Деньги
Таня Боброва

День 762: в России запустили аналог Chess.com, маркетплейсы запланировали развивать страховое направление бизнеса Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: mos.ru

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26 марта: доллар — 92,77 рубля (на 16 копеек больше, чем 25 марта), евро — 100,36 рубля (на 14 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:37 мск 26 марта: доллар — 92,79 рубля, евро — 100,51 рубля.

Курсы на Forex на закрытии 25 марта: доллар — 92,78 рубля, евро — 100,54 рубля.

Мосбиржа работает над запуском сервиса автоследования, рассказали источники «Ведомостей». Это сервис для автоматического повторения подписчиками-клиентами брокера сделок другого клиента — обычно опытного инвестора.

Кто и как адаптируется

Российские ИТ-компании обсуждают покупку российских разработчиков операционных систем, рассказали источники «Ъ». Среди заинтересованных компаний они упомянули МТС, VK, «Ростелеком» и «Росатом». По словам собеседников, переговоры идут с «Базальт СПО», «Астра», «Ред Софт» и НТЦ ИТ РОСА.

Разработчик процессоров Baikal компания «Байкал электроникс» расширит эксперимент по корпусированию своих чипов в России, узнали «Ведомости». В 2021 году компания начала тестировать этот процесс на мощностях GS Group в Калининградской области, а теперь запустит его на мощностях «Миландра» и «Микрона» в Зеленограде, рассказали источники.

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В России запустили аналог Chess.com — сервис myChess, пишет ТАСС.

Ozon и Wildberries запланировали развивать страховое направление бизнеса, пишет «Ъ».

Контекст

У продовольственных торговых сетей в России сформировался тренд на дифференцированное ценообразование в онлайне и офлайне, пишет «Ъ» со ссылкой на обзор Infoline о состоянии рынка за февраль 2024 года. Игроки рынка закладывают в цену растущие издержки на последнюю милю в том числе в связи с «беспрецедентной нехваткой кадров», особенно сборщиков и курьеров. Наиболее активно дифференцированное ценообразование используют «Лента», Metro, «Вкусвилл» и «Дикси», уточняет Infoline.

Опрошенные «Ъ» туроператоры пока не видят массовых отмен бронирований турпоездок в Москву. В АТОР говорят, что речь идёт о 5-10%. При этом по данным «Алеана», объём бронирований в отелях столицы 25 марта оказался вдвое ниже, чем неделю назад. В «Интуристе» зафиксировали сокращение спроса на 50%.

Новости предыдущего дня, 25 марта — здесь.

#новости

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37 комментариев
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 Альвар

У меня лучше новости, щас буду яички кушать

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Александр Привалов

Ну вот, первый человек в теме, который на всех сделал ишшницу, а не только на себя.

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Максим Абдрахманов

Иишница — отличное название для блога про искусственный интеллект

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Вадим Д.

Ну там максимум на двоих, это если к ней ещё еда будет (-:

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Александр Привалов

Ничоси ИИ покушать любит! А я думал к розетке на ночь поставил и ок(((

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Aleksandr

яички в трусах
на фото яйца

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Запопу Кусь

Надо покушать 😋

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Куртуазный маньерист

почему без колбаски?

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Премудрый пискарь

Аж 6штук! Фига жирует...

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Вадим Д.
Разработчик процессоров Baikal

Продолжает фантазировать что их процы производят.

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Премудрый пискарь

Ага я тоже думал они уже того...

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Вадим Д.

Так и всталм перед глазами рекламные банеры:
Астра от Росатома! Базальт Ростелекома! МТС РОСА! Купи, установи.

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Макс Кроу

И снизу приписка «использование недружественных ос карается законом лишением свободы до 5 лет», тогда дело чуть веселей пойдет

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Вадим Д.

Ну это другой разговор будет.
Такие скрепы мигом дело в гору потянут.

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Artu

Программировай

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Вадим Д.
туроператоры пока не видят массовых отмен бронирований турпоездок в Москву

А почему люди должны были отказаться от этих поездок? Да, теракт произошёл, но это никогда россиян не останавливало. Тем более вероятно, не дай боги, повторения ничтожно мала.

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Hox
Тем более вероятно, не дай боги, повторения ничтожно мала.

Вспоминается математик, который при перелётах всегда брал с собой бомбу.
Потому что вероятность того, что в одном самолёте окажутся сразу ДВЕ бомбы практически равна нулю.

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Alex Nosov

первый нах!

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Слегка Придурковатый

"В России запустили аналог Chess.com — сервис myChess"

Нахуя, когда есть lichess? Пойду, кстати, партейку ебану.

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Какер Тарлсон
В России запустили аналог Chess.com — сервис myChess, пишет ТАСС.

А смысл? На chess.com вся мировая элита играет. Проблем с доступом к сайту по сути нет…

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Инженер-душнила

Пока нет

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Это Пройдет

А как же роспил, ну что ж вы так

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Премудрый пискарь

Попил и сказки для заколдованных телевизером...

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Илюша
Российские ИТ-компании обсуждают покупку российских разработчиков операционных систем

Их прям будут покупать? Есть какой-то рынок людей, о котором мы не знаем?

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Alex Nosov

По легенде, не все ITшники смогли уехать. Некоторых поймали прямо в аэропорту и заперли в подвалах, но все считают, что они на удаленке на Бали.

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GINIX - отзывы для бизнеса

Статья рассказывает о курсах валют, новых сервисах на Мосбирже, покупках ИТ-компаниями России, а также о новых направлениях бизнеса в компаниях и других актуальных событиях на рынке.

Саммари:
- Курсы ЦБ: доллар 92,77 руб., евро 100,36 руб.
- Мосбиржа запускает сервис автоследования
- РФ ИТ-компании купят разработчиков ОС
- «Байкал электроникс» расширит производство
- Запущен сервис myChess, аналог Chess.com
- Ozon и Wildberries развивают страхование
- Разница в ценах онлайн и офлайн у ритейлеров
- Турбронирования в Москве не массово отменяются

Стараюсь выделять самое важное для вас.

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Сергей И

Один выделятель есть уже. Может хватит?

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GINIX - отзывы для бизнеса

Извини, что тебя спросить забыл

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Запопу Кусь

Доброе утричко !
У меня чаёк ☕️😌

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Риэлтор (не) нужен!

Аналог Chess.com?
Пока это "шахматная планета" из начала 2000 х годов, которая умерла когда Chеss.com появился.
Примерно 1% от того, что есть на ческоме и личесе.
И как всегда запустить– запустили, а про нормальные функции только "скоро появится", "в разработке"
Это на аналог. Это позор

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Александр Привалов
сервис для автоматического повторения сделок

А что, начинать утро с 10 привычек миллионеров уже мало???

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Александр Привалов
расширит эксперимент

Как же заболбали всё подряд экспериментами называть. То ПО в бесконечной pre-alpha, beta, v.0.9. Теперь уже производство - это всего лишь эксперимент. Все просрут - "ну, эксперимент неудачный, бывает, чо"

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Айрат Галиуллин

Тема с MyChess норм, поддерживаю

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Я сказал свое имя машине

Без шахмат не останемся

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Франсиско Пухольс

А что не так с chess.com? Каждый день там играю, даже не в курсе был что там какие-то ограничения

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Премудрый пискарь

"в связи с «беспрецедентной нехваткой кадров»"
Да? А что случилось? Куда они делись?

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Премудрый пискарь

"расширит эксперимент по корпусированию своих чипов в России"
по попилу...и наклейки шильдиков...

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