Михаил Фридман и его партнёры продали доли в инвестиционной «А1» гендиректору Александру Файну за 100 тысяч рублей Статьи редакции
Сделка состоялась весной 2022 года после введения санкций против предпринимателей.
- Михаил Фридман, Пётр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичёв продали доли в «А1» (инвестиционное подразделение «Альфа-групп») гендиректору компании Александру Файну за 100 тысяч рублей. Об этом рассказал совладелец рухнувшего «Внешпромбанка» Георгий Беджамов в английском суде, где идёт процесс о взыскании его активов в ходе банкротства. С материалами дела ознакомились «Ведомости».
- По словам Беджамова, сделка состоялась весной 2022 года, через неделю после введения санкций против предпринимателей. Он указывает, что сумма была символической, а сделка — фиктивной: все четверо продолжают контролировать «А1».
- В компании с показаниями Беджамова не согласны. Там отмечают, что стоимость сделки в 100 тысяч рублей была рыночной и учитывала неудовлетворительное финансовое положение «А1». По данным финансовой отчётности, чистый убыток компании в 2022 году 992 млн рублей.
- Обвинения Беджамова юрист «А1» назвал провокационными и направленными на дискредитацию компании. Связаться с Фридманом, Авеном, Ханом, Кузьмичевым и Беджамовым «Ведомостям» не удалось.
- ЕС ввёл санкции в отношении Михаила Фридмана и Петра Авена в феврале 2022 года. После этого они вышли из совета директоров «Альфа-банка».
- В марте 2022-го санкции против банка, а также Фридмана, Авена и Хана ввела Великобритания. Тогда же Хан и Кузьмичёв вышли из состава акционеров «Альфа-банка». Их акции выкупил миноритарий банка Андрей Косогов, который таким образом увеличил свою долю до 40,1%.
- В марте 2023 года источники FT сообщили, что Фридман и Авен, которые владеют около 45% «Альфа-банка», также рассматривают продажу своих долей Косогову за $2,3 млрд.
- В августе санкции против Фридмана, Авена, Хана и Кузьмичёва ввели США.
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«Fine, fine» — бормотал Файн.
хахахаха, гений
100к рыночная стоимость... Может, банк какой-то прикупить себе тоже?
А почему не за 1 рубль, как американцы, которые любят продавать за 1 доллар? 🙋♀️
По послевыборному курсу это столько и будет
Жадность!
Мне почему не позвонили я бы на 2тыс больше дал
Задним числом? Скрывать два года факт сделки - это сильно
Таки деньги любят тешину, зачем это вам Гоям, шалому вашему дому
Миллиардеры бранятся — только тешатся.
И это тот самый фридман, который так кланялся перед европейцами. А на деле не все так однозначно, как сейчас принято говорить. Он просто со всеми быстро договорился, явно получил от вышестоящего начальства на все разрешения, так еще может выступает на западе контрагентом и сейчас. А вы да, верьте дальше что он какой-то там либерал демократ, построил себя сам и против власти. Ну-ну