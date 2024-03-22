День 758: Минфин призвал ФТС бороться с серыми поставками автомобилей, оборудования и электроники через страны ЕАЭС Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 22 марта: доллар — 91,95 рубля (на 73 копейки меньше, чем 21 марта), евро — 100,36 рубля (на 25 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
В Госдуму внесли законопроект о переходе субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное ПО, передаёт «Ъ». Документ наделяет правительство правом присваивать степень значимости как объектам КИИ, так и ИТ-решениям, которые они используют. Участники рынка рассчитывают, что это упростит работу по импортозамещению.
Бренд одежды Chanel, который официально не покидал российский рынок, начал вести переговоры о расторжении договоров аренды на часть помещений, рассказали источники «Ъ» в сфере недвижимости. Компания приостановила работу в России в марте 2022 года, тогда у неё было 17 бутиков.
Глава Минфина Антон Силуанов поручил ФТС увеличить в 2024 году перечисления в бюджет до 7 трлн рублей. Изыскивать новые средства предлагается за счёт борьбы с серыми схемами поставок автомобилей, оборудования и электроники в Россию через другие страны ЕАЭС. Помимо этого, Минфин призывает бороться с занижением таможенной стоимости для реализации в РФ товаров.
Контекст
Потребительская уверенность на российском рынке в первом квартале 2024 года достигла максимального уровня с 2013-го, следует из опросов Росстата. Аналитики полагают, что происходящее может быть связано со стабилизацией курса рубля и с увеличением потенциала экономики.
В феврале 2024-го средний лимит по кредитным картам вернулся к росту после и достиг 96,6 тысяч рублей, подсчитали в «Скоринг бюро». Ускорилась также выдача карт.
За первые два с половиной месяца 2024 года в сеть утекли данные 170 компаний, что составляет 40% от общего числа инцидентов в 2023 году, рассказали в ГК «Солар». Количество опубликованных данных составило 450 млн строк, среди которых 27,7 млн скомпрометированных адресов электронной почты и 137 млн телефонных номеров.
Новости предыдущего дня, 21 марта — здесь.
А параллельный импорт разве не часть серых схем поставок
Это для своих. Ну или кто процент платит.
Параллельный импорт, это когда без ведома вендора привозят к нам. При этом все остальный части схемы работают как обычно, таможня, пошлины, сертификация итд.
А серый — это когда с помощью магии товар оказывается в магазине
стабилизацией курса рубля и с увеличением потенциала экономики
Нихрена себе Росстат штырит. 87% совсем резьбу сорвали?
Просто новый президент - новая надежда, вот и вера в потенциал экономики усилилась. Курс явно стабилен, а у старого президента в последний год вона как вырос. Не бухтели и терпели, вот сейчас и заживем! И слава богу!
Российские сказки.
Эпизод 5: Новая надежда
Силуанов: «Вот где хотите, там 7 трлн и добывайте, вы ж таможня, начинайте грабить уже».
Как бы борьба с серыми схемами не накрыла параллельный импорт — самую чёрную схему.
Блэт, только картриджи для принтера моего более-менее по цене в норму пришли, спустя пару лет, так счас опять кому-то покажется, что мы слишком хорошо начали жить.
Родное правительство всегда в этом уверено. А гарант до сих пор в средний класс с доходом в 17 000 ₽ верует.
Так что от хорошей и спокойной жизни россияне надёжно защищены!
конечно надо бороться, своего же нет и выпускать не научились 🤦🏻
Ну ты и ботяра... Читай хотя бы новости перед тем, как комментировать.
Эээ, а это как. Ну выходите тогда из ЕАЭС. Зачем тогда делали?
"Потребительская уверенность на российском рынке в первом квартале 2024 года достигла максимального уровня с 2013-го"
Это правда. Когда захожу в КБ или Бристоль, очень потребительски уверенно себя чувствую. А после покупки бухла, бонусом идёт ощущение увеличения потенциала экономики.
Наконец-то правительство сможет назначать субъекты КИИ. ПО осталось найти для них и норм.
Хотя... Опыт-то есть: «отечественный» андроид хотя бы.
Гуманитарии всегда выставляют себя на посмешище, пытаясь комментировать что-то связанное с IT.
Аврора - это не Android.
Да-да, я гуманитарий (-:. Ты кроме скрепной авроры ни о чём не знаешь, видимо. Я о ней и не говорил.
А десктопные оси — это не linux, я так понимаю, по логике таких сильных технаре?
Конечно не линикус. В названии есть что-то про линукс? Ну ладно там Астра... Но есть и другие, без всяких линуксов разработки наши! Эх вы, гуманитарии...
а можно список? а то я как бы в ИТ, но что-то ни одной не видел отечественной ОС и чтоб там не линукс
А чем линукс-то плох? Он в сырцах доступен, которые можно собирать и исправлять под свои нужды. И прекратить его поставки никак невозможно
ничем не плох. Человек утверждает что есть и не на линуксе. Мне вот интересно кто это такие
Когда Apple Pay включат в России?
Нельзя! Они ведут к сгеиванию же!!!
Тебе зачем?
Пользоваться хочу
Подозрительный ты какой-то, не иноагент случаем? Пользуйся отечественными аналогами, будь патриотом, блеять!
Пиши в техподдержку Apple, а не в комменты первого попавшегося сайта.
"Минфин призвал ФТС бороться с серыми поставками автомобилей, оборудования и электроники через страны ЕАЭС"
правильно, нечего русскому человеку пользоваться благами цивилизации
@В Госдуму внесли законопроект о переходе субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное ПО@
А как они шильдики на ПО наклеивать будут?
@Бренд одежды Chanel, который официально не покидал российский рынок, начал вести переговоры о расторжении договоров аренды на часть помещений@
Все нас покидают...
@Глава Минфина Антон Силуанов поручил ФТС увеличить в 2024 году перечисления в бюджет до 7 трлн рублей. Изыскивать новые средства предлагается за счёт борьбы с серыми схемами поставок автомобилей, оборудования и электроники в Россию через другие страны ЕАЭС. Помимо этого, Минфин призывает бороться с занижением таможенной стоимости для реализации в РФ товаров.@
Ага...Хоть нет. Зато своё!!!
@Потребительская уверенность на российском рынке в первом квартале 2024 года достигла максимального уровня с 2013-го, следует из опросов Росстата. Аналитики полагают, что происходящее может быть связано со стабилизацией курса рубля и с увеличением потенциала экономики.@
Сказки подъехали!
@В феврале 2024-го средний лимит по кредитным картам вернулся к росту после и достиг 96,6 тысяч рублей, подсчитали в «Скоринг бюро». Ускорилась также выдача карт.@
Всё больше залезают в долги...происходящее может быть связано со стабилизацией курса рубля и с увеличением потенциала экономики.
@За первые два с половиной месяца 2024 года в сеть утекли данные 170 компаний, что составляет 40% от общего числа инцидентов в 2023 году@
Ну так: "Всё растёт! Всё развивается!" же!!!
@Консерва
Ты тут есть ?
рост есть, но есть нюанс)
Ай, пускай катятся в ад, даже комментировать уже это не хочется...
Йееха!
Таможня берет добро