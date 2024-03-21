Reddit привлекла $519 млн на IPO Статьи редакции
Рыночная капитализация компании составила $6,4 млрд.
- В ходе размещения компания привлекла $519 млн, пишет CNBC. Бумаги Reddit начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) 21 марта 2024 года под тикером RDDT.
- Цена размещения составила $34 за акцию, а капитализация компании — $6,4 млрд. Во время частного раунда финансирования в 2021 году Reddit оценивался в $10 млрд, отмечает издание.
- В рамках IPO компания также распределила небольшую часть акций среди модераторов-добровольцев, но их количество не раскрывается. При желании они смогут сразу же продать бумаги.
- Reddit объявила о планах провести первичное размещение акций и подала заявку в SEC ещё в 2021 году. В январе 2022-го Bloomberg писало, что компания привлекла к работе над IPO инвестбанки Morgan Stanley и Goldman Sachs и планировала получить оценку в $15 млрд.
- По итогам 2023 года выручка компании увеличилась на 20% и достигла $804 млн. Чистый убыток сократился со $158,6 млн до $90,8 млн.
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История того как люди могут наболтать на $6,4 млрд.
Так, Комитет тоже может! Я бы купил акции vc (-:
Хорошая идея. Главное потом успеть зашортить перед очередным обновлением интерфейса :)
Я бы нет, в РФ рынок независимого СМИ сжимается каждый день.
а какие СМИ есть на этом так называемом рынке независимых СМИ?
Даже относительно независимых СМИ нет уже 24 года. Примерно тогда отжали НТВ.
а я бы не купил, видя каким стал дтф
А что там с дтф ? Это же вроде платформа для геймеров в основном. Что-то изменилось?
1 это платформа для щитпостеров и анимешников малолеток
2 ввели новый дизайн который режет весь нужный функционал и вводит его часть в подписку. ждем на ВС
Ну, знаете ли, тут палка о двух концах. Можно ввести способы монетизации. А можно угробить ресурс как стало с пикабу после продажи. Это всё же разные вещи.
ждем на ВС
Забавные малые
А какой интерфейс режет и вводит в подписку?
Я туда и не захожу, он и раньше мне не нравился.
Очень скучный сайт, там одни 40+ сидят 🥱
А еще меня там навечно забанили за то что я редко заходила в аккаунт 🤭
но ведь в новости речь не о Пикабу
Угу, реддит и пикабу очень похожи. Это реднеки и гопники за 40 💁
А виси это интеллигенция 😌☕️
Ахахаха, интеллигенция? Видимо вы в комментах редко бываете)
Это про себя было сказано)
Бываю иногда ☺️
Аганьку не найдется, мадам?
интеллигенция, как приятно
Скучный сайт, меня там забанили... Ясно, просто обиду затаили
Пора и двачу выходить на IPO
они и так на госхарчах сидят, куда им еще денег
Денег не бывает много, бывает только мало денег
Пикабу потирает лапки
Не потирает. Пикабу уже давно помойка, где банят всех по велению левой пятки вахтеров-модераторов. Максимально токсичное комьюнити, крохи полезной информации, нет регуляции контента через минусы. Это я к чему - реддит сейчас заезжает в тему предоставления данных для обучения ИИ, по этому сейчас выгодно продать акции на хаях. А кому нужны акции Пикабу под гос управлением? На истину не претендую, просто личное мнение.
Для обучения нейросети «Жириновский» 🤡
Ждем IPO VC
Жду свою часть акций VC, как комментатор-доброволец.
Всего 34 доллара акция, не так уж много, но по видимому они очень не плохо зарабатывают раз такая большая оценка стоимости компании
Получается 6 реддитов = 1 газпром примерно? Я правильно все посчитал?
Почему $34? Потому что Rule 34?