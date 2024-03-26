День 762: в России запустили аналог Chess.com, маркетплейсы запланировали развивать страховое направление бизнеса Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 26 марта: доллар — 92,77 рубля (на 16 копеек больше, чем 25 марта), евро — 100,36 рубля (на 14 копеек больше).
Мосбиржа работает над запуском сервиса автоследования, рассказали источники «Ведомостей». Это сервис для автоматического повторения подписчиками-клиентами брокера сделок другого клиента — обычно опытного инвестора.
Кто и как адаптируется
Российские ИТ-компании обсуждают покупку российских разработчиков операционных систем, рассказали источники «Ъ». Среди заинтересованных компаний они упомянули МТС, VK, «Ростелеком» и «Росатом». По словам собеседников, переговоры идут с «Базальт СПО», «Астра», «Ред Софт» и НТЦ ИТ РОСА.
Разработчик процессоров Baikal компания «Байкал электроникс» расширит эксперимент по корпусированию своих чипов в России, узнали «Ведомости». В 2021 году компания начала тестировать этот процесс на мощностях GS Group в Калининградской области, а теперь запустит его на мощностях «Миландра» и «Микрона» в Зеленограде, рассказали источники.
В России запустили аналог Chess.com — сервис myChess, пишет ТАСС.
Ozon и Wildberries запланировали развивать страховое направление бизнеса, пишет «Ъ».
Контекст
У продовольственных торговых сетей в России сформировался тренд на дифференцированное ценообразование в онлайне и офлайне, пишет «Ъ» со ссылкой на обзор Infoline о состоянии рынка за февраль 2024 года. Игроки рынка закладывают в цену растущие издержки на последнюю милю в том числе в связи с «беспрецедентной нехваткой кадров», особенно сборщиков и курьеров. Наиболее активно дифференцированное ценообразование используют «Лента», Metro, «Вкусвилл» и «Дикси», уточняет Infoline.
Опрошенные «Ъ» туроператоры пока не видят массовых отмен бронирований турпоездок в Москву. В АТОР говорят, что речь идёт о 5-10%. При этом по данным «Алеана», объём бронирований в отелях столицы 25 марта оказался вдвое ниже, чем неделю назад. В «Интуристе» зафиксировали сокращение спроса на 50%.
Новости предыдущего дня, 25 марта — здесь.
У меня лучше новости, щас буду яички кушать
Ну вот, первый человек в теме, который на всех сделал ишшницу, а не только на себя.
Иишница — отличное название для блога про искусственный интеллект
Ну там максимум на двоих, это если к ней ещё еда будет (-:
Ничоси ИИ покушать любит! А я думал к розетке на ночь поставил и ок(((
яички в трусах
на фото яйца
Надо покушать 😋
почему без колбаски?
Аж 6штук! Фига жирует...
Продолжает фантазировать что их процы производят.
Ага я тоже думал они уже того...
Так и всталм перед глазами рекламные банеры:
Астра от Росатома! Базальт Ростелекома! МТС РОСА! Купи, установи.
И снизу приписка «использование недружественных ос карается законом лишением свободы до 5 лет», тогда дело чуть веселей пойдет
Ну это другой разговор будет.
Такие скрепы мигом дело в гору потянут.
Программировай
А почему люди должны были отказаться от этих поездок? Да, теракт произошёл, но это никогда россиян не останавливало. Тем более вероятно, не дай боги, повторения ничтожно мала.
Вспоминается математик, который при перелётах всегда брал с собой бомбу.
Потому что вероятность того, что в одном самолёте окажутся сразу ДВЕ бомбы практически равна нулю.
первый нах!
"В России запустили аналог Chess.com — сервис myChess"
Нахуя, когда есть lichess? Пойду, кстати, партейку ебану.
А смысл? На chess.com вся мировая элита играет. Проблем с доступом к сайту по сути нет…
Пока нет
А как же роспил, ну что ж вы так
Попил и сказки для заколдованных телевизером...
Их прям будут покупать? Есть какой-то рынок людей, о котором мы не знаем?
По легенде, не все ITшники смогли уехать. Некоторых поймали прямо в аэропорту и заперли в подвалах, но все считают, что они на удаленке на Бали.
Статья рассказывает о курсах валют, новых сервисах на Мосбирже, покупках ИТ-компаниями России, а также о новых направлениях бизнеса в компаниях и других актуальных событиях на рынке.
Саммари:
- Курсы ЦБ: доллар 92,77 руб., евро 100,36 руб.
- Мосбиржа запускает сервис автоследования
- РФ ИТ-компании купят разработчиков ОС
- «Байкал электроникс» расширит производство
- Запущен сервис myChess, аналог Chess.com
- Ozon и Wildberries развивают страхование
- Разница в ценах онлайн и офлайн у ритейлеров
- Турбронирования в Москве не массово отменяются
Стараюсь выделять самое важное для вас.
Один выделятель есть уже. Может хватит?
Извини, что тебя спросить забыл
Доброе утричко !
У меня чаёк ☕️😌
Аналог Chess.com?
Пока это "шахматная планета" из начала 2000 х годов, которая умерла когда Chеss.com появился.
Примерно 1% от того, что есть на ческоме и личесе.
И как всегда запустить– запустили, а про нормальные функции только "скоро появится", "в разработке"
Это на аналог. Это позор
А что, начинать утро с 10 привычек миллионеров уже мало???
Как же заболбали всё подряд экспериментами называть. То ПО в бесконечной pre-alpha, beta, v.0.9. Теперь уже производство - это всего лишь эксперимент. Все просрут - "ну, эксперимент неудачный, бывает, чо"
Тема с MyChess норм, поддерживаю
Без шахмат не останемся
А что не так с chess.com? Каждый день там играю, даже не в курсе был что там какие-то ограничения
"в связи с «беспрецедентной нехваткой кадров»"
Да? А что случилось? Куда они делись?
"расширит эксперимент по корпусированию своих чипов в России"
по попилу...и наклейки шильдиков...