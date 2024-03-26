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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26 марта: доллар — 92,77 рубля (на 16 копеек больше, чем 25 марта), евро — 100,36 рубля (на 14 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:37 мск 26 марта: доллар — 92,79 рубля, евро — 100,51 рубля.

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Курсы на Forex на закрытии 25 марта: доллар — 92,78 рубля, евро — 100,54 рубля.

Мосбиржа работает над запуском сервиса автоследования, рассказали источники «Ведомостей». Это сервис для автоматического повторения подписчиками-клиентами брокера сделок другого клиента — обычно опытного инвестора.

Кто и как адаптируется

Российские ИТ-компании обсуждают покупку российских разработчиков операционных систем, рассказали источники «Ъ». Среди заинтересованных компаний они упомянули МТС, VK, «Ростелеком» и «Росатом». По словам собеседников, переговоры идут с «Базальт СПО», «Астра», «Ред Софт» и НТЦ ИТ РОСА.

Разработчик процессоров Baikal компания «Байкал электроникс» расширит эксперимент по корпусированию своих чипов в России, узнали «Ведомости». В 2021 году компания начала тестировать этот процесс на мощностях GS Group в Калининградской области, а теперь запустит его на мощностях «Миландра» и «Микрона» в Зеленограде, рассказали источники.

В России запустили аналог Chess.com — сервис myChess, пишет ТАСС.

Ozon и Wildberries запланировали развивать страховое направление бизнеса, пишет «Ъ».

Контекст

У продовольственных торговых сетей в России сформировался тренд на дифференцированное ценообразование в онлайне и офлайне, пишет «Ъ» со ссылкой на обзор Infoline о состоянии рынка за февраль 2024 года. Игроки рынка закладывают в цену растущие издержки на последнюю милю в том числе в связи с «беспрецедентной нехваткой кадров», особенно сборщиков и курьеров. Наиболее активно дифференцированное ценообразование используют «Лента», Metro, «Вкусвилл» и «Дикси», уточняет Infoline.

Опрошенные «Ъ» туроператоры пока не видят массовых отмен бронирований турпоездок в Москву. В АТОР говорят, что речь идёт о 5-10%. При этом по данным «Алеана», объём бронирований в отелях столицы 25 марта оказался вдвое ниже, чем неделю назад. В «Интуристе» зафиксировали сокращение спроса на 50%.

Новости предыдущего дня, 25 марта — здесь.