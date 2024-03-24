Деньги
Артур Томилко

День 760: РЖД и авиакомпании бесплатно перевезут пострадавших в «Крокус Сити Холле» и их родственников Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото news.ru

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-25 марта: доллар — 92,61 рубля (на 66 копеек больше, чем 22 марта), евро — 100,21 рубля (на 15 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 22 марта: доллар — 92,79 рубля, евро — 100,28 рубля.

Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 22 марта: доллар — 92,79 рубля, евро — 100,28 рубля.

Контекст

РЖД сообщила, что бесплатно перевезёт родственников пострадавших в «Крокус Сити Холле» в Москву и из Москвы.

Российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», «Северный ветер», S7, «Уральские Авиалинии», NordStar, Red Wings и Smartavia, организуют бесплатные перелеты на собственных рейсах для родственников пострадавших и погибших, рассказала Росавиация.

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Санатории Сочи готовы принять пострадавших в теракте и их семьи для реабилитации, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

Владеющая «Крокус Сити Холлом» компания заявила, что планирует восстановить концертный зал. По оценкам экспертов ущерб может достигать 12 млрд рублей. Здание было застраховано.

Новости предыдущего дня, 22 марта — здесь.

#новости

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18 комментариев
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 Вадим Д.

Неожиданно от РЖД, но тем отраднее 👍🏻

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местный житель

Бля как будто 9/11. Разводят шум из ничего в сравнении с двумя гадами.

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Uzabila

Два гада - это 100%, их вина

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Запопу Кусь

Куда перевезут? Устроили пиар. 🤦‍♀️
По уровню цинизма мы уже догнали Запад. 💁‍♀️

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Случай

В Сибирь, чтобы не отсвечивали и не рассказали ничего лишнего, что их стройную теорию бы порушило

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Андрей Деревянко

Нафига монополисту ржд пиар?

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Андрей

Все побежали и они побежали

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Uzabila

По МЦД

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Alexey

Надо было сделать нихуя, да?
Тогда ты бы и пришла, со словами — вот мрази, копеечку не выделили.

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Случай

Сам придумал сам порвался

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Вадим Д.
Владеющая «Крокус Сити Холлом» компания

Эта компания не разъяснит почему дымоудаление, пожаротушение не работали? А то постоят снова такое же.

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Случай

И почему росгрвардия, с которой договор охраны заключён не приехала в установленный срок

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Андрей Деревянко

Они говорят, что все отработало https://www.rbc.ru/society/24/03/2024/65ff9a689a79472ac05a41bb?from=from_main_1

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Valentin Demin

Я очень благодарен всем компаниям, которые взяли на себя такую ответственность и в такие минуты поддерживают родственников и пострадавших)))

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Марат Яз

Собянин по 3 миллиона семьям погибших выделил, правда только погибшим москвичам.

Семьям погибших в теракте в "Крокус сити холл" власти Москвы выплатят по 3 миллиона рублей на каждого погибшего, пострадавшим, получающим медпомощь в стационарах, - по 1 миллиону рублей, пострадавшим и получившим амбулаторную медпомощь - 500 тысяч рублей, соответствующее распоряжение правительства Москвы об оказании помощи подписал мэр Сергей Собянин.

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Uzabila

Официально теракт был в Подмосковье.

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Валера

не слышал про новости от ржд

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Михаил Гашек

Боже, для компаний это как пойти кофе попить, а так пиарят как будто они предотвратили трагедию!

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