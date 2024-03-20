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Фото РБК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20 марта: доллар — 92,22 рубля (на 24 копейки больше, чем 19 марта), евро — 100,10 рубля (на 14 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:12 мск: доллар — 92,47 рубля, евро — 100,60 рубля.

Курсы на Forex на 7:30 мск: доллар — 92,44 рубля, евро — 100,54 рубля.

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Кто и как адаптируется

Договорённость о продаже Health & Nutrition (бывшая «Danone Россия») достигнута, сообщил «Ведомостям» близкий к компании источник. Он подтвердил информацию о том, что актив могут купить производитель молочной продукции «Вамин Татарстан» и вице-премьер Чечни Якуб Закриев. Ранее, 13 марта 2024 года, Путин отменил передачу российских активов Danone во временное управление Росимущества.

Китайский производитель телевизоров Hisense планирует локализовать в России производство интерактивных панелей для учебных заведений, узнал «Ъ». Это позволит компании участвовать в государственных тендерах по закупке оборудования. По данным участников рынка, на локализацию нацелены и другие азиатские производители.

Лизинговая компания «Европлан» готовится в ближайшее время провести IPO на Мосбирже, сообщили два источника «Ъ». Она может разместить 10–15% акций на сумму в пределах 12 млрд рублей, рассказал один из собеседников.

Какие есть проблемы и трудности

Эксперимент по созданию национального репозитория открытого кода, который планировали завершить до конца апреля 2024 года, отложен на неопределённый срок из-за отсутствия финансирования, рассказали источники «Ведомостей» в двух ИТ-компаниях. На создание отечественного аналога GitHub до этого планировали направить 1,3 млрд рублей.

Контекст

Безвозмездные платежи в бюджет, которые поступают от сделок по выходу иностранцев из российских активов, на середину марта 2024-го составили 35,7 млрд рублей — в 17 раз больше плана на весь год.

Стоимость услуг по «пробиву» информации о россиянах за 2023 год выросла в 2,5 раза, оценили аналитики DLBI. Один сбор данных может стоить до 44,3 тыс. рублей.

Число юридических лиц с иностранным участием с 2021 года сократилось на 34%, до 19,28 тысячи в марте 2024 года, свидетельствует данные «Контур.Фокуса». Спад объясняется уходом зарубежных компаний с российского рынка.

Спрос на организацию корпоративных мероприятий по итогам зимнего сезона 2024-го увеличился втрое год к году, подсчитали в «Авито Услугах». Траты компаний на проведение мероприятий выросли на 20-40%.

Новости предыдущего дня, 19 марта — здесь.