Societe Generale объявила о продаже «Росбанка» «Интерросу» Владимира Потанина в 2022 году. Тогда же Олег Тиньков продал «Интерросу» 35% TCS Group.

Оба банка входят в число системно значимых кредитных организаций. По данным «Банки.ру», «Росбанк» по объёму активов занимает 11 место, а «Тинькофф» — 12 место. Первый может обойтись «ТКС Холдингу» в 181-226 млрд рублей, рассказывали «РИА Новостям» аналитики.