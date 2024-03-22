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Фото РБК

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22 марта: доллар — 91,95 рубля (на 73 копейки меньше, чем 21 марта), евро — 100,36 рубля (на 25 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:16 мск: доллар — 92,42 рубля, евро — 100,27 рубля.

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Курсы на Forex на 7:33 мск: доллар — 92,51 рубля, евро — 100,37 рубля.

Кто и как адаптируется

В Госдуму внесли законопроект о переходе субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное ПО, передаёт «Ъ». Документ наделяет правительство правом присваивать степень значимости как объектам КИИ, так и ИТ-решениям, которые они используют. Участники рынка рассчитывают, что это упростит работу по импортозамещению.

Бренд одежды Chanel, который официально не покидал российский рынок, начал вести переговоры о расторжении договоров аренды на часть помещений, рассказали источники «Ъ» в сфере недвижимости. Компания приостановила работу в России в марте 2022 года, тогда у неё было 17 бутиков.

Глава Минфина Антон Силуанов поручил ФТС увеличить в 2024 году перечисления в бюджет до 7 трлн рублей. Изыскивать новые средства предлагается за счёт борьбы с серыми схемами поставок автомобилей, оборудования и электроники в Россию через другие страны ЕАЭС. Помимо этого, Минфин призывает бороться с занижением таможенной стоимости для реализации в РФ товаров.

Контекст

Потребительская уверенность на российском рынке в первом квартале 2024 года достигла максимального уровня с 2013-го, следует из опросов Росстата. Аналитики полагают, что происходящее может быть связано со стабилизацией курса рубля и с увеличением потенциала экономики.

В феврале 2024-го средний лимит по кредитным картам вернулся к росту после и достиг 96,6 тысяч рублей, подсчитали в «Скоринг бюро». Ускорилась также выдача карт.

За первые два с половиной месяца 2024 года в сеть утекли данные 170 компаний, что составляет 40% от общего числа инцидентов в 2023 году, рассказали в ГК «Солар». Количество опубликованных данных составило 450 млн строк, среди которых 27,7 млн скомпрометированных адресов электронной почты и 137 млн телефонных номеров.

Новости предыдущего дня, 21 марта — здесь.