Деньги
Артур Томилко

Большинство банков Армении перестанут обслуживать карты «Мир» с 30 марта 2024 года Статьи редакции

С ними продолжит работать «ВТБ Армения».

  • Карты российской платёжной системы «Мир» с 30 марта 2024 года перестанут работать в банкоматах и терминалах большинства банков Армении, рассказали РБК в «ВТБ Армения» и подтвердил источник на российском платёжном рынке.
  • Армянская «дочка» ВТБ при этом станет исключением и продолжит работать с российскими картами, сообщили в банке. Клиенты смогут снимать наличные в банкоматах «ВТБ Армения», оплачивать услуги в онлайн-банке и совершать онлайн-покупки (если сервис поддерживает карты «Мир»).
  • Совместный проект НСПК (оператор системы «Мир») и «Армениан Кард» (оператор платежной системы Армении ArCa) работал с 2016 года, поясняет РБК. Карты, выпущенные в России и Армении, взаимно обслуживались банками двух стран.
  • В феврале 2024 года США ввели санкции против НСПК. На тот момент карты «Мир», помимо Армении, работали также в Казахстане, Белоруссии, Венесуэле, Вьетнаме, Абхазии, Южной Осетии, Киргизии, Таджикистане и на Кубе. После этого о прекращении обслуживания карт «Мир» сообщил казахстанский банк Bereke Bank.

#новости #армения #мир

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87 комментариев
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 RegularCustomer

Армения все больше двигает в сторону НАТО и ЕС (и это очередной признак)
Также это этакий намёк тем, кто думает куда лучше убежать, чтобы тебя не достали (в политическом смысле)

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Sergey Folps

Ага, вот только в НАТО Турция не пустит, пока не будут отрицать геноцид армян, а с ЕС торговые связи без сухопутки не построишь та же Турция и Россия этого не допустит, и будет эта страна в полной жопе, ее жители конечно наперед думать и не собираются

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14 комментариев
Nikolay Vavilov

после того как в участок коктейль кинул? или кого достают то?

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12 комментариев
Иван

После того как полимеры ушли, то чёб и не двинуться :)

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Инженер-душнила

Ну вот и в Армении мир пропал….жуткие настали времена. Все меньше мира на земле

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Андрей Вечерний

Шампур в спину

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Л Г

Господи. Как жить то теперь дальше.

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Alex Melnikoff

вино пить, хачапури кушать, в нарды играть, не нервничать

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3 комментария
Юрий Б.

Сидеть дома, не ездить никуда

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Альвар

Демократия она такая

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John Smith Junior

К чему тут форма правления?

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Руслан Астафьев

В общем Пашинян выбрал путь Ереванской области) понятно

Людей простых жаль...

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Joe cocker

Каких людей жаль? Почему? Ереванская область это про зависимость от Москвы а не про то что сейчас происходит

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1 комментарий
Dmitrii Alekseevich

Каких людей? В Армении есть ArCa, MC И Visa. Так что их жалеть нечего)

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Zloy Marketolog
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Anton

Надо переходить на Юнион Пэй.
Они получше всё-таки работают, чем Мир - те вообще бесполезные становятся постепенно.

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KK

Мир был лазейкой для перевода из РФ на нормальную карту выданную в Армении. Теперь хз как пополнять счёт.
А юнионпэй из РФ все равно не работал за пределами РФ)

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21 комментарий
Alexey

Юнион работает через раз, приём

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Руслан Астафьев

В Армении конкретно - Юнион мало где работает. Проверено

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Dmitrii Alekseevich

Угу, ток его поддерживают 2.5 точки. А если карта выпущена в РФ то вообще есть шанс остаться без денег

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Дмитрий Зима

постепенно - это до 17:00 снимите деньги? так же вроде было с тинькофф

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Запопу Кусь

США делают всё чтобы запереть людей и деньги в РФ.
Спасибо им большое. ☺️✌️

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Joe cocker

Правильно надо писать:
Рф делает все чтобы запереть людей и деньги в рф.
Спасибо им большее

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3 комментария
Слегка Придурковатый

Армяне уже не знают, куда метнуться. После унижения от азеров пошли во все тяжкие, так сказать. Кек.

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Helge

Бывает

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Психиатрическая неотложка
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Вадим Д.

Нет МИРа в Армении. Хм, а много ли в могучей Армении тех банков?

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Joe cocker

Погугли

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Иван Беляев

Кинули жирную кость Пашиняну

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okman

Ссыкло что них взять

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Запопу Кусь

Бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе.
Скоро у США у самих от санкций пупок развяжется 😝

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Энтони Лавджой

У меня есть наличные

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Подментованный кот

Армянское правительство реально заботится о своих гражданах, треть из которых живет РФ. Нашим надо только поучиться у таких грамотных и дальновидных руководителей.

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84 комментария
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