а закупкой компонентов займутся совместно.

Минпромторг подготовил проект постановления, которое приравнивает белорусские чипы к российскими, пишут «Ведомости». По нему документы о белорусском производстве материалов и комплектующих, а также о производственных и технологических операциях приравниваются к документам о производстве компонента, выдаваемым Торгово-промышленной палатой России.

Какие есть проблемы и трудности

Бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев продали свои доли в «А1» (инвестиционное подразделение «Альфа-групп») гендиректору компании Александру Файну за 100 тысяч рублей. Об этом в английском суде рассказал совладелец рухнувшего «Внешпромбанка» Георгий Беджамов. С материалами дела ознакомились «Ведомости». По словам, Беджамова, сделка состоялась весной 2022 года, через неделю после введения санкций против бизнесменов. Он настаивает, что сумма была символической, а продажа — фиктивной.

Контекст

Совет директоров ЦБ на заседании 22 марта 2024 года сохранит ключевую ставку на уровне 16%, полагают опрошенные РБК эксперты. Некоторые допускают, что будет обсуждаться повышение до 16,5% или 17%, но не считают этот сценарий основным.

Российские дистрибьюторы контента и онлайн-платформы купили у корейских медиакомпаний 26 фильмов и сериалов на $1,2 млн, узнал «Ъ». Стриминги также интересуются эксклюзивной покупкой прав на локализацию контента на русском языке.

В условиях дефицита кадров работодатели увеличили спрос на программы корпоративного страхования сотрудников, следует из данных ЦБ. Сборы в сегменте ДМС в 2023 году выросли на 18,6%, до 253,5 млрд рублей.

Крупные ритейлеры начали искать альтернативы поставкам бананов из Эквадора, пишет «Ъ». Сети стали организовывать поставки из Индии, Коста-Рики, Колумбии, Бразилии и других стран.

Новости предыдущего дня, 16 марта — здесь.