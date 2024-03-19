Деньги
Полина Лааксо

«Тинькофф» допустил возможность закрыть «нерентабельные» бизнес-линии «Росбанка» в случае объединения — «Ъ» Статьи редакции

В компании заявили, что «информация не соответствует действительности».

  • «Тинькофф» объявил о планах объединиться с «Росбанком» 14 марта 2024 года. По словам его главы Станислава Близнюка, если сделка состоится, банки сохранят свои бренды и лицензии. Именно Близнюк будет играть «ключевую роль» в процессе интеграции, рассказали источники «Ъ» на финансовом рынке.
  • По данным одного из них, менеджмент «Тинькофф» уже созвонился с командой «Росбанка» и «озвучил идею» о закрытии его «нерентабельных бизнес-линий». Речь якобы идёт о направлениях с рентабельностью капитала (ROE) ниже 30%. В 2023 году у группы «Тинькофф» общий ROE составил 33,5%, а у «Росбанка» — 13%.
  • Собеседники «Ъ» также говорят, что на звонке «поднимался вопрос о сети отделений "Росбанка"». По данным ЦБ, у последнего десять филиалов и 210 «дополнительных офисов». У «Тинькофф», для сравнения, отделений в принципе нет. Решение по сети не приняли, однако в будущем «Росбанк» может столкнуться с сокращениями и кадровыми перестановками, сказали источники «Ъ».
  • В обоих банках заявили «Ъ», что «информация не соответствует действительности». Деталями стороны не поделились, но в «Тинькофф» напомнили, что под вопросом пока даже сама интеграция «Росбанка» в периметр «ТКС Холдинга», поскольку предложение должны рассмотреть акционеры.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты полагают, что весь процесс интеграции может занять до двух лет. Существует также риск «расплескать ценности», так как у банков отличаются и подходы к бизнесу, и корпоративная культура.
Источник фото: «РИА Новости»

  • Societe Generale объявила о продаже «Росбанка» «Интерросу» Владимира Потанина в 2022 году. Тогда же Олег Тиньков продал «Интерросу» 35% TCS Group.

  • Оба банка входят в число системно значимых кредитных организаций. По данным «Банки.ру», «Росбанк» по объёму активов занимает 11 место, а «Тинькофф» — 12 место. Первый может обойтись «ТКС Холдингу» в 181-226 млрд рублей, рассказывали «РИА Новостям» аналитики.

#новости #тинькофф #росбанк

1K показов
1.5K открытий
0
16 комментариев
Написать комментарий...
 Тоже хочу

Сам Тинькофф не переживет 2030

Ответить
Развернуть ветку
Никита Хархардинов

Самим бы его пережить)

Ответить
Развернуть ветку
Бро

Дожить

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Новиков

Учитывая возраст Солнцеликого и максимальный возраст руководителей предыдущих лет, высока вероятность, что и он не переживет 2030

Ответить
Развернуть ветку
Mike V. Gorbunov

Тот случай, когда болеешь за Росбанк даже при всех его недостатках

Ответить
Развернуть ветку
Aza Dzi

Ну точно не за тиньков

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Какой кошмар! У «Росбанка» есть «нерентабельные» бизнес-линии. Хорошо что у Тинькофф они полностью отсутствуют.

Ответить
Развернуть ветку
Aza Dzi

Как хорошо, что тиньков озвучил идея их закрыть) Чтоб они делали без тиньки

Ответить
Развернуть ветку
lakoros

Только покупает их Тинькофф, а не наоборот)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Я обратного и не утверждал (-:
Потому и покупает, у Тинька нет недостатков 😂

Ответить
Развернуть ветку
неформат

покупают сильно сказано

Ответить
Развернуть ветку
Mstislav Martynyuk

Главное - "не расплескать ценности".

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Тинёк - днище.

Ответить
Развернуть ветку
Себастиан Перейра

Герман Греф, залогиньтесь

Ответить
Развернуть ветку
Dmitrii Alekseevich

"Речь якобы идёт о направлениях с рентабельностью капитала (ROE) ниже 30%. В 2023 году у группы «Тинькофф» общий ROE составил 33,5%, а у «Росбанка» — 13%. " 33 так - то не сильно далеко от 30 ушло) Как бы и самим не схлопнуться

Ответить
Развернуть ветку
неформат

лучше бы сами закрылись инвалиды блть

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
13 комментариев
Раскрывать всегда