Совет директоров «ТКС Холдинг» предложил провести допэмиссию акций на 445 млрд рублей для покупки «Росбанка» Статьи редакции
Глава «Интерроса» Владимир Потанин также поддержал объединение банков.
- Совет директоров «ТКС Холдинг» предложил разместить по закрытой подписке 130 млн обыкновенных акций по цене 3 423,62 рубля за штуку, пишет «Интерфакс». Объём допэмиссии может составить около 445 млрд рублей.
- Внеочередное собрание акционеров пройдёт по этому вопросу пройдёт в форме заочного голосования. Бюллетени будут принимать до 8 мая 2024 года.
- Президент «Интерроса» Владимир Потанин поддержал предложение объединить «Тинькофф» и «Росбанк» в единую банковскую группу. Он добавил, что интеграция будет происходить «на базе справедливой рыночной оценки».
- «Тинькофф» объявил о планах объединиться с «Росбанком» 14 марта 2024 года. По словам его главы Станислава Близнюка, если сделка состоится, банки сохранят свои бренды и лицензии.
- После этого источники «Ъ» рассказали, что «Тинькофф» рассматривает возможность закрытия «нерентабельных» бизнес-направлений «Росбанка», в том числе сокращение сети отделений. Но в обоих банках эти сведения назвали недостоверными.
- Societe Generale объявила о продаже «Росбанка» «Интерросу» Владимира Потанина в апреле 2022 года. Тогда же Олег Тиньков продал «Интерросу» 35% TCS Group.
Оба банка входят в число системно значимых кредитных организаций. По данным «Банки.ру», «Росбанк» по объёму активов занимает 11 место, а «Тинькофф» — 12-е. Первый может обойтись «ТКС Холдингу» в 181-226 млрд рублей, рассказывали «РИА Новостям» аналитики.
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А ловка потанинкофф это придумал сначала купил росбанк за 40-60 млрдСМИ узнали сумму сделки по покупке Потаниным Росбанка у Societe General. «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина выкупит Росбанк у французской Societe Generale за 0,2–0,3 его капитала (40–60 млрд рублей), сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.
Затем со слов олега приобрел за 3 % от стоимости значительную долю в тинькофф, поставил туда своих людей и заставил купить у него через допку росбанк уже за 445 миллиардов. Вот она настоящая старая-новая элита которая со всего происходящего снимает сливки, а не та о которой рассказывают с высоких трибун
Всё, акции тинька пошли вниз.
РосГосСтрах + Лукоил пенсионные -> Открытие -> ВТБ
Что получили по итогу?.... ВТБ как главенствующая гос корпорат, просто убил все норм начинания в этих компаниях. Купив при этом деньги клиентов\клиентов.
Тиня + РосБанк....
РосБанк думаю рад, поправит свое положение после провала с Трастом.
В итоге складывается, впечатление, что нормальный сервис разбавляет говном, в итоге внешне вроде ок, а вкус другой. А причина? Опять, слишком много банков, нужна централизации, дабы легче управлять фин потоками?
Русский вариант Чеболей.
Не думаю, что Рос чему-то рад, так как его препарировать собираются.
Сотрудники конечно нет (У ВТБ некоторые отделы за пол года на 60%+ очистились) , но с фин ситуации и капитала частников думаю норм.
У рос банка акцент вроде на Юриков.
Скорее всего будет следующее: лучшее возьмут, худшее само отомрёт.
Это не про Банки - как пример Открытие.
Хотя надежда есть, посмотрим кто шефство над Частниками возьмет, главное РосБанк к приложениям не подпускать.
После того, что сделал Райф, Рос ещё не так плох ))
Жаль, что Потанин не купил Киви...
купил надо в ковычках писать.
А киви он наверное просто возьмет на санацию. Зачем платить то...
По словам топ-менеджера, в перспективе может состояться объединение розничных бизнесов обоих банков на платформе «Тинькофф»: «Мы предоставим розничным клиентам Росбанка возможность оценить по достоинству все преимущества единой платформы».
Хм.. российские чиновники проводят допэмиссию триллионов рублей, не уведомляя 146 млн. владельцев рублей. Не понимаю, почему эмитенты обязаны сообщать о допэмиссии акций.