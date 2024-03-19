Деньги
Артур Томилко

«Сбер» и «Тинькофф» создадут прямой канал для решения экстренных ситуаций клиентов Статьи редакции

Его могут использовать для отмены ошибочных платежей и мошеннических операций.

  • «Тинькофф» и «Сбер» работают над созданием специального канала для экстренного взаимодействия, рассказали «Ведомостям» представители обоих банков. Он позволит решать вопросы клиентов, которые требуют сотрудничества двух организаций.
  • Для тестирования канала выбрали наиболее распространённые случаи, пояснил представитель «Тинькофф». Например, когда перевод по ошибке отправлен не тому человеку или есть подозрение в мошенничестве. Банки смогут оперативно блокировать операции и возвращать деньги клиенту.
  • Как именно будет происходить взаимодействие между банками, пока не определено — прорабатываются различные варианты. По одному из них, после обращения клиента операторы «Тинькофф» и «Сбера» будут связываться между собой, чтобы исправить ошибку и вернуться к пользователю с готовым решением.
  • Второй возможный подход — обмен данными в «оперативном режиме» для защиты клиентов от злоумышленников, сообщил представитель «Тинькофф» (возможно, речь об автоматическом обмене — vc.ru). Он позволит блокировать мошеннические операции и возвращать клиентам деньги за покупки, совершённые без их согласия.
  • Пока использовать такой механизм хотят, чтобы решать кейсы физлиц, но в будущем проект могут масштабировать. Как долго продлятся тесты — не раскрывают.
  • ВТБ выступает за создание системы урегулирования спорных платежей между физлицами, но только при согласии клиента, ошибочно получившего деньги. Возврат денег по мошенническим операциям происходит только вместе с правоохранительными органами и судами, так как по закону переводы между гражданами безотзывны, отметил представитель банка.
  • Сервис для оспаривания платежей есть у НСПК (оператор платёжной системы «Мир»). Но через него рассматриваются только платежи от граждан в пользу юрлиц через СБП или по картам «Мир».

#новости #тинькофф #сбер

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22 комментария
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 Dmitrii Alekseevich

Даже представляю как это будет работать:
- Алло, у меня перевод не туда ушел, помогите SOS!!!!
- Здравстуйте, к сожалению, перевод отменить не получится читайте условия п.100500 ч. 888. Хорошего вам дня, кстати для вас есть предложение по кредитной карте"

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Фоксик

Сначала через бота пробиться надо. И доказать, что вы это вы.
Назовите номер р/с с какого ушел перевод, фамилию бабушки по материнский линии и с кем вы сидели за партой в первом классе

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Вадим Д.
Банки смогут оперативно блокировать операции и возвращать деньги клиенту

А без экстренных каналов это так-таки невозможно делать?
Сейчас любой перевод мошенникам - проблема клиента (отчасти верно, слушать нужно рекомендации), а тут - бац и всё вернули?

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Zloy Marketolog
есть подозрение в мошенничестве

Ты не понял, это не когда ты перевел мошенникам, а когда ты мошенник по их мнению) А когда ты перевел мошенникам, всем по-прежнему будет пофиг

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Вадим Д.

Ааа, тогда всё понятно и удобно. Молодцы 👍🏻😁

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Юрий Б.

Это не правда. Тиньков старается решать эти проблемы. Медленно, но верно

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Dmitrii Alekseevich

У них сейчас очень сервис просел, видимо готовятся к объединению таким образом

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Альвар

Надеюсь с отдельной кнопкой "Пометили ваше обращение как приоритетное"

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Юрий Б.

Без этого никак

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Тоже хочу
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Буквоед

По весенней амнистии.

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Tarki

у сбера в приложении появится жёлтая кнопка, а у тинька появится зелёная кнопка?! ну норм)

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Михаил Чемакин

После этого в p2p начался сущий кошмар

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Тоже хочу

Там основная проблема, что клиенты не понимают, что их обманывают и деньги переводят добровольно

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Юрий Б.

За разъяснениями по поводу сбора биометрии тоже туда можно обращаться?

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Бро

Вроде все уде по умолчанию отпоавляют биометрию. Не совсем понятно зачем тинек банер свой показывал - я нв него не кликал, но биометрию все равно отправили

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Слегка Придурковатый

Работать это не будет, инфа соточка.

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Иван Иванов

Хороша идея. Скинуть клиента в канал и концы в воду.

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Алексей Панаит

Ммм, чатик в телеге создадут?

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Юрий Б.

Надеюсь, проблемы с переводом мошенникам будут решать проще и быстрее

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Запопу Кусь

Наш свифт 💁

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pupsik

т.е они говорят, что до этого подобных каналов не было? Что за дичь…

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