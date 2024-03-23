Деньги
Артур Томилко

День 759: в «Домодедово» и «Жуковском» усилены меры безопасности, РЖД и авиакомпании возвращают деньги за билеты Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото AFP

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-25 марта: доллар — 92,61 рубля (на 66 копеек больше, чем 22 марта), евро — 100,21 рубля (на 15 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 22 марта: доллар — 92,79 рубля, евро — 100,28 рубля.

Курсы на Forex на закрытие торгов: доллар — 92,76 рубля, евро — 100,26 рубля.

Контекст

Аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» продолжают сохранять усиленные меры безопасности после теракта в «Крокус-сити-холле», сообщают «РИА Новости».

В Москве и Санкт-Петербурге 23 и 24 марта отменены все культурные и массовые мероприятия. Московские театры перенесли показы спектаклей, музеи будут закрыты. В Санкт-Петербурге «приняты меры по усилению безопасности коммунальной и социальной инфраструктуры города и мест массового пребывания людей»

РЖД до 26 марта позволит пассажирам оформить возврат билетов, в том числе по невозвратным тарифам — без удержания дополнительных сборов. Сделать это можно в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте перевозчика или в кассах дальнего следования.

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«Уральские авиалинии» разрешили пассажирам, решившим отказаться от перелёта в Москву в период с 20:00 мск 22 марта по 25 марта и оформивших билеты не позднее 22 марта, оформить возврат полной стоимости билетов.

«Аэрофлот» разрешил пассажирам», вылетающим с 20:00 22 марта по 25 марта включительно, обменять билеты или вернуть деньги.

Wildberries сообщил, что повысит уровень безопасности на своих складах, в том числе увеличит количество охраны.

Кинотеатры Москвы и Подмосковья будут закрыты 23 и 24 марта рассказали в Объединенной сети кинотеатров («Синема Парк» и «Формула кино») и «Каро».

Новости предыдущего дня, 22 марта — здесь.

#новости

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63 комментария
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 Андрей

Он опять спрятался

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Eddie II

Очень интересно, что он теперь скажет

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4 комментария
Станислав

Так информации нет, кто это все натворил. Смысл выступать президенту. И правильно, что не делает этого. Спец службы должны работать спокойно.

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2 комментария
Психиатрическая неотложка

Оно всегда трусит в такие моменты.

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1 комментарий
Продюсер душнила

Он всегда гасится в такие моменты, на протяжении всех своих сроков. Ему важнее всего пиар, а не люди.

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High Stakes

Гранат конституции

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Ware Wow

Ну всё, всех колхозников поймали, расходимся.
Причем взяли живыми, филигранная операция.

Они спокойно вышли из здания, сели в ту же машину, в шестером проехали все блокпосты около Крокуса. Дальше по федеральным трассам всю ночь ехали под камерами и другими постами.

Но не тут то было, их вычислили. Машина перевернулась. В ней нашли паспорта всех таджиков. Тем временем они разбежались по лесу.

Но их всех поймали, взяли Живыми, террористов которые как зомби расстреливали людей в упор.

Ничего подозрительного!

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Ware Wow

На кого это всё мля рассчитано?! 🤦‍♂️

Или действительно с безопасностью всё на столько плохо?
Но в это сложно поверить.

5 часов ехать до Хацуни от Крокуса, через платные дороги....

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1 комментарий
Андрей Панов

Если ты окажешься не прав в своей «теории заговора», надеюсь, понесешь за это ответственность

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4 комментария
Дмитрий Иванов

Помните банду ГТА, которая жила на даче у одного высокопоставленного товарища, а в итоге перед судом их всех расстреляли? Что-то они знали

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Подментованный кот

Сейчас конспирологи все расскажут.

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Андрей Вечерний
В «Домодедово» и «Жуковском» усилены меры безопасности

Поставили ещё пару камер и дядечку с ПМ в кобуре?

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Невероятный Блондин

Камер достаточно. Рука на пульсе.
Ты что им не доверяешь? Дестабилизируешь, так сказать?

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7 комментариев
Eddie II

Включили металодетекторы

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местный житель

Ну и где гарантии, что это не случиться снова?
Сколько уже заключённых на свободе? А как легко достать оружие вообще молчу.

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Labeling

Ну пока спецслужбы гоняются за "экстремистами"-оппозиционерами, настоящие экстремисты чувствуют себя вольготно.

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1 комментарий
Natalia

При чем тут заключённые?! Холопы светлоликого уже ж указывают в сторону соседка - мол, они людей кавказского вида с таджикскими паспортами пригнали

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Андрей Новиков

Че то думал, что сегодня пойду в ТЦ, и там будет охрана усиленная, все на страже. А нет, все спокойны, на раслабоне. Даже охраны на входе не было. Пошел, закупился обновками к весне и пошел глазюшки свои в клинике проверять.

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Сергей Степанов

а вот если членовоз должен сегрдня по городу проехать, то менты на каждом светофоре, повороте и т.д. в торговом центре видел одного охранника... лицо у него нервное🤣

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SM

Потому что это будет ну совсем-совсем-совсем невероятно что прямо вот так на следующий день такое произойдёт у них. А не дай бог произойдёт, то закроют все.

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1 комментарий
Тоже хочу

В 21:30 зашел не федеральный телеканал Россия, а там мужик огурец сосет и все хохочат

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Вадим Д.

Эти самые «меры безопасности» теперь будут демонстрировать на бабках с рассадой и студентах с тубусами.
Заодно всех на свете оштрафовать можно, за несоблюдение очевидных правил.
Бляха, а не пора ли пересажать инспекторов (любых), закрывающих глаза вовремя, администраторов, допускающих блокирование пожарных дверей и т.п., силовиков, не предотвративших? Это, чай, не наши калеки-футболисты, от чьей игры ни хрена не зависит.

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Uuno Turhapuro

Все будет хуже. Сейчас во всех Зажопинсках будут вскрывать "ячейки шпионов и террористов", передававших стратегические секреты и планировавших поджоги фонарных столбов. Имитация бурной деятельности после очередного обосрамса.

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1 комментарий
Альвар

"Wildberries сообщил, что повысит уровень безопасности на своих складах"
Слава богу хоть ягодки заботятся о безопасности

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Укладчик стекловаты

Щитаю, надо в целях безопасности штрафануть владельцев пвз и селлеров

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Психиатрическая неотложка

Феерический обсер чекистов.

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Jewel Runner

Или хитрый (нет) план

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Укладчик стекловаты

Опять показуха?
В Крокусе были закрыты аварийные выходы. Аварийный выход закрыт. Зимняя вишня ничему не научила. А ведь после нее тоже усиление было.

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Антошка Гармошка

Не были закрыты, по аварийному выходу со сцены как раз например выходили

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6 комментариев

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Bib Fortuna

А чего тут столько соевых?(

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Продюсер душнила

Да не, пару ваших ватных пасутся, пытаются защитить честь 87-процентного.

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Abnatop Sky

Металлодетектор и "просветку" на входе ст.м.Павелецкая из Павелецкого вокзала - ВКЛЮЧИЛИ?

Волнуюсь.

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Слегка Придурковатый

Нашли уёбков-то?

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Андрей Вечерний

Да, таджикские игиловццы, все как один по виду отпетые бандюги

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неформат

бизнес вырядился в чёрные логотипы, правда не весь

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60 комментариев
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