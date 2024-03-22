Деньги
Полина Лааксо

ЦБ второй раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых Статьи редакции

До этого регулятор пять раз её повышал.

  • Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остаётся высоким, говорится в сообщении Банка России. Судить о том, какой будет скорость «дезинфляционных тенденций», пока рано. Например, рост цен на товары уже «значимо» замедлился, а вот на услуги — ускорился.
  • По словам регулятора, внутренний спрос продолжает «значительно» опережать возможности расширения производства — из-за этого и сохраняется инфляционное давление. «Жёсткость» рынка труда тем временем вновь усилилась, трудовые ресурсы в дефиците.
  • Потребительская активность «остаётся высокой» на фоне «существенного роста» доходов населения и «уверенных потребительских настроений», заключили в Банке России.
  • Следующее заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки пройдёт 26 апреля 2024 года.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Источник фото: РБК
  • Большинство аналитиков, опрошенных изданиями РБК, «Интерфакс», ТАСС, «РИА Новости» и Forbes, предполагали, что ставка останется на уровне 16%.
  • Они отметили: инфляция немного замедляется, инфляционные ожидания россиян «несколько» снизились, рубль «относительно» стабилен. По их словам, этот прогресс «ощутим», но сперва ЦБ захочет убедиться, что он «устойчивый».
  • Например, в рыночных сегментах кредитование чуть замедлилось, а в корпоративных остаётся на высоких уровнях. Рынок труда всё ещё перегрет. Экономическая активность «в целом замедляется». Скорее всего, если ставку и понизят, то не раньше второй половины 2024 года, думают аналитики.
  • Некоторые респонденты также допускали повышение ставки до 16,5% или 17%. ЦБ в таком случае мог бы сослаться на то, что текущая инфляция складывается выше прогноза регулятора в 4-4,5% на конец года.
  • Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой обычно растут вклады и депозиты.
  • В феврале 2022 года регулятор повысил ставку с 9,5% до 20%, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения граждан от обесценивания». В апреле начал постепенно снижать её до 7,5%.
  • В июле 2023 года ставку стали поднимать: сначала до 8,5%, а затем до 12%, 13%, 15% и 16% годовых. В феврале 2024 года ЦБ сохранил её на уровне 16%.

#новости #цб

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31 комментарий
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 Вадим Д.

Ну оставил и оставил, тю.
Вот в Турции куда веселее, до 50% допрыгали.

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Марат Яз

Интересно каково это жить со ставкой 50%.
Надо что-нибудь почитать, подготовиться...

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Вадим Д.

Да, готовность необходима, благо, есть у кого опыт перенимать (-:

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Александра Бакулина

Нормально
Живу
Цены на еду(кроме говядины),бытовую химию,жкх ещё не догнали рф.
Мрот 51 000,выше чем рф
Нормально
Если доходы в валюте,ваще пофиг,ибо тут реальная инфляция к валюте

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Таир Бакиев

у родителей спроси. Они и 200 в прекрасные либеральные времена видели

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Буквоед

20% в 22-м максимум.
Откуда вы 200 взяли, подскажите, пожалуйста?

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Таир Бакиев

размер ставки рефинансирования в святые 90-е

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Буквоед

А причем тут "либеральные"?
Вы путаете термины.

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Марат Яз

Он про 90е страшные...

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Дмитрий Куприянов
Надо что-нибудь почитать, подготовиться...

Дело говорите

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Уважительная причина

Допрыгались, я б сказал

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Таир Бакиев

А что делать, если лира скоро сравняется с гривной, а то и рублем, а там и японская йена недалеко. За предвыборную дурь Эрдогана приходится расплачиваться

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Вадим Д.

Хе-хе, ₽ ещё всех сможет удивить.

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Александра Бакулина

Зарабатывать в валюте,а не лире
Все просто)

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Таир Бакиев

А еще по утру ЦБ грохнул очередной мелкий банк, для настроения наверное

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Вадим Д.

Пятница, почему бы и нет? (-:

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Слегка Придурковатый

"Оперативные индикаторы указывают на то, что в I квартале 2024 года российская экономика продолжает быстро расти. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений"

Честно говоря, я устал уже от роста доходов. Российская экономика, прекрати, я не знаю, куда бабки девать.

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Андрей Иванов

Ну закредитованность населния снижающаяся в январе опять начала расти. Во всяких Удмуртиях х2 по количеству вкладов в банках на фоне выплат с войны. В регионах местами чуть ли не 20% рост зарплат год к году в отраслях связанных с оборонкой. Так что ты просто, скажем так, не целевая аудитория для роста доходов)

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Уважительная причина

Ну спасибо, что на шестой раз не повысили

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Строганов Иван

На седьмой повысят, не волнуйся

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Тимофей Измайлов

Просто верните как раньше, хотя бы до 9-10%, пожалуйста

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Буквоед

Пустите меня в мой 2019-й, да?

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flash

да ну его, покайфовать не много что бы потом снова эту муть с коронавирусом пережить? оно кому-нибудь надо?

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Буквоед

Будет год, чтобы купить и обустроить дом, выйти в нал и сесть на забор, ждать фондового дна весны 20-го. Идеально.

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Горка Тлетов

А ведь мог и полоснуть

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A V

В любой непонятной ситуации просто оставляй ключевую ставку на том же уровне. Гениально

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Альвар

А смысл?

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Буквоед

А почему нет?

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flash

когда-нибудь ставка уменьшится.... когда-нибудь...

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Gleb Gleb

Ну
Свои пюсы в этом тоже можно найти. Уменьшится она конечно вряд ли

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Частный инвестор

Эх, опять не получилось у них ставочку поднять. Рубль расстроенный снова падает, курс уже 93 снова штурмует. Так и до 98 недолго осталось. С апреля полетит уже, если не раньше. Вот тогда и поднимут опять ставочку) Но послушаем, что Набиуллина скажет через пару часов)

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