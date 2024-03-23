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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-25 марта: доллар — 92,61 рубля (на 66 копеек больше, чем 22 марта), евро — 100,21 рубля (на 15 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 22 марта: доллар — 92,79 рубля, евро — 100,28 рубля.

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Курсы на Forex на закрытие торгов: доллар — 92,76 рубля, евро — 100,26 рубля.

Контекст

Аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» продолжают сохранять усиленные меры безопасности после теракта в «Крокус-сити-холле», сообщают «РИА Новости».

В Москве и Санкт-Петербурге 23 и 24 марта отменены все культурные и массовые мероприятия. Московские театры перенесли показы спектаклей, музеи будут закрыты. В Санкт-Петербурге «приняты меры по усилению безопасности коммунальной и социальной инфраструктуры города и мест массового пребывания людей»

РЖД до 26 марта позволит пассажирам оформить возврат билетов, в том числе по невозвратным тарифам — без удержания дополнительных сборов. Сделать это можно в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте перевозчика или в кассах дальнего следования.

«Уральские авиалинии» разрешили пассажирам, решившим отказаться от перелёта в Москву в период с 20:00 мск 22 марта по 25 марта и оформивших билеты не позднее 22 марта, оформить возврат полной стоимости билетов.

«Аэрофлот» разрешил пассажирам», вылетающим с 20:00 22 марта по 25 марта включительно, обменять билеты или вернуть деньги.

Wildberries сообщил, что повысит уровень безопасности на своих складах, в том числе увеличит количество охраны.

Кинотеатры Москвы и Подмосковья будут закрыты 23 и 24 марта рассказали в Объединенной сети кинотеатров («Синема Парк» и «Формула кино») и «Каро».

Новости предыдущего дня, 22 марта — здесь.