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Евгения Евсеева
Деньги

Госдума приняла законопроект о налоговом вычете на долгосрочные сбережения

Максимальный размер вычета — 52 тысячи или 60 тысяч рублей в год.

  • Депутаты приняли проект сразу во втором и третьем чтении. Он позволяет получить вычет по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан.
  • Вычет касается вложений на индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа (ИИС-3, работает с 1 января 2024 года), добровольных взносов по негосударственному пенсионному обеспечению, а также взносов по программе долгосрочных сбережений. У законопроекта есть обратная сила: он действует для договоров, заключённых с 1 января 2024-го.
  • Получить вычет можно максимум с 400 тысяч рублей в год — по всем трём продуктам. В зависимости от налоговой ставки (13% или 15%) его сумма составит максимально 52 тысячи или 60 тысяч рублей ежегодно.
  • Есть и другие условия: выплаты по долгосрочным сбережениям можно получать спустя десять лет после заключения договора. То же касается и ИИС-3, но на время переходного периода срок меньше — не менее пяти лет с ежегодным повышением на год. Для негосударственной пенсии — нужно начать её получать.
  • При этом с уплаченных пенсионных и сберегательных взносов выплаты можно получать до окончания налогового периода через работодателя: нужно, чтобы тот удерживал их из зарплаты и перечислял в негосударственный пенсионный фонд, а также предоставил документы, которые это подтвердят.
  • Законопроект сохраняет вычеты для действующих ИИС, открытых до 31 декабря 2023 года. Также отменяется трёхлетняя налоговая льгота при продаже инвесторами иностранных ценных бумаг, торгующихся на российских биржах. Исключение — бумаги компаний, зарегистрированных в ЕАЭС (кроме России это Армения, Казахстан, Кыргызстан и Беларусь).

#новости #налоговыйвычет

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