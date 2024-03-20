ЦБ разработал механизм исключения реквизитов из базы данных о мошенниках Статьи редакции
Заявления можно будет подать напрямую регулятору или в свой банк, указано в проекте.
- ЦБ опубликовал проект указания об исключении данных клиентов банков из базы о подозрительных операциях.
- Регулятор ведёт базу на основе информации от банков и других операторов платёжных систем. В ней указаны параметры-идентификаторы, в том числе данные о плательщиках и получателях денег. Сведения могут получить все банки.
- Чтобы исключить данные, нужно будет подать заявление в Банк России: через сайт регулятора или свой банк. Последний также сможет подать заявление об исключении реквизитов без участия клиента. ЦБ будет рассматривать обращения в течение 15 рабочих дней, результаты сообщит клиенту банка или самой организации.
- В заявлении надо объяснить, почему включение в базу необоснованно, указать название банка, с которым связано заявление, номер карты, банковского счёта или электронного кошелька, а также паспортные данные и номер телефона.
- Предложения и замечания к проекту принимаются до 2 апреля 2024 года. Предполагается, что указание вступит в силу 25 июля, пишет «Интерфакс».
- В июле 2023 года Госдума приняла закон, по которому банки обязаны возвращать клиентам деньги, если их украли мошенники из базы ЦБ. Он должен вступить в силу в июне 2024-го.
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Нужна ещё одна база данных: о мошенниках, догадавшихся подать заявление об исключении из базы данных мошенников 🤭
Нужно создать базу данных тех, кто подает заявку на исключения себя из базы данных о мошенниках
сначала надо сделать базу данных баз данных
а потом базу данных базы данных баз данных
Вас не возьмут в ЦБ.