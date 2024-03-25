ЦБ рекомендовал банкам и МФО списать долги погибших в «Крокус Сити Холле» Статьи редакции
Многие крупные банки уже объявили о таких мерах поддержки.
- Банк России направил банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам и ломбардам соответствующее письмо.
- Организации вправе списать долги заёмщиков, погибших при теракте, без обращения наследников, указал регулятор.
- 23 марта 2024 года «Сбер», «Совкомбанк», «Альфа-банк», «Тинькофф», ВТБ и другие крупные банки сообщили, что готовы списать задолженности пострадавших и погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» или предоставить кредитные каникулы.
- 25 марта «РИА Новости» сообщили, что банки собирают заявки: клиенты могут обращаться по телефону и в офисы. Например, в «Сбербанке» уточнили, что каждый случай рассмотрят индивидуально, сроки будут от двух недель до месяца, а в «Россельхозбанке» — что «прорабатывают меры поддержки и сами свяжутся с клиентами».
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Как приятно быть добрым за чужой счёт.
Самое главное, что совсем недорого.
тратить чужие деньги легче и приятнее, ничего с этим не поделать :)
Это хорошо. А жителям Белгородской области банки помочь не хотят? ЦБ не хочет дать банкам рекомендации, оказать помощь, списать долги.
В Белгородской области все идет по плану, не путайте пожалуйста
Глупости какие говорите. Там же всё стабильно и хорошо. Никто ведь не жалуется!
Да и вообще страна едина, лидер бессменен и обожаем, всё по плану, курс выдерживается.
Хм, а что если узаконить это? Перечислить перечень подобных трагических ситуаций и так далее.
Да не, бред, конечно.
Это значит открыть Ящик Пандоры..
Если это делать, то делать через страхование, но никак не прямые выплаты.
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых – стоп. Остальных просто не найдут. ©
(-:
Терешкова получает мешки писем...
Чёрные?
Зис из новый тренд?)
https://www.google.com/search?q=%D0%AD%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B5+%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE+%D0%B8+%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5+%D0%BD%D0%B5+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D1%8B+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Полузабытый старый (-:
ну как говорится "всё новое это хорошо забытое старое"
А тем кто погиб от бомбы на сво тоже спишут долги ?
супружеский только.
. . . и выделил для этого из ФНБ деньги под 16% годовых!
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Кто в курсе, как это технически работает? Банк из своих доходов закрывает долги? Это можно потом списать из каких-нибудь налогов?
В убыток списывают, у банка всегда есть пространства для маневра в этом отношении, вот для МФО конечно так се история. Но тут опять же ключевое слово "рекомендовал"
Заходит Сахипзадовна как-то в бар ... (ну, а дальше вы знаете)
Что значит рекомендовал? По понятиям раскидал? Пусть готовят законодательную базу
Или для начала выкатят норм документы( где точно найдется НО*)
Странно, что такое нужно рекомендовать. Вроде очевидный шаг
ха бедные банчки обломали сагу о добродетели
Это какой-то бред, человек не дожил до пенсии, скорее всего он и так не будет должен если подсчитать пенсионные взносы