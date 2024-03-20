День 756: число компаний с иностранным участием с марта 2021 года сократилось на 34% Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 20 марта: доллар — 92,22 рубля (на 24 копейки больше, чем 19 марта), евро — 100,10 рубля (на 14 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Договорённость о продаже Health & Nutrition (бывшая «Danone Россия») достигнута, сообщил «Ведомостям» близкий к компании источник. Он подтвердил информацию о том, что актив могут купить производитель молочной продукции «Вамин Татарстан» и вице-премьер Чечни Якуб Закриев. Ранее, 13 марта 2024 года, Путин отменил передачу российских активов Danone во временное управление Росимущества.
Китайский производитель телевизоров Hisense планирует локализовать в России производство интерактивных панелей для учебных заведений, узнал «Ъ». Это позволит компании участвовать в государственных тендерах по закупке оборудования. По данным участников рынка, на локализацию нацелены и другие азиатские производители.
Лизинговая компания «Европлан» готовится в ближайшее время провести IPO на Мосбирже, сообщили два источника «Ъ». Она может разместить 10–15% акций на сумму в пределах 12 млрд рублей, рассказал один из собеседников.
Какие есть проблемы и трудности
Эксперимент по созданию национального репозитория открытого кода, который планировали завершить до конца апреля 2024 года, отложен на неопределённый срок из-за отсутствия финансирования, рассказали источники «Ведомостей» в двух ИТ-компаниях. На создание отечественного аналога GitHub до этого планировали направить 1,3 млрд рублей.
Контекст
Безвозмездные платежи в бюджет, которые поступают от сделок по выходу иностранцев из российских активов, на середину марта 2024-го составили 35,7 млрд рублей — в 17 раз больше плана на весь год.
Стоимость услуг по «пробиву» информации о россиянах за 2023 год выросла в 2,5 раза, оценили аналитики DLBI. Один сбор данных может стоить до 44,3 тыс. рублей.
Число юридических лиц с иностранным участием с 2021 года сократилось на 34%, до 19,28 тысячи в марте 2024 года, свидетельствует данные «Контур.Фокуса». Спад объясняется уходом зарубежных компаний с российского рынка.
Спрос на организацию корпоративных мероприятий по итогам зимнего сезона 2024-го увеличился втрое год к году, подсчитали в «Авито Услугах». Траты компаний на проведение мероприятий выросли на 20-40%.
Новости предыдущего дня, 19 марта — здесь.
Очень хорошая новость. Поздравляю всех 🤘🏻
Число иностранных компаний сократилось. Но они не исчезли все!
"Безвозмездные платежи в бюджет, которые поступают от сделок по выходу иностранцев из российских активов, на середину марта 2024-го составили 35,7 млрд рублей — в 17 раз больше плана на весь год." Только что статью читал, и это просто звиздец. Выгоднее просто тихо все свернуть и уйти по-английски. Никому об этом не сказав. Потому что если ты все сделаешь по закону, то ты должен продать компанию с дисконтом, тебе это разрешение дадут в течении 3-5 месяцев и в бюджет ты должен отдать 15% от "справедливой рыночной стоимости", т.е. даже не по той, что ты продал. Прикинь продаешь с дисконтом в 50%, еще 15% в бюджет и получишь 35 копеек с рубля...
Есть ещё вариант - не продавать, не уходить, работать себе тихонечко и колотить бабки как не в себя.
Суверенная экономика с крепким рублем
Дон Данон скрипит зубами и трясёт бородой.
Они ещё и план вкатали по этим платежам?! Ну тут просто боаво, маэстро.
План по штрафам, план по платежам при отжиме бизнеса, великолепие экономики.
Так-так, значит в насквозь срепной и такой единой РФ ещё остаётся 19,28 тысячи юрлиц с потенциальными шпиёнами? А ну как все эти юрлица иноагентские?
Пусть выгоняют иноземцев, платят штраф и каются.
Восхвалим правителей в комментариях!
Зажравшиеся айтишники, получающие триста тыщ деняк в секунду, вы там совсем уже охуели? Ишь ты, 1,3 млрд им не выделили. А что вам ещё выделить? Может тыквенный раф, электросамокат и барбершоп прямо в офисе?
Когда речь касается национальной безопасности, количество строк кода на каждого погромиста должно приближаться к бесконечности.
Программировай наш православный Гитхаб, будь патриотом, блеять!
(или держи путёвку на Донбасс)