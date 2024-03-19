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Фото ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19 марта: доллар — 91,98 рубля (на 11 копеек больше, чем 18 марта), евро — 100,24 рубля (на 27 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:13 мск: доллар — 91,96 рубля, евро — 100,09 рубля.

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Курсы на Forex на 7:30 мск: доллар — 91,90 рубля, евро — 100,02 рубля.

Большинство банков Армении прекратит обслуживание и приём карт «Мир» с 30 марта 2024 года, рассказали РБК в «ВТБ Армения». Сама «дочка» ВТБ при этом станет исключением и продолжит работать с российскими картами.

Крупные российские банки увеличивают максимальные ставки по вкладам в юанях до 5% годовых, следует из данных «Банки.ру». При этом основную часть сбережений в китайской валюте составляют деньги премиальных вкладчиков.

Кто и как адаптируется

Процесс интеграции «Росбанка» в «ТКС Холдинг» возглавит команда «Тинькофф», рассказали источники «Ъ». Ключевую роль в процессе будет играть глава «Тинькофф» Станислав Близнюк. По словам собеседников газеты, уже обсуждаются вопросы закрытия низкорентабельных бизнес-сегментов и реорганизации сети отделений. Эксперты полагают, что процесс может растянуться на «месяцы, а то и годы».

Российский поставщик электроники «Мерлион» зарегистрировал бренд собственных SSD-накопителей, блоков питания и корпусов для компьютеров King Price, пишет «Ъ». Один из источников, знакомых с планами компании, рассказал, что она планирует начать розничную продажу комплектующих, однако выпускаться они будут в Китае.

Минэкономразвития подготовило проект изменений в закон об акционерных обществах, позволяющий гибко замещать выбывших членов советов директоров компаний — как по объективным причинам, так и по решению акционеров. Проблемы у компаний возникали, например, в связи с санкциями: из-за ухода иностранных членов советов директоров и невозможности их быстрой замены.

Какие есть проблемы и трудности

Аудитория Instagram (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещённой Meta) с момента блокировки сократилась в 5,7 раз, оценили в Mediascope. В феврале 2024 года в соцсеть хотя бы раз в день заходили 6,8 млн россиян старше 12 лет. Российская аудитория Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещённой Meta) уменьшилась в 6,5 раза, до 1,4 млн человек.

Контекст

Высокий спрос на новостройки в Москве в 2023 году позволил застройщикам продавать жилье на стадии котлована по ценам, близким к стоимости почти построенных квартир, подсчитали в «Метриуме». Разница между ценами сократилась до 15,9%.

Новости предыдущего дня, 18 марта — здесь.