День 759: в «Домодедово» и «Жуковском» усилены меры безопасности, РЖД и авиакомпании возвращают деньги за билеты Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 23-25 марта: доллар — 92,61 рубля (на 66 копеек больше, чем 22 марта), евро — 100,21 рубля (на 15 копеек меньше).
Контекст
Аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» продолжают сохранять усиленные меры безопасности после теракта в «Крокус-сити-холле», сообщают «РИА Новости».
В Москве и Санкт-Петербурге 23 и 24 марта отменены все культурные и массовые мероприятия. Московские театры перенесли показы спектаклей, музеи будут закрыты. В Санкт-Петербурге «приняты меры по усилению безопасности коммунальной и социальной инфраструктуры города и мест массового пребывания людей»
РЖД до 26 марта позволит пассажирам оформить возврат билетов, в том числе по невозвратным тарифам — без удержания дополнительных сборов. Сделать это можно в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте перевозчика или в кассах дальнего следования.
«Уральские авиалинии» разрешили пассажирам, решившим отказаться от перелёта в Москву в период с 20:00 мск 22 марта по 25 марта и оформивших билеты не позднее 22 марта, оформить возврат полной стоимости билетов.
«Аэрофлот» разрешил пассажирам», вылетающим с 20:00 22 марта по 25 марта включительно, обменять билеты или вернуть деньги.
Wildberries сообщил, что повысит уровень безопасности на своих складах, в том числе увеличит количество охраны.
Кинотеатры Москвы и Подмосковья будут закрыты 23 и 24 марта рассказали в Объединенной сети кинотеатров («Синема Парк» и «Формула кино») и «Каро».
Новости предыдущего дня, 22 марта — здесь.
Он опять спрятался
Очень интересно, что он теперь скажет
Так информации нет, кто это все натворил. Смысл выступать президенту. И правильно, что не делает этого. Спец службы должны работать спокойно.
Оно всегда трусит в такие моменты.
Он всегда гасится в такие моменты, на протяжении всех своих сроков. Ему важнее всего пиар, а не люди.
Гранат конституции
Ну всё, всех колхозников поймали, расходимся.
Причем взяли живыми, филигранная операция.
Они спокойно вышли из здания, сели в ту же машину, в шестером проехали все блокпосты около Крокуса. Дальше по федеральным трассам всю ночь ехали под камерами и другими постами.
Но не тут то было, их вычислили. Машина перевернулась. В ней нашли паспорта всех таджиков. Тем временем они разбежались по лесу.
Но их всех поймали, взяли Живыми, террористов которые как зомби расстреливали людей в упор.
Ничего подозрительного!
Комментарий удален модератором
На кого это всё мля рассчитано?! 🤦♂️
Или действительно с безопасностью всё на столько плохо?
Но в это сложно поверить.
5 часов ехать до Хацуни от Крокуса, через платные дороги....
Если ты окажешься не прав в своей «теории заговора», надеюсь, понесешь за это ответственность
Помните банду ГТА, которая жила на даче у одного высокопоставленного товарища, а в итоге перед судом их всех расстреляли? Что-то они знали
Сейчас конспирологи все расскажут.
Поставили ещё пару камер и дядечку с ПМ в кобуре?
Камер достаточно. Рука на пульсе.
Ты что им не доверяешь? Дестабилизируешь, так сказать?
Включили металодетекторы
Ну и где гарантии, что это не случиться снова?
Сколько уже заключённых на свободе? А как легко достать оружие вообще молчу.
Ну пока спецслужбы гоняются за "экстремистами"-оппозиционерами, настоящие экстремисты чувствуют себя вольготно.
При чем тут заключённые?! Холопы светлоликого уже ж указывают в сторону соседка - мол, они людей кавказского вида с таджикскими паспортами пригнали
Че то думал, что сегодня пойду в ТЦ, и там будет охрана усиленная, все на страже. А нет, все спокойны, на раслабоне. Даже охраны на входе не было. Пошел, закупился обновками к весне и пошел глазюшки свои в клинике проверять.
а вот если членовоз должен сегрдня по городу проехать, то менты на каждом светофоре, повороте и т.д. в торговом центре видел одного охранника... лицо у него нервное🤣
Потому что это будет ну совсем-совсем-совсем невероятно что прямо вот так на следующий день такое произойдёт у них. А не дай бог произойдёт, то закроют все.
В 21:30 зашел не федеральный телеканал Россия, а там мужик огурец сосет и все хохочат
Эти самые «меры безопасности» теперь будут демонстрировать на бабках с рассадой и студентах с тубусами.
Заодно всех на свете оштрафовать можно, за несоблюдение очевидных правил.
Бляха, а не пора ли пересажать инспекторов (любых), закрывающих глаза вовремя, администраторов, допускающих блокирование пожарных дверей и т.п., силовиков, не предотвративших? Это, чай, не наши калеки-футболисты, от чьей игры ни хрена не зависит.
Все будет хуже. Сейчас во всех Зажопинсках будут вскрывать "ячейки шпионов и террористов", передававших стратегические секреты и планировавших поджоги фонарных столбов. Имитация бурной деятельности после очередного обосрамса.
"Wildberries сообщил, что повысит уровень безопасности на своих складах"
Слава богу хоть ягодки заботятся о безопасности
Щитаю, надо в целях безопасности штрафануть владельцев пвз и селлеров
Феерический обсер чекистов.
Или хитрый (нет) план
Опять показуха?
В Крокусе были закрыты аварийные выходы. Аварийный выход закрыт. Зимняя вишня ничему не научила. А ведь после нее тоже усиление было.
Не были закрыты, по аварийному выходу со сцены как раз например выходили
Комментарий удален модератором
А чего тут столько соевых?(
Да не, пару ваших ватных пасутся, пытаются защитить честь 87-процентного.
Комментарий удален модератором
Металлодетектор и "просветку" на входе ст.м.Павелецкая из Павелецкого вокзала - ВКЛЮЧИЛИ?
Волнуюсь.
Комментарий удален модератором
Нашли уёбков-то?
Да, таджикские игиловццы, все как один по виду отпетые бандюги
бизнес вырядился в чёрные логотипы, правда не весь