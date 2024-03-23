Российские банки пообещали списать долги и оказать поддержку пострадавшим в «Крокус Сити Холле» и их семьям Статьи редакции
Российский Красный Крест и «Сбер» открыли благотворительный счёт для помощи жертвам теракта.
- «Сбер», «Совкомбанк», «Альфа-банк», «Тинькофф», ВТБ, «Совкомбанк», «Хоум банк», «Газпромбанк» и другие заявили, что спишут все задолженности погибших и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщили «Ведомости».
- В «Московском кредитном банке» пообещали предоставить кредитные каникулы «всем, кого затронули вчерашние события», а также полностью списать долги по кредитам семьям погибших.
- В «Тинькофф» добавили, что компенсируют стоимость билетов на все мероприятия в России 23 и 24 марта 2024 года, которые были куплены в сервисе «Тинькофф Город», а также бесплатно отменят все брони отелей в Москве и Санкт-Петербурге, сделанные через «Тинькофф Путешествия».
- «Сбер» и Российский Красный Крест открыли благотворительный счёт для помощи пострадавшим и семьям погибших во время теракта. В «СберСтраховании» сообщили, что произведут выплаты всем пострадавшим в упрощённом порядке.
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За чей счет банкет?
за счет банков. Или вы считаете они не со своими доходами этого не могут позволить?
Держите обещания, раз взялись. А то часто назад сдаёте, банки.
Понятно что бесплатно ничего не будет, эти деньги со всех клиентов потом вернутся.
Спишут кредиты, ипотеки или именно задолженности?