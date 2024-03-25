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Источник: Алексей Переславцев, «Аэрофлот»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-25 марта: доллар — 92,61 рубля (на 66 копеек больше, чем 22 марта), евро — 100,21 рубля (на 15 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:20 мск 25 марта: доллар — 93 рубля, евро — 100,42 рубля.

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Курсы на Forex на закрытии торгов 22 марта: доллар — 91,8 рубля, евро — 99,29 рубля.

Кто и как адаптируется

Французская Danone получила разрешения российских регулирующих органов, необходимые для продажи бизнеса в России, написал 23 марта «Интерфакс». Ущерб от сделки компания оценила в €1,2 млрд.

Контекст

Средние цены на авиабилеты на рейсы по России выросли в первые два месяца 2024 года, пишет РБК со ссылкой на данные индекса цен Росстата. В январе рост составил 33,9% в годовом выражении, в феврале цены поднялись на 42%, до отметки в 7244 рублей за перелёт в экономклассе в расчёте на 1000 км полёта.

В интернете распространяется новая мошенническая схема, связанная с атаками на абонентов операторов связи, пишет «Ъ». Злоумышленники рассылают push-уведомления о необходимости подтвердить паспортные данные по ссылке, ведущей на сайт якобы оператора, а затем на Госуслуги, где пользователь должен ввести логин и пароль к личному кабинету.

После теракта в «Крокус Сити Холле» торговые центры в России усилили охрану на входах, провели инструктажи с сотрудниками и тренировочные эвакуации, рассказали «Ведомостям» в Союзе торговых центров.

Максимальные потери организаторов массовых мероприятий в России после теракта могут составить до 3-4 млрд рублей за выходные 23-24 марта, оценили в InterMedia для «Ведомостей». Убытки от полной отмены «нескольких сотен» массовых мероприятий (концерты и театры) в Москве, как уточнили в Colisium, достигли 250-350 млн рублей.

Посещаемость торговых центров Москвы 23 и 24 марта могла сократиться на 30-35%, сообщили «Ъ» в Focus Technologies. В России в целом падение могло составить 15-20%, считают аналитики.

Новости предыдущего дня, 24 марта — здесь.