Microsoft заплатит $650 млн ИИ-стартапу Inflection AI за разработки и наём большинства его сотрудников — Bloomberg Статьи редакции
Сооснователь стартапа Мустафа Сулейман возглавил новое подразделение Microsoft AI.
- Microsoft согласилась выплатить Inflection AI $620 млн за использование лицензий на ИИ-продукты компании и около $30 млн — за отказ от претензий из-за переманивания кадров. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на знакомый с условиями сделки источник.
- 19 марта 2024 года Microsoft объявила, что сооснователь Inflection AI Мустафа Сулейман возглавит Microsoft AI, а большинство из 70 сотрудников стартапа перейдут на работу в корпорацию. Bloomberg пишет, что сделка напоминала покупку без фактического приобретения. Некоторые опрошенные изданием эксперты предполагают, что соглашение между Microsoft и Inflection AI может спровоцировать антимонопольные проверки со стороны регуляторов США.
- Inflection AI основали в 2022 году Мустафа Сулейман, Карен Симоньян (теперь главный научный сотрудник Microsoft AI) и соучредитель LinkedIn Рид Хоффман (он в совете директоров Microsoft). Стартап работал над чат-ботом Pi для «непринуждённых и повседневных» бесед. Компании не удалось найти эффективную бизнес-модель, связанную с Pi. Теперь с меньшим штатом она будет предлагать ИИ-продукты для бизнеса.
- После соглашения с Microsoft новым гендиректором Inflection AI станет Шон Уайт. До этого он был директором по исследованиям и разработкам в Mozilla.
- В июне 2023 года стартап привлёк $1,3 млрд, в том числе от Microsoft, при оценке $4 млрд, писал TechCrunch.
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какой-то заголовок непонятный.. не ясно что случилось.
Сатья Наделла понял, что чем больше новостей, где AI и Microsoft стоят рядом, тем выше капитализация.
Говорят, AI в нике также добавляет мудрости комментатору
В каждой шутке есть доля AI.
Тактика Microsoft как и в случае с OpenAI, "приобретение" без приобретения:Корпорация Microsoft согласилась выплатить Inflection AI $650 млн за лицензию на ее программное обеспечение для искусственного интеллекта. Компания также планирует нанять большую часть персонала стартапа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Во вторник Microsoft ошеломила мир искусственного интеллекта, объявив, что наняла соучредителей Inflection Мустафу Сулеймана и Карена Симоняна, а также большую часть из 70 сотрудников стартапа. Необычная сделка, о которой впервые сообщило агентство Bloomberg News, напоминала «приобретение», но без приобретения. Некоторые эксперты по правовым и отраслевым вопросам предполагают, что сделка Microsoft и Inflection все еще может вызвать антимонопольные претензии со стороны регулирующих органов США, которые все активнее изучают инвестиции и партнерства крупных технологических компаний в области ИИ.
Inflection также сохранит свою запатентованную технологию. В своем блоге во вторник Inflection заявила, что имеет хорошие возможности для обслуживания таких компаний, как Microsoft. «Наш успех в обучении, адаптации и повышении производительности крупных моделей искусственного интеллекта дает нам уникальные возможности стать платформой искусственного интеллекта для бизнеса по всему миру», - говорится в сообщении.
https://www.finam.ru/publications/item/microsoft-zaplatit-inflection-ai-650-mln-za-litsenziyu-na-modeli-ii-20240322-1104/
30$ за наем сотрудников... Это как месячная подписка на стриминг сервис?
"Inflection AI основали в 2022 году Мустафа Сулейман, Карен Симоньян"
Симоньян здорового человека.
Стартап с оценкой 4 млрд - неплохой такой себе стартап