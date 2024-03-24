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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-25 марта: доллар — 92,61 рубля (на 66 копеек больше, чем 22 марта), евро — 100,21 рубля (на 15 копеек меньше).

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Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 22 марта: доллар — 92,79 рубля, евро — 100,28 рубля.

Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 22 марта: доллар — 92,79 рубля, евро — 100,28 рубля.

Контекст

РЖД сообщила, что бесплатно перевезёт родственников пострадавших в «Крокус Сити Холле» в Москву и из Москвы.

Российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», «Северный ветер», S7, «Уральские Авиалинии», NordStar, Red Wings и Smartavia, организуют бесплатные перелеты на собственных рейсах для родственников пострадавших и погибших, рассказала Росавиация.

Санатории Сочи готовы принять пострадавших в теракте и их семьи для реабилитации, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

Владеющая «Крокус Сити Холлом» компания заявила, что планирует восстановить концертный зал. По оценкам экспертов ущерб может достигать 12 млрд рублей. Здание было застраховано.

Новости предыдущего дня, 22 марта — здесь.