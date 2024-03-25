День 761: цены на перелёты по России в начале 2024-го выросли, Danone получила разрешение на продажу российских активов Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 23-25 марта: доллар — 92,61 рубля (на 66 копеек больше, чем 22 марта), евро — 100,21 рубля (на 15 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Французская Danone получила разрешения российских регулирующих органов, необходимые для продажи бизнеса в России, написал 23 марта «Интерфакс». Ущерб от сделки компания оценила в €1,2 млрд.
Контекст
Средние цены на авиабилеты на рейсы по России выросли в первые два месяца 2024 года, пишет РБК со ссылкой на данные индекса цен Росстата. В январе рост составил 33,9% в годовом выражении, в феврале цены поднялись на 42%, до отметки в 7244 рублей за перелёт в экономклассе в расчёте на 1000 км полёта.
В интернете распространяется новая мошенническая схема, связанная с атаками на абонентов операторов связи, пишет «Ъ». Злоумышленники рассылают push-уведомления о необходимости подтвердить паспортные данные по ссылке, ведущей на сайт якобы оператора, а затем на Госуслуги, где пользователь должен ввести логин и пароль к личному кабинету.
После теракта в «Крокус Сити Холле» торговые центры в России усилили охрану на входах, провели инструктажи с сотрудниками и тренировочные эвакуации, рассказали «Ведомостям» в Союзе торговых центров.
Максимальные потери организаторов массовых мероприятий в России после теракта могут составить до 3-4 млрд рублей за выходные 23-24 марта, оценили в InterMedia для «Ведомостей». Убытки от полной отмены «нескольких сотен» массовых мероприятий (концерты и театры) в Москве, как уточнили в Colisium, достигли 250-350 млн рублей.
Посещаемость торговых центров Москвы 23 и 24 марта могла сократиться на 30-35%, сообщили «Ъ» в Focus Technologies. В России в целом падение могло составить 15-20%, считают аналитики.
Новости предыдущего дня, 24 марта — здесь.
Ага, по росту цен на перелёты так и видна заветная инфляция в 4%.
Ну, как и с Конституцией, это носит декларативный характер. Мы туда стремимся, но что мы туда добежим - вам никто не обещал)
Если откровенно, то и не стремимся.
То есть теперь вместо двух пузатых бездельников будет трое?
Четверо! Пара на пару в карты резаться будут...
Согласен, так куда удобнее и полностью безопасно!
Скука...пойду лучше книжку послушаю...
Так и знал, что мою идею выпустить аудиокнигу из всех комментариев Вадима Д., озвученную роботом, уже кто-то увёл(((
О, органы милостиво позволили Danone продать свой бизнес в стране. Разумеется, условия великолепные, один дисконт какой красивый.
Так хай не продают)
Смешно (-:
"...торговые центры (ТЦ) усилили охрану на входах (добавили охранников, снабдили их спецсредствами, в частности резиновыми дубинками), провели инструктажи с сотрудниками, а также тренировочные эвакуации"
Дохуя резиновые дубинки помогут, конечно.
Новостей на сегодня считай нет
Бгг, сначала закрутить гайки до максимума, а потом ждать каких-то новостей, подъёма, позитива и т.п. Совок в позднем периоде тоже нихера не генерировал, кроме дерьма
Вот тебе моя новость. Я заметил падение скоростей у моего провайдера. Обещанные 100мб не вывозит. Иногда вообще до 10 опускается.
Рекомендую перейти на гигабит. Небо и земля по сравнению с соткой.