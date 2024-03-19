{"id":14262,"url":"\/distributions\/14262\/click?bit=1&hash=8ff33b918bfe3f5206b0198c93dd25bdafcdc76b2eaa61d9664863bd76247e56","title":"\u041f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u0435 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435 \u0438\u043d\u043d\u043e\u0432\u0430\u0446\u0438\u044e \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u0435 \u0434\u043e 1,5 \u043c\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439","buttonText":"\u041f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u0435\u0435","imageUuid":"726c984a-5b07-5c75-81f7-6664571134e6"}
Деньги
Артур Томилко

День 755: крупные банки увеличили максимальные ставки по вкладам в юанях до 5% годовых Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото ТАСС

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19 марта: доллар — 91,98 рубля (на 11 копеек больше, чем 18 марта), евро — 100,24 рубля (на 27 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:13 мск: доллар — 91,96 рубля, евро — 100,09 рубля.

Курсы на Forex на 7:30 мск: доллар — 91,90 рубля, евро — 100,02 рубля.

Большинство банков Армении прекратит обслуживание и приём карт «Мир» с 30 марта 2024 года, рассказали РБК в «ВТБ Армения». Сама «дочка» ВТБ при этом станет исключением и продолжит работать с российскими картами.

Крупные российские банки увеличивают максимальные ставки по вкладам в юанях до 5% годовых, следует из данных «Банки.ру». При этом основную часть сбережений в китайской валюте составляют деньги премиальных вкладчиков.

Кто и как адаптируется

Процесс интеграции «Росбанка» в «ТКС Холдинг» возглавит команда «Тинькофф», рассказали источники «Ъ». Ключевую роль в процессе будет играть глава «Тинькофф» Станислав Близнюк. По словам собеседников газеты, уже обсуждаются вопросы закрытия низкорентабельных бизнес-сегментов и реорганизации сети отделений. Эксперты полагают, что процесс может растянуться на «месяцы, а то и годы».

Купить рекламу Отключить

Российский поставщик электроники «Мерлион» зарегистрировал бренд собственных SSD-накопителей, блоков питания и корпусов для компьютеров King Price, пишет «Ъ». Один из источников, знакомых с планами компании, рассказал, что она планирует начать розничную продажу комплектующих, однако выпускаться они будут в Китае.

Минэкономразвития подготовило проект изменений в закон об акционерных обществах, позволяющий гибко замещать выбывших членов советов директоров компаний — как по объективным причинам, так и по решению акционеров. Проблемы у компаний возникали, например, в связи с санкциями: из-за ухода иностранных членов советов директоров и невозможности их быстрой замены.

Какие есть проблемы и трудности

Аудитория Instagram (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещённой Meta) с момента блокировки сократилась в 5,7 раз, оценили в Mediascope. В феврале 2024 года в соцсеть хотя бы раз в день заходили 6,8 млн россиян старше 12 лет. Российская аудитория Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещённой Meta) уменьшилась в 6,5 раза, до 1,4 млн человек.

Контекст

Высокий спрос на новостройки в Москве в 2023 году позволил застройщикам продавать жилье на стадии котлована по ценам, близким к стоимости почти построенных квартир, подсчитали в «Метриуме». Разница между ценами сократилась до 15,9%.

Новости предыдущего дня, 18 марта — здесь.

#новости

556 показов
1K открытий
0
25 комментариев
Написать комментарий...
 Не трясись
Ответить
Развернуть ветку
Я сказал свое имя машине

У Вадьки недержание какое-то?

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Если кому что не нравится, то можно минусовать. А, стоп

Ответить
Развернуть ветку
Я сказал свое имя машине

Да просто в бан, там все равно ничего умного или смешного -)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Можно минусовать, можно (-:

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Эволюция
@
Виси-ру

Ответить
Развернуть ветку
Валера Юдин

АХпха, дайте человеку выговориться)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

О да, целых четыре, ужас какой. И тебя ведь не спросил, вот я негодяй.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
поставщик «Мерлион» зарегистрировал бренд собственных SSD-накопителей, блоков питания и корпусов для компьютеров King Price

Пора вводить поправки: не зарегистрировал бренд, тем более собственных товаров, а заказал шильдики.

Ответить
Развернуть ветку
Влад Шушкевич

Название буржуйское какое-то. Можно ведь по нашему, так еще и без всяких королей, чуждых современному русскому человеку — Конская цена, нормально ведь?

Ответить
Развернуть ветку
Dmitrii Alekseevich

Название намекает на ступень эволюции Kingston - - KingDion-— KingSpec-— King Price.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов

Ну регили бы сразу King Stone, чего стесняться, все свои

Ответить
Развернуть ветку
Лже Николай

в названии нужно было использовать слово император или президент мира — так для российского человека милее.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

5% юаней получай, премиальный росиянин, к миска риса, нож в спину, удар в псину и нефрит в ...

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Всё же находятся недобитые предательские элементы, лазящие в этих экстремистски-запрещённых фейсограммах. Ну ничего, сильный молодой лидер строг, но справедлив, наругает их и убедит переехать в ВК.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов

... или ЧВК.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
гибко замещать выбывших членов советов директоров компаний по объективным причинам

Какая приятная гибкость образовалась, теперь-то у акционерных обществ вообще проблем не будет.

Ответить
Развернуть ветку
Хэппи милф

King stone, King Spec, а теперь King Price

Ответить
Развернуть ветку
Artu

На подходе другие кинги с элементом базой порнхаба

Ответить
Развернуть ветку
Хэппи милф

king burger

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов

КонсалтКинг

Ответить
Развернуть ветку
Альвар

Кошка жена идет в комплекте?

Ответить
Развернуть ветку
Dmitrii Alekseevich

Только фотокаталог на ssd диске

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Лосихин

Как легко проглядывается вектор движения стран с поддержкой МИР. Вот и Армения уходит на «Запад».

Ответить
Развернуть ветку
Подментованный кот

Трудности и проблемы у кого? У экстремистов из Меты? Их трудности наши радости.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
22 комментария
Раскрывать всегда