«Тинькофф» допустил возможность закрыть «нерентабельные» бизнес-линии «Росбанка» в случае объединения — «Ъ» Статьи редакции
В компании заявили, что «информация не соответствует действительности».
- «Тинькофф» объявил о планах объединиться с «Росбанком» 14 марта 2024 года. По словам его главы Станислава Близнюка, если сделка состоится, банки сохранят свои бренды и лицензии. Именно Близнюк будет играть «ключевую роль» в процессе интеграции, рассказали источники «Ъ» на финансовом рынке.
- По данным одного из них, менеджмент «Тинькофф» уже созвонился с командой «Росбанка» и «озвучил идею» о закрытии его «нерентабельных бизнес-линий». Речь якобы идёт о направлениях с рентабельностью капитала (ROE) ниже 30%. В 2023 году у группы «Тинькофф» общий ROE составил 33,5%, а у «Росбанка» — 13%.
- Собеседники «Ъ» также говорят, что на звонке «поднимался вопрос о сети отделений "Росбанка"». По данным ЦБ, у последнего десять филиалов и 210 «дополнительных офисов». У «Тинькофф», для сравнения, отделений в принципе нет. Решение по сети не приняли, однако в будущем «Росбанк» может столкнуться с сокращениями и кадровыми перестановками, сказали источники «Ъ».
- В обоих банках заявили «Ъ», что «информация не соответствует действительности». Деталями стороны не поделились, но в «Тинькофф» напомнили, что под вопросом пока даже сама интеграция «Росбанка» в периметр «ТКС Холдинга», поскольку предложение должны рассмотреть акционеры.
- Опрошенные «Ъ» эксперты полагают, что весь процесс интеграции может занять до двух лет. Существует также риск «расплескать ценности», так как у банков отличаются и подходы к бизнесу, и корпоративная культура.
Societe Generale объявила о продаже «Росбанка» «Интерросу» Владимира Потанина в 2022 году. Тогда же Олег Тиньков продал «Интерросу» 35% TCS Group.
Оба банка входят в число системно значимых кредитных организаций. По данным «Банки.ру», «Росбанк» по объёму активов занимает 11 место, а «Тинькофф» — 12 место. Первый может обойтись «ТКС Холдингу» в 181-226 млрд рублей, рассказывали «РИА Новостям» аналитики.
1K показов
1.5K открытий
Сам Тинькофф не переживет 2030
Самим бы его пережить)
Дожить
Учитывая возраст Солнцеликого и максимальный возраст руководителей предыдущих лет, высока вероятность, что и он не переживет 2030
Тот случай, когда болеешь за Росбанк даже при всех его недостатках
Ну точно не за тиньков
Какой кошмар! У «Росбанка» есть «нерентабельные» бизнес-линии. Хорошо что у Тинькофф они полностью отсутствуют.
Как хорошо, что тиньков озвучил идея их закрыть) Чтоб они делали без тиньки
Только покупает их Тинькофф, а не наоборот)
Я обратного и не утверждал (-:
Потому и покупает, у Тинька нет недостатков 😂
покупают сильно сказано
Главное - "не расплескать ценности".
Тинёк - днище.
Герман Греф, залогиньтесь
"Речь якобы идёт о направлениях с рентабельностью капитала (ROE) ниже 30%. В 2023 году у группы «Тинькофф» общий ROE составил 33,5%, а у «Росбанка» — 13%. " 33 так - то не сильно далеко от 30 ушло) Как бы и самим не схлопнуться
лучше бы сами закрылись инвалиды блть