Деньги
Артур Томилко

Российские банки пообещали списать долги и оказать поддержку пострадавшим в «Крокус Сити Холле» и их семьям Статьи редакции

Российский Красный Крест и «Сбер» открыли благотворительный счёт для помощи жертвам теракта.

  • «Сбер», «Совкомбанк», «Альфа-банк», «Тинькофф», ВТБ, «Совкомбанк», «Хоум банк», «Газпромбанк» и другие заявили, что спишут все задолженности погибших и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщили «Ведомости».
  • В «Московском кредитном банке» пообещали предоставить кредитные каникулы «всем, кого затронули вчерашние события», а также полностью списать долги по кредитам семьям погибших.
  • В «Тинькофф» добавили, что компенсируют стоимость билетов на все мероприятия в России 23 и 24 марта 2024 года, которые были куплены в сервисе «Тинькофф Город», а также бесплатно отменят все брони отелей в Москве и Санкт-Петербурге, сделанные через «Тинькофф Путешествия».
  • «Сбер» и Российский Красный Крест открыли благотворительный счёт для помощи пострадавшим и семьям погибших во время теракта. В «СберСтраховании» сообщили, что произведут выплаты всем пострадавшим в упрощённом порядке.

#новости #банки

315 показов
238 открытий
0
4 комментария
Pavel Chernev

За чей счет банкет?

Ответить
Развернуть ветку
Sasha Bochkin

за счет банков. Или вы считаете они не со своими доходами этого не могут позволить?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Держите обещания, раз взялись. А то часто назад сдаёте, банки.
Понятно что бесплатно ничего не будет, эти деньги со всех клиентов потом вернутся.

Ответить
Развернуть ветку
Альвар

Спишут кредиты, ипотеки или именно задолженности?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
1 комментарий
Раскрывать всегда