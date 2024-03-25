«Инвестиционная палата» открыла приём заявок на обмен заблокированных активов Статьи редакции
И опубликовала цены активов, подлежащих обмену с иностранцами.
- «Инвестиционная палата», которую назначили организатором торгов по выкупу заблокированных активов, объявила о начале приёма заявок от российских частных инвесторов на возможный обмен их иностранных ценных бумаг, пишет Frank Media.
- Брокеры, доверительные управляющие и управляющие компании паевых инвестиционных фондов (ПИФ) должны будут подать заявки от частных инвесторов до 8 мая 2024 года. Для своих клиентов-владельцев бумаг они могут установить «более ранний финальный срок подачи заявок». За участие в обмене комиссии не взимаются.
- «Инвестпалата» также обновила список бумаг для обмена с нерезидентами, добавив к их названиям цены, пишет «РБК Инвестиции». Цены взяли с иностранных бирж по итогам торгов 22 марта 2024 года. При пересчёте на рубли использовали курс ЦБ на 22 марта.
- Как указывает издание, по плану, зарубежные инвесторы выкупят у россиян эти активы на средства с их счетов типа С не ниже чем по указанным в списке котировкам. При этом в перечне нет цен некоторых инструментов (значение «н/д»). Организатор планирует добавить актуальные котировки 25 марта 2024 года.
- На сайте организатора также есть «калькулятор выкупа»: инвесторы могут предварительно рассчитать, какие иностранные ценные бумаги и в каком объёме могут быть выставлены на продажу через брокера, доверительного управляющего или управляющую компанию ПИФ. Калькулятор также есть на сайте «Финуслуги».
- Правкомиссия утвердила правила проведения торгов по выкупу заблокированных активов 11 марта 2024 года. Выкупать будут иностранные ценные бумаги, которые учтены на счетах Национального расчётного депозитария, открытых в зарубежных организациях. Бумаги, заблокированные после ввода санкций против «СПБ Биржи», не попадут под процедуру выкупа.
- Инвесторы вправе выкупить бумаги совокупной стоимостью не более 100 тысяч рублей. Списывать со счетов активы физлиц, чьи заявки исполнили частично или не удовлетворили, не будут. Деньги после продажи перечислят в рублях. Провести расчёты по итогам выкупа планируют до 29 июля 2024-го, завершить весь процесс — до 1 сентября.
361 показ
1.4K открытий
Странно что цены и курс взяли свежие, а не по данным 2013-го, например. Очень уж любят у нас разного сорта организации оперировать такими "свежими" реестрами.
Подождите, ещё всё будет. Или конкретный брокер срежет какую-нибудь комиссию «на инвестиционную невменяемость», или правительство задним числом отщипнёт от этого процентов 45 (внезапно сложив свои 15 и зарубежные 30 процентов налогов).
Да какая разница по каким ценам, когда не больше ста тыщ.
А могли выдать по 100 ₽.
Учитывая что большинство "инвесторов" инвестировало по 10-15 к₽ - этому большинству всё и закроют.
Сто тысяч? Это что за плевок в душу?
Рассчитано на большинство инвесторов, видимо
А почему для некоторых активов цена не указана? Например IE00BNC2D728 :(
Можно будет получить заморозку от @Альфа-Банк ?
https://vc.ru/claim/756091-alfa-kapital-kinul-na-evro
Вопрос знатокам:
Что продавать, а что оставлять в заморозке? Говноакции или норм акции?
Продавать почку, в заморозку - курицу. Говноакции в Пятерочке, норм акции - только в Магните.
Я ответил на ваш вопрос?
Пожалуйста, оцените мой ответ по шкале от 1 до 10
Ничего не понятно, но очень интересно 😵💫