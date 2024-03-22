Деньги
Полина Лааксо

Wildberries запустил онлайн-кредиты для продавцов с лимитом до 20 млн рублей Статьи редакции

Заявки рассматривают в течение одного рабочего дня.

  • Доступ к сервису будут выдавать поэтапно. В личном кабинете продавца появится баннер с предложением оформить заявку, рассказала компания.
  • Минимальная сумма кредита — 100 тысяч рублей. Максимальная — 20 млн. Его можно взять без залога на срок от трёх месяцев до одного года. Если заявку одобрят, деньги поступят на расчётный счёт банка, который указан в кабинете.
  • Ежемесячная ставка составит от 1,5%, но точный процент рассчитывают индивидуально по итогам скоринга внутренней системы Wildberries. При оценке надёжности заёмщика она учитывает в том числе «особенности ведения бизнеса на маркетплейсах».
  • От скоринга будет также зависеть единовременная комиссия за выдачу. Её диапазон — от 0 до 2%.
  • В Wildberries считают, что продавцы смогут вложить деньги в закупку новых партий, пополнить оборотные средства или расширить бизнес.
Источник фото: Fireseo
  • У «Яндекс Маркета» есть сервис для выдачи денег продавцам, а у Ozon — сервис для закупки товаров с отсрочкой платежа и выдача кредитных линий. Кредиты продавцам выдаёт и «Мегамаркет».

#новости #wildberries

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21 комментарий
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 Soulis

Это и так недёшево, а зная ВБ это будет реализовано так, что лучше будет у братков на районе денег одолжить, чем у них

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Укладчик стекловаты

Продавцы на wb - любители страдать) чем больше wb их нагибает, тем больше удовольствия они получают.

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Давидыч

Такая сейчас обстановка, у каждого свои приколы

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Марат Яз

У братков 3% в месяц сейчас.

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Марат Bzz

фигасе ставку подняли ,раньше под 0% можно было,правда в случае не чего на стрелу выходить нужно было и по пацански все решать

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Ad Mide

Если продажи встанут, поднимут резко ставку, предварительно прописав это в договоре. Заберут не то что всю прибыль, а ещё и остаток товара. Знаем, проходили

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vobla

Отлично, будет на что выплатить минус от того, что твой товар стал стоить конских денег при размещении

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Генератор Мемов

Ждём в условиях для владельца пункта выдачи:
wildberries имеет право безакцептно выпустить кредитную линию для владельца ПВЗ в случае, если у него появились новые штрафы в пользу ягодок - для их погашения.

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Tarki

ПВЗ плакали, но ели кактус.

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Name

блять причем тут ПВЗ

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Ad Mide

Ну лучше пусть за счёт этого дополнительную прибыль зарабатывают, нежели на повышении комиссий

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Викки

они и там, и там успеют

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Oleg Gorbunov

М, найс, кредитование под 22%+

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Андрей

Дорого

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debil
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Ефим Ш.

Предлагаю бизнес план : берете кредит в ВБ ,потом ваш товар сгорает, платите кредит за несуществующий товар-миссия выполнена

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Кирилл Спинер-Вейпов

Как будто странно кредитоваться у маркетплейсов

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Vitaliy Ratkin

Думаю что сервис хороший и он найдёт своих заёмщиков. Тем более что и максимальная сумма достаточно внушительная, особенно для небольших ип. Ну если по условиям то процент приемлемый думаю, надеюсь сильно его задирать не будут. Всё таки 1,5 процента не каждый банк может такое предложить. Так что стимул вести бизнес добросовестно есть, так как именно от этого критерия будут отталкиваться при оценке надёжности заёмщика.

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Укладчик стекловаты

Не 1,5 а от 1,5. А это большая разница.

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Greenworks Россия

ВБ дает кредит, что бы вы могли оплатить фантомные штрафы и проценты на вб. Бинго получается.

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Марат Габуев

Во времена золотой лихорадки больше всего зарабатывали продавцы лопат, сит, прочего снаряжения для намыва золота, ну и еды, одежды, алкоголя, конечно. Зачастую искатели ничего и не находили, а за сервис, инфраструктуру для намыва платили огромные деньги.
Всегда больше всего зарабатывает создатель инфраструктуры, а не пользователь. Если прикинуть, какую прибыль зарабатывает Вб, и сопоставить с совокупной прибылью продавцов, ПВЗ, перевозчиков и прочих вовлеченных в процесс предпринтмателей, то я уверен, Вб зарабатывает в разы больше, чем совокупная прибыль всех кто пользуется его инфраструктурой.

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