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Таня Боброва

«Сбер», ВТБ и «Росбанк» попали в топ самых надёжных российских банков по версии Forbes Статьи редакции

«Альфа-банк» — на 19 месте, «Тинькофф» — на 31-м.

  • Forbes представил рейтинг 100 надёжных банков, работающих в России. Издание ориентировалось на оценки российских рейтинговых агентств, аккредитованных ЦБ: АКРА, «Эксперт РА», НКР и НРА. Их оценки отражают кредитоспособность банков в рублях.
  • Банки в рейтинге разбиты по группам надёжности, где пять звёзд — высшая степень надёжности в национальной валюте. Внутри групп компании ранжируются по рейтингам, а при их равенстве — по активам на 1 января 2024 года.
  • Первая десятка рейтинга в 2024 году: «Сбер», ВТБ, «Росбанк», «Райффайзенбанк», «Юникредит Банк», «Ситибанк», «ИНГ Банк (Евразия)», «Дойче Банк», «Тойота Банк» и «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)». «Альфа-банк» — на 19 месте, «Тинькофф» — на 31-м (у обоих по четыре звезды).
  • Forbes отмечает, что 2023 год банки в России завершили с максимальной в истории сектора прибылью — 3,3 трлн рублей. При этом, указывает издание, даже банки из первой сотни по активам не застрахованы от отзыва лицензии: в феврале 2024-го ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» за нарушение законов, в том числе по противодействию отмыванию денег. В рейтинге, составленном Forbes в 2022 году, «Qiwi Банк» был на 71 месте.

Другие рейтинги банков, составленные Forbes:

#новости #банки

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60 комментариев
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 Вадим Д.

И возглавляет этот список Сбер. Наинадёжнейший 👍🏻

Топ не Петросян, часом, собирал?

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S.Capusta

Что бы не говорили, что я сказочный..))
https://www.sberbank.com/ru/about/history

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1 комментарий
Вася Пражкин

Пока не упал - вполне надежный

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3 комментария
Barone Rosso

Горение поп через три… два…

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Barone Rosso
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Алекс

Ну в целом логично. Сбер и ВТБ самые надёжные, если крякнул они, очевидно, что крякнет вся страна. А вот как Росбанк туда попал - непонятно.

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Вадим Д.

Сбер крякает следом за страной исторически, а не перед.

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местный житель

😁😂🤣

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Дмитрий Зима

А как туда попал не рентабельный Росбанк? Вчера же новости только об этом были

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Fallen-117

Про огромные убытки Uber, Amazon, Netflix и других инноваторов мы слышим ежегодно. Или снова будет: "Это другое!"

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4 комментария
nochnoy.ru

"Чистая прибыль после налогообложения по итогам 2023 года составила 28,8 миллиардов рублей."
В каком месте он не рентабельный?

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1 комментарий
Елена

И тинькоф с 31 места выкупать росбанк дабы выйти на финишную прямую

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Tarki

Прямая ведущая в пропасть?

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Zloy Marketolog

Надежнее не бывает)

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Fallen-117

Очередной наяриватель на акции подсанкционной компании сострил. Судя по твоей логике ты верил в Theranos.

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3 комментария
Доктор Шкутко

Дойче банк, Тойота банк - это чтобы OFAC запутать и иметь дырку в свифтовках за бугор. Что это за черти....

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Дмитрий Зима

да и вообще первая десятка - это какой-то странный набор банков

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Дима Коренев

Альфу как-то несправедливо подвинули. Топ 10 то они уж точно заслужили

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Tarki

Ага, особенно после слива базы всех клиентов.

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Fallen-117

Я предполагаю, что тут учитывали и олигархов-релокантов с заблокированными активами, которые проживали некоторое время в Лондоне.

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A V

Бездонные дыры финансирования из бюджета. Сами себя наградили))) молодцы)))

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Владимир Мананников

Живут в 21 веке по принципу лжи - уже несколько поколений выросло , они все так же хотят продать свою ложь ! Цирк 🤡

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Владимир Мананников

Ха ха это так же как и вциом - цирк , Тиньков Мобаил - полный бардак с интернетом и со связью ,
с банком Тиньков - так и не смогли собрать нормальную веб версию сайта после получения санкций ! Так же списывали комиссию в том году через спб , который бесплатный , в чате полный бардак и ложь - переключение по несколько человек и никто ничего не знает ! Снова очередная новость не соответствует действительности!
Банк Которому доверял в стране - это был только РОКЕТ БАНК , который закрыли , потому что он был лучше всех ! И еще даже несколько лет назад когда телеграмм был еще сырой - у них уже был чат бот в банке со всеми функциями! После такого банка - рядом с ним Никто еще никто не стоял !

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lakoros

Тинькоф мобайл это теле2. связь такая же как и там. возможно без volte но зато есть запись разговоров.

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6 комментариев
placeholder

Рокетбанк закрылся, потому что пока он лет 7 пытался кому-нибудь продаться, все остальные сделали такое же приложение, только ещё и кэшбек не фантиками выдавали
Ну и это был не банк

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5 комментариев
Alexandre Lebedev

Только Рокетбанк и банком не был никогда. Просто более юзер фрэндли сервис и уникальный на тот момент функционал и кэшбэки.

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Андрей

Странно что Райфайзен надёжный. Ни дня без новости про него, то лимиты, то одно то другое

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Гоги Твардовски

Если посчитать жалобы на сбер и райф, я бы удивился как сбер вообще попал у список.

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2 комментария
Александр Хрусталев

Пользуюсь 3 года - никаких нареканий)

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Fallen-117

Какое огромное на них осуществляется политическое давление (с практически ежедневными угрозами от чинуш других государств) - заслужили такой показатель надёжности.

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Денис Фадеев

ммм, верим

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nochnoy.ru

Forbes - путинская мурзилка?

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Владимир Мананников

А Росбанк уже не знает как себя рекламировать , выкатили у себя в партнерах в приложении город , что типа рос банк это круто - смотришь на этот цирк - и диву даешься как они деградируют на глазах у всего общества

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Abnatop Sky
«Сбер», ВТБ и «Росбанк» попали в топ самых надёжных российских банков по версии Forbes

.

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Я сказал свое имя машине

Да не может быть

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