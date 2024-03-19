Большинство банков Армении перестанут обслуживать карты «Мир» с 30 марта 2024 года Статьи редакции
С ними продолжит работать «ВТБ Армения».
- Карты российской платёжной системы «Мир» с 30 марта 2024 года перестанут работать в банкоматах и терминалах большинства банков Армении, рассказали РБК в «ВТБ Армения» и подтвердил источник на российском платёжном рынке.
- Армянская «дочка» ВТБ при этом станет исключением и продолжит работать с российскими картами, сообщили в банке. Клиенты смогут снимать наличные в банкоматах «ВТБ Армения», оплачивать услуги в онлайн-банке и совершать онлайн-покупки (если сервис поддерживает карты «Мир»).
- Совместный проект НСПК (оператор системы «Мир») и «Армениан Кард» (оператор платежной системы Армении ArCa) работал с 2016 года, поясняет РБК. Карты, выпущенные в России и Армении, взаимно обслуживались банками двух стран.
- В феврале 2024 года США ввели санкции против НСПК. На тот момент карты «Мир», помимо Армении, работали также в Казахстане, Белоруссии, Венесуэле, Вьетнаме, Абхазии, Южной Осетии, Киргизии, Таджикистане и на Кубе. После этого о прекращении обслуживания карт «Мир» сообщил казахстанский банк Bereke Bank.
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Армения все больше двигает в сторону НАТО и ЕС (и это очередной признак)
Также это этакий намёк тем, кто думает куда лучше убежать, чтобы тебя не достали (в политическом смысле)
Ага, вот только в НАТО Турция не пустит, пока не будут отрицать геноцид армян, а с ЕС торговые связи без сухопутки не построишь та же Турция и Россия этого не допустит, и будет эта страна в полной жопе, ее жители конечно наперед думать и не собираются
после того как в участок коктейль кинул? или кого достают то?
После того как полимеры ушли, то чёб и не двинуться :)
Ну вот и в Армении мир пропал….жуткие настали времена. Все меньше мира на земле
Шампур в спину
Господи. Как жить то теперь дальше.
вино пить, хачапури кушать, в нарды играть, не нервничать
Сидеть дома, не ездить никуда
Демократия она такая
К чему тут форма правления?
В общем Пашинян выбрал путь Ереванской области) понятно
Людей простых жаль...
Каких людей жаль? Почему? Ереванская область это про зависимость от Москвы а не про то что сейчас происходит
Каких людей? В Армении есть ArCa, MC И Visa. Так что их жалеть нечего)
Надо переходить на Юнион Пэй.
Они получше всё-таки работают, чем Мир - те вообще бесполезные становятся постепенно.
Мир был лазейкой для перевода из РФ на нормальную карту выданную в Армении. Теперь хз как пополнять счёт.
А юнионпэй из РФ все равно не работал за пределами РФ)
Юнион работает через раз, приём
В Армении конкретно - Юнион мало где работает. Проверено
Угу, ток его поддерживают 2.5 точки. А если карта выпущена в РФ то вообще есть шанс остаться без денег
постепенно - это до 17:00 снимите деньги? так же вроде было с тинькофф
США делают всё чтобы запереть людей и деньги в РФ.
Спасибо им большое. ☺️✌️
Правильно надо писать:
Рф делает все чтобы запереть людей и деньги в рф.
Спасибо им большее
Армяне уже не знают, куда метнуться. После унижения от азеров пошли во все тяжкие, так сказать. Кек.
Бывает
Нет МИРа в Армении. Хм, а много ли в могучей Армении тех банков?
Погугли
Кинули жирную кость Пашиняну
Ссыкло что них взять
Бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе.
Скоро у США у самих от санкций пупок развяжется 😝
У меня есть наличные
Армянское правительство реально заботится о своих гражданах, треть из которых живет РФ. Нашим надо только поучиться у таких грамотных и дальновидных руководителей.