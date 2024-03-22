Страхование электронных кошельков и необходимость завершить «безадресную» льготную ипотеку: о чём рассказала Набиуллина Статьи редакции
Собрали цитаты главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной с пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке.
Про страхование вкладов и денег на электронных кошельках
- Банк России в «ближайшее время» планирует предоставить на обсуждение банкам и правительству проект об увеличении лимита страхового возмещения по некоторым инструментам, цитирует Эльвиру Набиуллину Frank Media.
- Речь идёт о рублёвых безотзывных сберегательных сертификатах, долгосрочных вкладах и счетах «эскроу» с одновременным снижением ставок отчисления в фонд страхования вкладов. В феврале 2024-го в ЦБ говорили, что хотят сделать долгосрочные вклады «более привлекательными»: «Обсуждается вопрос, что страховка по ним может составить до 2,8 млн рублей». Сейчас сумма страховки по вкладам и счетам — 1,4 млн рублей.
- По словам Набиуллиной, регулятор обсуждает и страхование денег на электронных кошельках: «По предварительным оценкам, целесообразно застраховать средства на электронных кошельках, которые прошли идентификацию, потому что только в этом случае может быть установлен получатель страховой защиты».
- По данным ЦБ, остатки на именных кошельках выше, чем на анонимных, но «всё равно небольшие». Поэтому «общий лимит страхового возмещения, как у банков — 1,4 млн рублей, более, чем достаточен для защиты средств клиентов».
Про льготную ипотеку
Про санкции
- Банк России постоянно готовится к возможному усилению санкций против инфраструктуры российского финансового рынка и предварительно обсуждает с Мосбиржей меры, чтобы площадка продолжила работать.
- Набиуллина также отметила, что есть «сложности с проведением трансграничных расчётов», но «банки и компании находят разные способы с разными странами».
Про «Qiwi Банк» и отзыв лицензий
- ЦБ направил в Арбитражный суд заявление о принудительной ликвидации «Qiwi Банка» (вероятно, речь идёт об иске, о котором стало известно 17 марта 2024 года — vc.ru), поскольку отозвал у него лицензию «за неоднократное нарушение противолегализационного законодательства».
- Говоря о практике отзыва лицензий глава регулятора отметила, что ЦБ проводит «системную работу» с российскими банками и отзывает лицензии только у тех, кто не исправил своё положение после предписаний. По её словам, отзыв лицензии — крайняя мера.
Про снижение ключевой ставки
- 22 марта 2024 года ЦБ второй раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых. По словам Набиуллиной, регулятор по-прежнему считает, что может начать её снижать «скорее во второй половине года»: «К снижению можно будет приступить после того, как для нас будет убедительным устойчивое снижение инфляции».
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А за адресные кто будет платить?
Умный дохуя
Я всегда это говорил. Почему я должен платить, за какого то Васю, который решил ипотечку взять, чтобы потом квартиру сдавать.
потому что вася стимулирует застройщиков, а они металургов и так далее, вообщем спасаете не только Васю, но и отрасли экономики. Но металурги теперь заняты производством чугуния, поэтому видимо больше спонсировать Васю вам не придется
Речь про то, что именно адресная должна быть для тех, кто действительно важен.
Ну раньше это обосновывалось тем, что никто строить не хотел условно на вас одного, а вот на вас и Васю уже можно считать спросом.
Пропустил, это откуда?
Из нашей жизни.
-
Ну хоть безадресную льготную ипотеку прикроют. Даже не верится.
Адресную бы тоже свернуть и вернутся к рыночным ставкам. А то почему я как налогоплательщик должен платить за адресную поддержку ипотек для айтишников)
"В январе Набиуллина уже говорила, что льготная ипотека должна быть адресной — за массовые программы ПЛАТЯТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, которые не пользуются льготами."
Или что за адресные платит святой дух?
Все равно недвижка не подешевеет. Строительные компании уже вкусили халяву и привыкли ломить огромные суммы за хлам, который начнет разваливаться через 7-10 лет, в лучшем случае.
Пусть они поконкурируют с вторичкой...
Я как айтишник тоже не понимаю, схуяль я должен платить за адресную поддержку айтишников
Вот, у нас на момент 2024 года нераспродано 68% жилья. Убери льготную ипотеку и эта цифра взлетит. Да, неприятно, что с налогов это реализиуют, но видно, что скребут как могут профита в бюджет сейчас, ибо денежки кончаются. Те, кто думает, что теперь эти налоги пойдут на важные дела, глубоко ошибается. В такую же залупу пустят, только теперь не для обычных граждан.
Внимание вопрос. Когда снова ждать кризис строительства и банкротство фирм? Куда это строят, непонятно, по таким ценникам. Я в рот топтал покупать голую коробку в ЖК "Очко" за 15+ миллионов. Не спорю, есть 30% граждан, кто покупает, но есть 70%, кто не берёт их.
"Не спорю, есть 30% граждан, кто покупает"
3,8 миллиона проданных жилых квартир за 2023 г.
Продажи жилья в России за год достигли рекордных 18 трлн рублей В 2023 году в России было продано порядка 3,8 млн жилых помещений на рекордные 18 трлн рублей, что соответствует 11% ВВП страны. Об этом свидетельствуют данные «Дом. РФ»
Напиши номер телефона, переведу 15 рублей.
У меня друг занимается приемкой и экспертизой ПИКовских, САМОЛЕТовских и т.п. квартир. Это жесть что продают. Такой хлам и бешеные деньги. Достаточно мало семей многодетных. Много военной ипотеки.
В подавляющем большинстве все под аренду.
Верно пишите. Там просто труха, а не дома. И так по всей стране.
Наебиуллина
🤣 я уж давно думал, что до 2,5 млн увеличили. Что щас можно за 1,4 млн купить?))
Если хотите оценить реальное состояние экономики страны, не читайте новости, лучше посмотрите какую сумму страховки они считают "более чем достаточной" 🤣🤣🤣
За 1,4 млн можно двум-трем, а если постараться и четырем людям полностью вылечить зубы. Зря ты так.
Бесплатная же стоматология в России, мне тут запутинцы доказывали
Не советую ей пользоваться + там только вырвать и вставить цемент вместо пломбы. Даже кабинетами платной в бесплатной не советую.
Да-да, долгосрочные вклады в стране, где каждая неделя обязательно ознаменова новыми «прорывами» и так привлекательна для инвестиций.
Ток заголовок прочитал. Про какие электронные кошельки речь?