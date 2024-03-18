Apple начала обсуждать с Google добавление ИИ-функций Gemini в iPhone — Bloomberg

Инструменты для генерации текста и изображений могут появиться в iOS в 2024 году, говорят источники агентства. Apple ведёт переговоры об интеграции ИИ-модели Gemini от Google в iPhone, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.Некоторые собеседники рассказали, что Apple также обсуждала с OpenAI возможность использования модели GPT. Других подробностей переговоров они не привели.По информации Гурмана, Apple планирует получить у Google лицензию на использование Gemini для добавления функций ИИ в iOS в 2024 году. Речь идёт об инструментах генерации текста и изображений. При этом источники отмечают, что условия партнёрства ещё не утверждены.У компаний уже есть соглашение в сфере поиска. Google ежегодно платит Apple миллиарды долларов за то, чтобы её поисковая система была установлена по умолчанию в браузере Safari. Из-за этого Минюст США обвинил компании в монополизации поискового рынка. Суд должен вынести решение по делу в 2024 году. Новое партнёрство также может привлечь внимание регуляторов, отмечает Гурман.Apple начала разрабатывать собственную генеративную модель под кодовым «Ajax» летом 2023 года, рассказывали источники в компании. На её основе инженеры создали чат-бота, который способен обобщать текст и отвечать на вопросы, связанные с данными, на которых его обучали.В феврале 2024 года глава Apple Тим Кук заявил, что компания представит свои разработки в сфере генеративного ИИ «позже в этом году». Однако переговоры с Google могут свидетельствовать о том, что Apple не добилась желаемого прогресса в этом направлении, полагает Гурман.Google представила семейство ИИ-моделей Gemini в декабре 2023 года. Младшую версию — Gemini Pro — добавили в чат-бота Bard. Версию Gemini Nano внедрили в смартфоны Google Pixel 8, а также Samsung Galaxy S24. После этого она переименовала чат-бота Bard в Gemini и запустила подписку с доступом к ИИ-модели Gemini Ultra за $20 в месяц.#новости #apple #google