ЦБ рассмотрит возможность открывать счета инвесторам напрямую через Мосбиржу — минуя брокеров Статьи редакции
Последние уже раскритиковали идею.
- Банк России готовит «консультативный доклад по вопросу развития дезинтермедиации на финансовом рынке», рассказал регулятор «Ъ». Издание узнало о соответствующих обсуждениях от источников в трёх брокерских компаниях.
- Собеседники газеты на брокерском рынке настроены негативно. Они говорят, что у Мосбиржи «нет компетенций» в работе с розничными клиентами, но при этом есть «инсайдерская информация и данные участников и клиентов». Это «конфликт интересов».
- «Формально» рынок должен развивать конкуренцию. Но пока брокеры снижают комиссии до нуля, «монопольные биржи», наоборот, повышают тарифы. В частности Мосбиржа и так «отняла значительные доходы у брокеров и банков», когда добилась прямых торгов для крупных юрлиц.
- В юридической Enterprise Legal Solutions напомнили: «ни в одной стране мира с развитой системой права физлица не допускаются напрямую к организованным торгам». Если посредников уберут, регуляторам будет «невозможно» определить, действует ли та или иная группа участников согласованно». Возникнут трудности и с контролем за отмыванием денег, и с привлечением нарушителей к ответственности.
- Собеседники газеты считают, что всё это может подорвать конкуренцию и ухудшить сервис для конечных клиентов. В ЦБ обещали принять решение «только после широкого обсуждения с профсообществом и оценки всей совокупности последствий».
- В 2023 году глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов заявил: «улучшение доступа к фондовому рынку делает брокеров не столь нужными для бирж с точки зрения привлечения клиентов». По его словам, лучшие цены найдут и агрегаторы, а аналитику автоматизируют, так что управлять рисками можно будет через «центрального контрагента».
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"дезинтермедиации"
Узнал новое слово. Спасибки.
ох как зашуршали прокладки то, про конкуренцию какую то там в РФ решили вспомнить
Торги без брокеров
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Счета и переводы без банков, с ЦБ
Покупка квартир у госзастройщика
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Чью акцию купить?
😂
Прямо как Карлсон: "А как же я? А же лучше собаки!".
С текущей реализацией по факту брокер и не нужен. Его функцию может выполнять сама биржа. Когда не было интернета и api работ они имели смысл, сейчас это на 75% историческая прослойка.
Как тогда брокеры будут зарабатывать?
Так у мосбиржи есть финуслуги приложение же