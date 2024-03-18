ЦБ предупредил несколько крупнейших банков, что «негласный мораторий на отзыв лицензий закончился» — «Ъ» Статьи редакции
Регулятор предлагает банкам ограничить p2p-переводы, которые на самом деле отправляются в онлайн-казино, говорят источники.
- ЦБ после отзыва лицензии у «Qiwi Банка» провёл несколько индивидуальных встреч с руководством банков «как минимум из крупнейшей тридцатки», рассказали «Ъ» участники рынка. Представители регулятора говорили, что «негласный мораторий на отзыв лицензий в связи со сложной экономической ситуацией» закончился. И теперь главная задача ЦБ — «победить “серый” платёжный трафик».
- В первую очередь Банк России интересовался объёмом, лимитами и проверкой операций AFT-OTC (AFT — пополнения счёта с карты с пониженной эквайринговой ставкой, OTC — перевод с карты на карту, без SWIFT). Эти операции используются для расчётов в игорном бизнесе, и «ЦБ рекомендует воздержаться от их проведения».
- Такие платежи регулятор пытался перекрыть в «Qiwi Банке», но компания обходила ограничения с помощью электронных кошельков.
- Эксперты уточнили, что смысл “серых” расчётов сводится к p2p-переводам (person to person). То есть в сайт казино встраивается страница для зачисления денег, эквайером выступает российский банк с корсчётом в иностранном банке. Клиент переводит средства, они уходят в иностранный банк под видом перевода с карты на карту, а после — в офшорные юрисдикции, где зарегистрированы казино.
- В ЦБ подтвердили, что сейчас «приоритетное направление мониторинга — противодействие высокорисковым эквайринговым операциям и p2p-переводам» для теневого бизнеса. Кроме онлайн-казино регулятор к нему относит букмекерские конторы, криптообменники и p2p-сервисы криптобирж, финансовые пирамиды, продажу пиратского контента и другое.
- После отзыва лицензии у «Qiwi Банка» трафик «неоднозначных платежей» сместился в Узбекистан, Таджикистан и другие страны СНГ, утверждают источники «Ъ». Например, в узбекские «Октобанк» и «Капитал-банк», а также таджикистанский «Амонатбанк». В ЦБ заверили, что сотрудничают с коллегами из соседних стран в борьбе с “серыми” схемами.
- Банки-операторы не могут сами заблокировать p2p-операции, потому что часто на это нет очевидных причин», утверждает управляющий партнёр группы Veta Илья Жарский. Но регулятор может потребовать от банков идентифицировать клиентов для определенных МСС-кодов (кодов идентификации торговой точки), считает независимый платёжный эксперт Дмитрий Вишняков.
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Все, выборы прошли, охота на крипту открыта =)
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Тот задумался на несколько мгновений и сказал:
— Даже не знаю… Никогда не думал, что скажу это… Но я выбираю Ад!
Петр вздохнул и повел политика к воротам Ада. Когда они пришли, политик был поражен: гольфа нет, клуба тоже, друзья варятся в котлах, вокруг ходят страшные чудовища. Тут прибежал дьявол и положил на плечо политика свою лапу с огромными когтями.
— Я не понимаю, — сказал политик. – А что произошло? Вчера тут было так классно: вино, девочки, пляски, а сейчас мои друзья горят в огне! Как же так?
Дьявол усмехнулся и ответил:
— А чего же ты хотел, старина? Вчера была предвыборная компания, а сегодня ты проголосовал!
Киви банк вроде грохнули до выборов, значит началось раньше
Из новости узнал, что оказывается действовал негласный мораторий на отзыв лицензий.
Ну он же негласный, вам знать не обязательно))
Там и вполне гласные послабления существовали
Да что там мораторий, у нас читай конституция негласная.
Негласный, гласные и согласные)
- Но я же перевела 7600 руб репетитору!
- На самом деле это был перевод в казино. Нам виднее.
А он был оформлен , как самозанятый? Нет, спасибо - разберёмся, ФНС подключим, разберём предыдущие операции. Тут две крайности...
Репетитор все поставил на красное?
Репетировали поиск закладок на местности, творческое мышление
Да, конечно, с казино борются. Кмк готовятся к регулируемому курсу доллара, p2p курс usdt не должен портить картину официальной цифры.
Даже не портить, а закрытие вывода капитала для физиков.
После инаугурации все негласные маратории спадут. Начнется хардкор. Ждем. Запасаемся попкорном, платками и памперсами.
Чемодан собери лучше и паспорт приготовь
Это нормально.
Никакому регулятору не нравятся левые потоки денег - на то он и регулятор
Да не вы шо, это заговор, лично Путин проснулся-потянулся утром, и сказал, что выборы закончились, пора гайки закручивать
Не может же быть такого, что регулятор просто выполняет свою работу, где такое видано? :)
"в связи со сложной экономической ситуацией" В смысле?
Первая экономика Европы же
Только в телевизоре
Так остальная Европа уже замёрзла, всё верно.
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Ааа, так это был мораторий!
87% отпустят вожжи и понесётся тройка-Русь отзывать лицензии и всяких непонятных. А понятным банкам, кого надо банкам, по две лицензии выдадут. И грамоту.
Ну что, делаем ставки, господа, кто следующий?
Список всех кандидатов тут: https://www.banki.ru/banks/ratings/
Оставьте уже один Путинбанк и не морочьте людям голову.
Путанк*
Ахахах, боже как это кринжово звучит то даже. Спасибо е*ать
На Киви отработали, теперь по всем остальным пойдут
Судя по комментариям экспертов как работает p2p, эксперты они видимо в чем то другом…
Дропов блочат жёстко, банкам плевать, что обычные переводы физиков попадают под замес. Разберитесь сначала в ситуации сами.
🤣 хоть что-нибудь в этой стране работает по закону, а не по понятиям?
У альфы, у которой стоимость капитализации 100 тыс руб (как мы узнали из предыдущей новости), лицензию отберут?
речь была не о группе и не о банке, а об инвест подразделении и никакой капитализацией то быть не может
У нас миллионы людей переводят на карту за аренду жилья. Мимо налоговой. Вот если и за них возьмутся, вот где золотая жила.
С жильем не проблема, будут наличкой платить. У меня ещё в ~2020 арендодатель вдруг резко захотел приезжать каждый месяц за налом вместо перевода.
«негласный мораторий"
это точно регулятор или крыша?
«Сексуальная аватарка»
Что-то не радужные новости, надеюсь до банка озон они не доберутся. Уж больно притягательные ставки у них сейчас по вкладам и накопительным счетам(
Так мы узнали, что есть какой-то банк Озон.
Радужные новости это статья вообще-то. Поэтому не ждите.
на всякое действие найдется противодействие...
"«победить “серый” платёжный трафик»."
В переводе -изъять все деньги у населения.
Комментарий удален модератором
Действовал негласный мораторий.. почему у нас всё негласно действует в банковской сфере? Почему это нельзя было оформить нормально нормативным актом? А если он действовал почему тогда лицензию у одного из банков отозвали? Ну а насчёт сложной экономической ситуации - она уже закончилась? Надеюсь что так.