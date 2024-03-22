ЦБ второй раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых Статьи редакции
До этого регулятор пять раз её повышал.
- Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остаётся высоким, говорится в сообщении Банка России. Судить о том, какой будет скорость «дезинфляционных тенденций», пока рано. Например, рост цен на товары уже «значимо» замедлился, а вот на услуги — ускорился.
- По словам регулятора, внутренний спрос продолжает «значительно» опережать возможности расширения производства — из-за этого и сохраняется инфляционное давление. «Жёсткость» рынка труда тем временем вновь усилилась, трудовые ресурсы в дефиците.
- Потребительская активность «остаётся высокой» на фоне «существенного роста» доходов населения и «уверенных потребительских настроений», заключили в Банке России.
- Следующее заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки пройдёт 26 апреля 2024 года.
- Большинство аналитиков, опрошенных изданиями РБК, «Интерфакс», ТАСС, «РИА Новости» и Forbes, предполагали, что ставка останется на уровне 16%.
- Они отметили: инфляция немного замедляется, инфляционные ожидания россиян «несколько» снизились, рубль «относительно» стабилен. По их словам, этот прогресс «ощутим», но сперва ЦБ захочет убедиться, что он «устойчивый».
- Например, в рыночных сегментах кредитование чуть замедлилось, а в корпоративных остаётся на высоких уровнях. Рынок труда всё ещё перегрет. Экономическая активность «в целом замедляется». Скорее всего, если ставку и понизят, то не раньше второй половины 2024 года, думают аналитики.
- Некоторые респонденты также допускали повышение ставки до 16,5% или 17%. ЦБ в таком случае мог бы сослаться на то, что текущая инфляция складывается выше прогноза регулятора в 4-4,5% на конец года.
- Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой обычно растут вклады и депозиты.
- В феврале 2022 года регулятор повысил ставку с 9,5% до 20%, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения граждан от обесценивания». В апреле начал постепенно снижать её до 7,5%.
- В июле 2023 года ставку стали поднимать: сначала до 8,5%, а затем до 12%, 13%, 15% и 16% годовых. В феврале 2024 года ЦБ сохранил её на уровне 16%.
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Ну оставил и оставил, тю.
Вот в Турции куда веселее, до 50% допрыгали.
Интересно каково это жить со ставкой 50%.
Надо что-нибудь почитать, подготовиться...
Да, готовность необходима, благо, есть у кого опыт перенимать (-:
Нормально
Живу
Цены на еду(кроме говядины),бытовую химию,жкх ещё не догнали рф.
Мрот 51 000,выше чем рф
Нормально
Если доходы в валюте,ваще пофиг,ибо тут реальная инфляция к валюте
у родителей спроси. Они и 200 в прекрасные либеральные времена видели
20% в 22-м максимум.
Откуда вы 200 взяли, подскажите, пожалуйста?
размер ставки рефинансирования в святые 90-е
А причем тут "либеральные"?
Вы путаете термины.
Он про 90е страшные...
Дело говорите
Допрыгались, я б сказал
А что делать, если лира скоро сравняется с гривной, а то и рублем, а там и японская йена недалеко. За предвыборную дурь Эрдогана приходится расплачиваться
Хе-хе, ₽ ещё всех сможет удивить.
Зарабатывать в валюте,а не лире
Все просто)
А еще по утру ЦБ грохнул очередной мелкий банк, для настроения наверное
Пятница, почему бы и нет? (-:
"Оперативные индикаторы указывают на то, что в I квартале 2024 года российская экономика продолжает быстро расти. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений"
Честно говоря, я устал уже от роста доходов. Российская экономика, прекрати, я не знаю, куда бабки девать.
Ну закредитованность населния снижающаяся в январе опять начала расти. Во всяких Удмуртиях х2 по количеству вкладов в банках на фоне выплат с войны. В регионах местами чуть ли не 20% рост зарплат год к году в отраслях связанных с оборонкой. Так что ты просто, скажем так, не целевая аудитория для роста доходов)
Ну спасибо, что на шестой раз не повысили
На седьмой повысят, не волнуйся
Просто верните как раньше, хотя бы до 9-10%, пожалуйста
Пустите меня в мой 2019-й, да?
да ну его, покайфовать не много что бы потом снова эту муть с коронавирусом пережить? оно кому-нибудь надо?
Будет год, чтобы купить и обустроить дом, выйти в нал и сесть на забор, ждать фондового дна весны 20-го. Идеально.
А ведь мог и полоснуть
В любой непонятной ситуации просто оставляй ключевую ставку на том же уровне. Гениально
А смысл?
А почему нет?
когда-нибудь ставка уменьшится.... когда-нибудь...
Ну
Свои пюсы в этом тоже можно найти. Уменьшится она конечно вряд ли
Эх, опять не получилось у них ставочку поднять. Рубль расстроенный снова падает, курс уже 93 снова штурмует. Так и до 98 недолго осталось. С апреля полетит уже, если не раньше. Вот тогда и поднимут опять ставочку) Но послушаем, что Набиуллина скажет через пару часов)