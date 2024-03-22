TMT Investments подала обновлённый иск к Legionfarm и описала «махинации» компании Статьи редакции
Инвесторы требуют возместить им убытки и назначить попечителя, который будет контролировать дела компании вместо основателя Алексея Белянкина.
- Об обновлённом иске инвесторов к сервису для обучения геймеров Legionfarm и его основателю рассказал Forbes. Из числа ответчиков исключили жену Белянкина Анастасию Галгашову, которую ранее инвесторы тоже обвиняли в растрате корпоративных денег. Также истцы уточнили претензии и требования.
- Например, с июля 2023 года (тогда инвесторы начали расследование), основатель не предоставлял им финансовую отчётность и не проводил собрания акционеров.
- Инвесторы считают, что «молчание и непрозрачность Белянкина призваны скрыть давний проступок». Они намекают на махинации с выручкой в старых отчётах.
- Обман они описали так: основную часть доходов Legionfarm получал «серым» способом, который прямо или косвенно запрещали разработчики и издатели игр. Профессиональный геймер за плату на время забирал профиль пользователя игры и возвращал по достижении результата. Но в отчётах для инвесторов компания указывала, что большую часть денег зарабатывает на обучении геймеров. В иске указано, что с мая 2021 года по декабрь 2022 года Legionfarm завысил выручку от коучинга как минимум на $3,3 млн.
- Были и другие махинации, считают истцы. Например, компания увеличивала выручку за счёт переводов от фиктивных клиентов. Прежние претензии остались. TMT Investments утверждает, что Алексей Белянкин брал займы у компании и выписывал себе неоправданные бонусы, а также тратил деньги с корпоративной карты на собственные цели.
Теперь стартап находится в «преддефолтном состоянии» и уже на протяжении месяцев не платит геймерам, которые с ним сотрудничают, рассказал изданию представитель одного из инвесторов Legionfarm.
- Инвесторы требуют возместить убытки (их сумма не указана), а также назначить попечителя, который будет контролировать Legionfarm. В этом случае Белянкин потеряет контроль над компанией, считают юристы. Сам Алексей Белянкин и партнёр TMT Investments Игорь Шойфот не ответили на запросы Forbes.
- В 2019 выручка Legionfarm составила $6 млн — «в три-четыре раза выше, чем годом ранее». Тогда же стартап привлёк первые «существенные» инвестиции — $1,4 млн от TMT Investments. В 2021-м — ещё $6 млн. В августе того же года фонд Winter Capital вложил в Legionfarm $5 млн по оценке в $100 млн, рассказывал источник Forbes. В конце 2022 года стартап привлёк ещё $1,5 млн от фонда. Белянкину «срочно нужны были деньги» и тогда инвестор оценил компанию уже в $50 млн.
- В июле 2023 года TMT Investments подал иск к Алексею Белянкину. Согласно документу, тот манипулировал данными в финансовых отчётах для инвесторов, тратил деньги на личные цели. Фонд попросил отстранить предпринимателя от управления стартапом и назначить вместо него попечителя.
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Не читал, увидел фотку какого-то клована, и всё стало понятно.
Осуждаешь? :)
Можно осуждать цирк с клованами, можно не осуждать, но цирком он от этого быть не перестанет.
Этот Кологривый уже реально надоел
Не знаю, от этой ли площадки видел вакансии на HH, но там есть такие, кто ищет геймеров, которые будут качать твой акк. Я ещё подумал «я слишком стар для всего этого дерьма...»
В общем, доигрались.