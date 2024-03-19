Госдума приняла законопроект о налоговом вычете на долгосрочные сбережения

Максимальный размер вычета — 52 тысячи или 60 тысяч рублей в год. Депутаты приняли проект сразу во втором и третьем чтении. Он позволяет получить вычет по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан.Вычет касается вложений на индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа (ИИС-3, работает с 1 января 2024 года), добровольных взносов по негосударственному пенсионному обеспечению, а также взносов по программе долгосрочных сбережений. У законопроекта есть обратная сила: он действует для договоров, заключённых с 1 января 2024-го.Получить вычет можно максимум с 400 тысяч рублей в год — по всем трём продуктам. В зависимости от налоговой ставки (13% или 15%) его сумма составит максимально 52 тысячи или 60 тысяч рублей ежегодно.Есть и другие условия: выплаты по долгосрочным сбережениям можно получать спустя десять лет после заключения договора. То же касается и ИИС-3, но на время переходного периода срок меньше — не менее пяти лет с ежегодным повышением на год. Для негосударственной пенсии — нужно начать её получать.При этом с уплаченных пенсионных и сберегательных взносов выплаты можно получать до окончания налогового периода через работодателя: нужно, чтобы тот удерживал их из зарплаты и перечислял в негосударственный пенсионный фонд, а также предоставил документы, которые это подтвердят.Законопроект сохраняет вычеты для действующих ИИС, открытых до 31 декабря 2023 года. Также отменяется трёхлетняя налоговая льгота при продаже инвесторами иностранных ценных бумаг, торгующихся на российских биржах. Исключение — бумаги компаний, зарегистрированных в ЕАЭС (кроме России это Армения, Казахстан, Кыргызстан и Беларусь).#новости #налоговыйвычет