Reddit провела IPO — акции разместили по цене $34 за штуку Статьи редакции
Оценка компании составила $6,4 млрд.
- В ходе размещения компания привлекла $519 млн, пишет CNBC. Бумаги Reddit начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) 21 марта 2024 года под тикером RDDT.
- Цена размещения составила $34 за акцию, а оценка компании — $6,4 млрд. Во время частного раунда финансирования в 2021 году Reddit оценивался в $10 млрд, отмечает издание.
- В рамках IPO компания также распределила небольшую часть акций среди модераторов-добровольцев, но их количество не раскрывается. При желании они смогут сразу же продать бумаги.
- Reddit объявила о планах провести первичное размещение акций и подала заявку в SEC ещё в 2021 году. В январе 2022-го Bloomberg писало, что компания привлекла к работе над IPO инвестбанки Morgan Stanley и Goldman Sachs и планировала получить оценку в $15 млрд.
- По итогам 2023 года выручка компании увеличилась на 20% и достигла $804 млн. Чистый убыток сократился со $158,6 млн до $90,8 млн.
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История того как люди могут наболтать на $6,4 млрд.
Так, Комитет тоже может! Я бы купил акции vc (-:
Хорошая идея. Главное потом успеть зашортить перед очередным обновлением интерфейса :)
Я бы нет, в РФ рынок независимого СМИ сжимается каждый день.
а какие СМИ есть на этом так называемом рынке независимых СМИ?
Даже относительно независимых СМИ нет уже 24 года. Примерно тогда отжали НТВ.
а я бы не купил, видя каким стал дтф
А что там с дтф ? Это же вроде платформа для геймеров в основном. Что-то изменилось?
1 это платформа для щитпостеров и анимешников малолеток
2 ввели новый дизайн который режет весь нужный функционал и вводит его часть в подписку. ждем на ВС
Ну, знаете ли, тут палка о двух концах. Можно ввести способы монетизации. А можно угробить ресурс как стало с пикабу после продажи. Это всё же разные вещи.
ждем на ВС
Забавные малые
Я туда и не захожу, он и раньше мне не нравился.
Очень скучный сайт, там одни 40+ сидят 🥱
А еще меня там навечно забанили за то что я редко заходила в аккаунт 🤭
но ведь в новости речь не о Пикабу
Угу, реддит и пикабу очень похожи. Это реднеки и гопники за 40 💁
А виси это интеллигенция 😌☕️
Ахахаха, интеллигенция? Видимо вы в комментах редко бываете)
Это про себя было сказано)
Бываю иногда ☺️
Аганьку не найдется, мадам?
интеллигенция, как приятно
Скучный сайт, меня там забанили... Ясно, просто обиду затаили
Пора и двачу выходить на IPO
они и так на госхарчах сидят, куда им еще денег
Ждем IPO VC
Пикабу потирает лапки
Не потирает. Пикабу уже давно помойка, где банят всех по велению левой пятки вахтеров-модераторов. Максимально токсичное комьюнити, крохи полезной информации, нет регуляции контента через минусы. Это я к чему - реддит сейчас заезжает в тему предоставления данных для обучения ИИ, по этому сейчас выгодно продать акции на хаях. А кому нужны акции Пикабу под гос управлением? На истину не претендую, просто личное мнение.