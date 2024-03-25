Деньги
Таня Боброва

ЦБ рекомендовал банкам и МФО списать долги погибших в «Крокус Сити Холле» Статьи редакции

Многие крупные банки уже объявили о таких мерах поддержки.

  • Банк России направил банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам и ломбардам соответствующее письмо.
  • Организации вправе списать долги заёмщиков, погибших при теракте, без обращения наследников, указал регулятор.

Также кредиторам следует оказывать необходимую поддержку пострадавшим на основании их заявления, вплоть до полного освобождения от обязательств по кредитным договорам или договорам займа. Информацию о проводимых процедурах организации должны разместить на своих сайтах.

ЦБ
  • 23 марта 2024 года «Сбер», «Совкомбанк», «Альфа-банк», «Тинькофф», ВТБ и другие крупные банки сообщили, что готовы списать задолженности пострадавших и погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» или предоставить кредитные каникулы.
  • 25 марта «РИА Новости» сообщили, что банки собирают заявки: клиенты могут обращаться по телефону и в офисы. Например, в «Сбербанке» уточнили, что каждый случай рассмотрят индивидуально, сроки будут от двух недель до месяца, а в «Россельхозбанке» — что «прорабатывают меры поддержки и сами свяжутся с клиентами».

#новости #цб #банки

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26 комментариев
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 Константин

Как приятно быть добрым за чужой счёт.

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Вадим Д.

Самое главное, что совсем недорого.

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flash

тратить чужие деньги легче и приятнее, ничего с этим не поделать :)

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Укладчик стекловаты

Это хорошо. А жителям Белгородской области банки помочь не хотят? ЦБ не хочет дать банкам рекомендации, оказать помощь, списать долги.

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Макс Кроу

В Белгородской области все идет по плану, не путайте пожалуйста

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Вадим Д.

Глупости какие говорите. Там же всё стабильно и хорошо. Никто ведь не жалуется!
Да и вообще страна едина, лидер бессменен и обожаем, всё по плану, курс выдерживается.

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Вадим Д.

Хм, а что если узаконить это? Перечислить перечень подобных трагических ситуаций и так далее.
Да не, бред, конечно.

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S.Capusta

Это значит открыть Ящик Пандоры..
Если это делать, то делать через страхование, но никак не прямые выплаты.

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Вадим Д.

Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых – стоп. Остальных просто не найдут. ©

(-:

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S.Capusta

Терешкова получает мешки писем...

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Sergei Timofeyev

Чёрные?

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Alex Shevchenko

Зис из новый тренд?)

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Eugene Trofimenko

https://www.google.com/search?q=%D0%AD%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B5+%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE+%D0%B8+%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5+%D0%BD%D0%B5+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D1%8B+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб…
Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб - Поиск в Google
www.google.com
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Вадим Д.

Полузабытый старый (-:

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flash

ну как говорится "всё новое это хорошо забытое старое"

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местный житель

А тем кто погиб от бомбы на сво тоже спишут долги ?

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Vasiliy Leytman

супружеский только.

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Abnatop Sky
ЦБ рекомендовал банкам и МФО списать долги погибших в «Крокус Сити Холле» Статьи редакции

. . . и выделил для этого из ФНБ деньги под 16% годовых!
.

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Zamir Saidov

Кто в курсе, как это технически работает? Банк из своих доходов закрывает долги? Это можно потом списать из каких-нибудь налогов?

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KillVoice

В убыток списывают, у банка всегда есть пространства для маневра в этом отношении, вот для МФО конечно так се история. Но тут опять же ключевое слово "рекомендовал"

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Невкусно и грустно

Заходит Сахипзадовна как-то в бар ... (ну, а дальше вы знаете)

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Григорий

Что значит рекомендовал? По понятиям раскидал? Пусть готовят законодательную базу

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Виктория Мирова

Или для начала выкатят норм документы( где точно найдется НО*)

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Айтизавр

Странно, что такое нужно рекомендовать. Вроде очевидный шаг

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неформат

ха бедные банчки обломали сагу о добродетели

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Denis Azarenko

Это какой-то бред, человек не дожил до пенсии, скорее всего он и так не будет должен если подсчитать пенсионные взносы

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