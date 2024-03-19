День 755: крупные банки увеличили максимальные ставки по вкладам в юанях до 5% годовых Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 19 марта: доллар — 91,98 рубля (на 11 копеек больше, чем 18 марта), евро — 100,24 рубля (на 27 копеек больше).
Большинство банков Армении прекратит обслуживание и приём карт «Мир» с 30 марта 2024 года, рассказали РБК в «ВТБ Армения». Сама «дочка» ВТБ при этом станет исключением и продолжит работать с российскими картами.
Крупные российские банки увеличивают максимальные ставки по вкладам в юанях до 5% годовых, следует из данных «Банки.ру». При этом основную часть сбережений в китайской валюте составляют деньги премиальных вкладчиков.
Кто и как адаптируется
Процесс интеграции «Росбанка» в «ТКС Холдинг» возглавит команда «Тинькофф», рассказали источники «Ъ». Ключевую роль в процессе будет играть глава «Тинькофф» Станислав Близнюк. По словам собеседников газеты, уже обсуждаются вопросы закрытия низкорентабельных бизнес-сегментов и реорганизации сети отделений. Эксперты полагают, что процесс может растянуться на «месяцы, а то и годы».
Российский поставщик электроники «Мерлион» зарегистрировал бренд собственных SSD-накопителей, блоков питания и корпусов для компьютеров King Price, пишет «Ъ». Один из источников, знакомых с планами компании, рассказал, что она планирует начать розничную продажу комплектующих, однако выпускаться они будут в Китае.
Минэкономразвития подготовило проект изменений в закон об акционерных обществах, позволяющий гибко замещать выбывших членов советов директоров компаний — как по объективным причинам, так и по решению акционеров. Проблемы у компаний возникали, например, в связи с санкциями: из-за ухода иностранных членов советов директоров и невозможности их быстрой замены.
Какие есть проблемы и трудности
Аудитория Instagram (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещённой Meta) с момента блокировки сократилась в 5,7 раз, оценили в Mediascope. В феврале 2024 года в соцсеть хотя бы раз в день заходили 6,8 млн россиян старше 12 лет. Российская аудитория Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещённой Meta) уменьшилась в 6,5 раза, до 1,4 млн человек.
Контекст
Высокий спрос на новостройки в Москве в 2023 году позволил застройщикам продавать жилье на стадии котлована по ценам, близким к стоимости почти построенных квартир, подсчитали в «Метриуме». Разница между ценами сократилась до 15,9%.
Новости предыдущего дня, 18 марта — здесь.
У Вадьки недержание какое-то?
Если кому что не нравится, то можно минусовать. А, стоп
Да просто в бан, там все равно ничего умного или смешного -)
Можно минусовать, можно (-:
Эволюция
@
Виси-ру
АХпха, дайте человеку выговориться)
О да, целых четыре, ужас какой. И тебя ведь не спросил, вот я негодяй.
Пора вводить поправки: не зарегистрировал бренд, тем более собственных товаров, а заказал шильдики.
Название буржуйское какое-то. Можно ведь по нашему, так еще и без всяких королей, чуждых современному русскому человеку — Конская цена, нормально ведь?
Название намекает на ступень эволюции Kingston - - KingDion-— KingSpec-— King Price.
Ну регили бы сразу King Stone, чего стесняться, все свои
в названии нужно было использовать слово император или президент мира — так для российского человека милее.
5% юаней получай, премиальный росиянин, к миска риса, нож в спину, удар в псину и нефрит в ...
Всё же находятся недобитые предательские элементы, лазящие в этих экстремистски-запрещённых фейсограммах. Ну ничего, сильный молодой лидер строг, но справедлив, наругает их и убедит переехать в ВК.
... или ЧВК.
Какая приятная гибкость образовалась, теперь-то у акционерных обществ вообще проблем не будет.
King stone, King Spec, а теперь King Price
На подходе другие кинги с элементом базой порнхаба
king burger
КонсалтКинг
Кошка жена идет в комплекте?
Только фотокаталог на ssd диске
Как легко проглядывается вектор движения стран с поддержкой МИР. Вот и Армения уходит на «Запад».
Трудности и проблемы у кого? У экстремистов из Меты? Их трудности наши радости.