Деньги
Маша Цепелева

ЦБ предупредил несколько крупнейших банков, что «негласный мораторий на отзыв лицензий закончился» — «Ъ» Статьи редакции

Регулятор предлагает банкам ограничить p2p-переводы, которые на самом деле отправляются в онлайн-казино, говорят источники.

  • ЦБ после отзыва лицензии у «Qiwi Банка» провёл несколько индивидуальных встреч с руководством банков «как минимум из крупнейшей тридцатки», рассказали «Ъ» участники рынка. Представители регулятора говорили, что «негласный мораторий на отзыв лицензий в связи со сложной экономической ситуацией» закончился. И теперь главная задача ЦБ — «победить “серый” платёжный трафик».
  • В первую очередь Банк России интересовался объёмом, лимитами и проверкой операций AFT-OTC (AFT — пополнения счёта с карты с пониженной эквайринговой ставкой, OTC — перевод с карты на карту, без SWIFT). Эти операции используются для расчётов в игорном бизнесе, и «ЦБ рекомендует воздержаться от их проведения».
  • Такие платежи регулятор пытался перекрыть в «Qiwi Банке», но компания обходила ограничения с помощью электронных кошельков.
  • Эксперты уточнили, что смысл “серых” расчётов сводится к p2p-переводам (person to person). То есть в сайт казино встраивается страница для зачисления денег, эквайером выступает российский банк с корсчётом в иностранном банке. Клиент переводит средства, они уходят в иностранный банк под видом перевода с карты на карту, а после — в офшорные юрисдикции, где зарегистрированы казино.
  • В ЦБ подтвердили, что сейчас «приоритетное направление мониторинга — противодействие высокорисковым эквайринговым операциям и p2p-переводам» для теневого бизнеса. Кроме онлайн-казино регулятор к нему относит букмекерские конторы, криптообменники и p2p-сервисы криптобирж, финансовые пирамиды, продажу пиратского контента и другое.
  • После отзыва лицензии у «Qiwi Банка» трафик «неоднозначных платежей» сместился в Узбекистан, Таджикистан и другие страны СНГ, утверждают источники «Ъ». Например, в узбекские «Октобанк» и «Капитал-банк», а также таджикистанский «Амонатбанк». В ЦБ заверили, что сотрудничают с коллегами из соседних стран в борьбе с “серыми” схемами.
  • Банки-операторы не могут сами заблокировать p2p-операции, потому что часто на это нет очевидных причин», утверждает управляющий партнёр группы Veta Илья Жарский. Но регулятор может потребовать от банков идентифицировать клиентов для определенных МСС-кодов (кодов идентификации торговой точки), считает независимый платёжный эксперт Дмитрий Вишняков.

#новости #цб #банки

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57 комментариев
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 Oleg Gorbunov

Все, выборы прошли, охота на крипту открыта =)

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умный человек

Все, выборы прошли, Apple начала обсуждать с Google добавление ИИ-функций Gemini в iPhone https://vc.ru/money/1080954-apple-nachala-obsuzhdat-s-google-dobavlenie-ii-funkcii-gemini-v-iphone-bloomberg

Все, выборы прошли, xAI опубликовала исходный код чат-бота Grok https://vc.ru/ml/1080837-xai-opublikovala-ishodnyi-kod-chat-bota-grok

Все, выборы прошли, Минпромторг предложил приравнять белорусские чипы к российским https://vc.ru/money/1080741-den-754-minpromtorg-predlozhil-priravnyat-belorusskie-chipy-k-rossiiskim

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Печенег

Тот задумался на несколько мгновений и сказал:

— Даже не знаю… Никогда не думал, что скажу это… Но я выбираю Ад!

Петр вздохнул и повел политика к воротам Ада. Когда они пришли, политик был поражен: гольфа нет, клуба тоже, друзья варятся в котлах, вокруг ходят страшные чудовища. Тут прибежал дьявол и положил на плечо политика свою лапу с огромными когтями.

— Я не понимаю, — сказал политик. – А что произошло? Вчера тут было так классно: вино, девочки, пляски, а сейчас мои друзья горят в огне! Как же так?

Дьявол усмехнулся и ответил:

— А чего же ты хотел, старина? Вчера была предвыборная компания, а сегодня ты проголосовал!

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ЯжПрограммист

Киви банк вроде грохнули до выборов, значит началось раньше

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Слегка Придурковатый

Из новости узнал, что оказывается действовал негласный мораторий на отзыв лицензий.

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Zloy Marketolog

Ну он же негласный, вам знать не обязательно))

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Таир Бакиев

Там и вполне гласные послабления существовали

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Бинарный Ёж

Да что там мораторий, у нас читай конституция негласная.

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Кузя

Негласный, гласные и согласные)

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Aina Timo / wdroid.net

- Но я же перевела 7600 руб репетитору!
- На самом деле это был перевод в казино. Нам виднее.

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Daniil G.

А он был оформлен , как самозанятый? Нет, спасибо - разберёмся, ФНС подключим, разберём предыдущие операции. Тут две крайности...

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6 комментариев
Максим Исаев

Репетитор все поставил на красное?

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ЯжПрограммист

Репетировали поиск закладок на местности, творческое мышление

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Бинарный Ёж

Да, конечно, с казино борются. Кмк готовятся к регулируемому курсу доллара, p2p курс usdt не должен портить картину официальной цифры.

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Виталий Иванов

Даже не портить, а закрытие вывода капитала для физиков.

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1 комментарий
Алек Борисовский

После инаугурации все негласные маратории спадут. Начнется хардкор. Ждем. Запасаемся попкорном, платками и памперсами.

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Zloy Marketolog

Чемодан собери лучше и паспорт приготовь

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1 комментарий
Я сказал свое имя машине

Это нормально.
Никакому регулятору не нравятся левые потоки денег - на то он и регулятор

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Горделивый Сербский Патриот

Да не вы шо, это заговор, лично Путин проснулся-потянулся утром, и сказал, что выборы закончились, пора гайки закручивать

Не может же быть такого, что регулятор просто выполняет свою работу, где такое видано? :)

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Альвар

"в связи со сложной экономической ситуацией" В смысле?
Первая экономика Европы же

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Карим Усеинов

Только в телевизоре

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Алекс

Так остальная Европа уже замёрзла, всё верно.

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Grin

Узнать адреса лучших казино можно каждое утро на vc.ru 👍🏻

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Вадим Д.

Ааа, так это был мораторий!

87% отпустят вожжи и понесётся тройка-Русь отзывать лицензии и всяких непонятных. А понятным банкам, кого надо банкам, по две лицензии выдадут. И грамоту.

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Вася Пражкин
как минимум из крупнейшей тридцатки

Ну что, делаем ставки, господа, кто следующий?
Список всех кандидатов тут: https://www.banki.ru/banks/ratings/

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Александр

Оставьте уже один Путинбанк и не морочьте людям голову.

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Захар

Путанк*

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Cringe Artist

Ахахах, боже как это кринжово звучит то даже. Спасибо е*ать

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Дарья Кости

На Киви отработали, теперь по всем остальным пойдут

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Alexey Zamesov

Судя по комментариям экспертов как работает p2p, эксперты они видимо в чем то другом…

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Буквоед

Дропов блочат жёстко, банкам плевать, что обычные переводы физиков попадают под замес. Разберитесь сначала в ситуации сами.

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Zloy Marketolog
негласный мораторий

🤣 хоть что-нибудь в этой стране работает по закону, а не по понятиям?

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Zloy Marketolog

У альфы, у которой стоимость капитализации 100 тыс руб (как мы узнали из предыдущей новости), лицензию отберут?

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неформат

речь была не о группе и не о банке, а об инвест подразделении и никакой капитализацией то быть не может

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1 комментарий
Dmitriy

У нас миллионы людей переводят на карту за аренду жилья. Мимо налоговой. Вот если и за них возьмутся, вот где золотая жила.

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Бинарный Ёж

С жильем не проблема, будут наличкой платить. У меня ещё в ~2020 арендодатель вдруг резко захотел приезжать каждый месяц за налом вместо перевода.

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4 комментария
Тоже хочу

«негласный мораторий"
это точно регулятор или крыша?

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Карим Усеинов

«Сексуальная аватарка»

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Арсений Щербаков

Что-то не радужные новости, надеюсь до банка озон они не доберутся. Уж больно притягательные ставки у них сейчас по вкладам и накопительным счетам(

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Буквоед

Так мы узнали, что есть какой-то банк Озон.

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Ivan Pogoreloff

Радужные новости это статья вообще-то. Поэтому не ждите.

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Роберт Авдалян

на всякое действие найдется противодействие...

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Barth

"«победить “серый” платёжный трафик»."
В переводе -изъять все деньги у населения.

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Юрий Хабаров

Действовал негласный мораторий.. почему у нас всё негласно действует в банковской сфере? Почему это нельзя было оформить нормально нормативным актом? А если он действовал почему тогда лицензию у одного из банков отозвали? Ну а насчёт сложной экономической ситуации - она уже закончилась? Надеюсь что так.

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54 комментария
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