«Сбер», ВТБ и «Росбанк» попали в топ самых надёжных российских банков по версии Forbes Статьи редакции
«Альфа-банк» — на 19 месте, «Тинькофф» — на 31-м.
- Forbes представил рейтинг 100 надёжных банков, работающих в России. Издание ориентировалось на оценки российских рейтинговых агентств, аккредитованных ЦБ: АКРА, «Эксперт РА», НКР и НРА. Их оценки отражают кредитоспособность банков в рублях.
- Банки в рейтинге разбиты по группам надёжности, где пять звёзд — высшая степень надёжности в национальной валюте. Внутри групп компании ранжируются по рейтингам, а при их равенстве — по активам на 1 января 2024 года.
- Первая десятка рейтинга в 2024 году: «Сбер», ВТБ, «Росбанк», «Райффайзенбанк», «Юникредит Банк», «Ситибанк», «ИНГ Банк (Евразия)», «Дойче Банк», «Тойота Банк» и «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)». «Альфа-банк» — на 19 месте, «Тинькофф» — на 31-м (у обоих по четыре звезды).
- Forbes отмечает, что 2023 год банки в России завершили с максимальной в истории сектора прибылью — 3,3 трлн рублей. При этом, указывает издание, даже банки из первой сотни по активам не застрахованы от отзыва лицензии: в феврале 2024-го ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» за нарушение законов, в том числе по противодействию отмыванию денег. В рейтинге, составленном Forbes в 2022 году, «Qiwi Банк» был на 71 месте.
Другие рейтинги банков, составленные Forbes:
- Рейтинг 100 надёжных банков, работающих в России (июнь 2022 года).
- Десять надёжных банков Армении (июль 2022 года).
- Десять надёжных банков Узбекистана (сентябрь 2022 года).
- Рейтинг надёжных банков соседних для России стран (март 2023 года).
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И возглавляет этот список Сбер. Наинадёжнейший 👍🏻
Топ не Петросян, часом, собирал?
Что бы не говорили, что я сказочный..))
https://www.sberbank.com/ru/about/history
Пока не упал - вполне надежный
Горение поп через три… два…
Ну в целом логично. Сбер и ВТБ самые надёжные, если крякнул они, очевидно, что крякнет вся страна. А вот как Росбанк туда попал - непонятно.
Сбер крякает следом за страной исторически, а не перед.
😁😂🤣
А как туда попал не рентабельный Росбанк? Вчера же новости только об этом были
Про огромные убытки Uber, Amazon, Netflix и других инноваторов мы слышим ежегодно. Или снова будет: "Это другое!"
"Чистая прибыль после налогообложения по итогам 2023 года составила 28,8 миллиардов рублей."
В каком месте он не рентабельный?
И тинькоф с 31 места выкупать росбанк дабы выйти на финишную прямую
Прямая ведущая в пропасть?
Надежнее не бывает)
Очередной наяриватель на акции подсанкционной компании сострил. Судя по твоей логике ты верил в Theranos.
Дойче банк, Тойота банк - это чтобы OFAC запутать и иметь дырку в свифтовках за бугор. Что это за черти....
да и вообще первая десятка - это какой-то странный набор банков
Альфу как-то несправедливо подвинули. Топ 10 то они уж точно заслужили
Ага, особенно после слива базы всех клиентов.
Я предполагаю, что тут учитывали и олигархов-релокантов с заблокированными активами, которые проживали некоторое время в Лондоне.
Бездонные дыры финансирования из бюджета. Сами себя наградили))) молодцы)))
Живут в 21 веке по принципу лжи - уже несколько поколений выросло , они все так же хотят продать свою ложь ! Цирк 🤡
Ха ха это так же как и вциом - цирк , Тиньков Мобаил - полный бардак с интернетом и со связью ,
с банком Тиньков - так и не смогли собрать нормальную веб версию сайта после получения санкций ! Так же списывали комиссию в том году через спб , который бесплатный , в чате полный бардак и ложь - переключение по несколько человек и никто ничего не знает ! Снова очередная новость не соответствует действительности!
Банк Которому доверял в стране - это был только РОКЕТ БАНК , который закрыли , потому что он был лучше всех ! И еще даже несколько лет назад когда телеграмм был еще сырой - у них уже был чат бот в банке со всеми функциями! После такого банка - рядом с ним Никто еще никто не стоял !
Тинькоф мобайл это теле2. связь такая же как и там. возможно без volte но зато есть запись разговоров.
Рокетбанк закрылся, потому что пока он лет 7 пытался кому-нибудь продаться, все остальные сделали такое же приложение, только ещё и кэшбек не фантиками выдавали
Ну и это был не банк
Только Рокетбанк и банком не был никогда. Просто более юзер фрэндли сервис и уникальный на тот момент функционал и кэшбэки.
Странно что Райфайзен надёжный. Ни дня без новости про него, то лимиты, то одно то другое
Если посчитать жалобы на сбер и райф, я бы удивился как сбер вообще попал у список.
Пользуюсь 3 года - никаких нареканий)
Какое огромное на них осуществляется политическое давление (с практически ежедневными угрозами от чинуш других государств) - заслужили такой показатель надёжности.
ммм, верим
Forbes - путинская мурзилка?
А Росбанк уже не знает как себя рекламировать , выкатили у себя в партнерах в приложении город , что типа рос банк это круто - смотришь на этот цирк - и диву даешься как они деградируют на глазах у всего общества
.
Да не может быть