День 760: РЖД и авиакомпании бесплатно перевезут пострадавших в «Крокус Сити Холле» и их родственников Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 23-25 марта: доллар — 92,61 рубля (на 66 копеек больше, чем 22 марта), евро — 100,21 рубля (на 15 копеек меньше).
Контекст
РЖД сообщила, что бесплатно перевезёт родственников пострадавших в «Крокус Сити Холле» в Москву и из Москвы.
Российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», «Северный ветер», S7, «Уральские Авиалинии», NordStar, Red Wings и Smartavia, организуют бесплатные перелеты на собственных рейсах для родственников пострадавших и погибших, рассказала Росавиация.
Санатории Сочи готовы принять пострадавших в теракте и их семьи для реабилитации, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
Владеющая «Крокус Сити Холлом» компания заявила, что планирует восстановить концертный зал. По оценкам экспертов ущерб может достигать 12 млрд рублей. Здание было застраховано.
Новости предыдущего дня, 22 марта — здесь.
Неожиданно от РЖД, но тем отраднее 👍🏻
Бля как будто 9/11. Разводят шум из ничего в сравнении с двумя гадами.
Два гада - это 100%, их вина
Куда перевезут? Устроили пиар. 🤦♀️
По уровню цинизма мы уже догнали Запад. 💁♀️
В Сибирь, чтобы не отсвечивали и не рассказали ничего лишнего, что их стройную теорию бы порушило
Нафига монополисту ржд пиар?
Все побежали и они побежали
По МЦД
Надо было сделать нихуя, да?
Тогда ты бы и пришла, со словами — вот мрази, копеечку не выделили.
Сам придумал сам порвался
Эта компания не разъяснит почему дымоудаление, пожаротушение не работали? А то постоят снова такое же.
И почему росгрвардия, с которой договор охраны заключён не приехала в установленный срок
Они говорят, что все отработало https://www.rbc.ru/society/24/03/2024/65ff9a689a79472ac05a41bb?from=from_main_1
Я очень благодарен всем компаниям, которые взяли на себя такую ответственность и в такие минуты поддерживают родственников и пострадавших)))
Собянин по 3 миллиона семьям погибших выделил, правда только погибшим москвичам.
Семьям погибших в теракте в "Крокус сити холл" власти Москвы выплатят по 3 миллиона рублей на каждого погибшего, пострадавшим, получающим медпомощь в стационарах, - по 1 миллиону рублей, пострадавшим и получившим амбулаторную медпомощь - 500 тысяч рублей, соответствующее распоряжение правительства Москвы об оказании помощи подписал мэр Сергей Собянин.
Официально теракт был в Подмосковье.
не слышал про новости от ржд
Боже, для компаний это как пойти кофе попить, а так пиарят как будто они предотвратили трагедию!