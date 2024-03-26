Адам Ньюман предложил $500-600 млн, чтобы выкупить созданную им сеть коворкингов WeWork — СМИ Статьи редакции
И решил инвестировать «сотни миллионов» в банкротящийся бизнес, говорят источники.
- Ньюман сделал условное предложение на сумму около $600 млн за сеть коворкингов WeWork, которая в ноябре 2023 года подала на банкротство в США. Об этом рассказали три источника FT. Кроме того, сооснователь хочет инвестировать «сотни миллионов долларов» в компанию, добавили двое из них. По словам собеседников Reuters и CNBC, Ньюман предложил за выкуп более $500 млн.
- Как пишет FT, новая компания предпринимателя — Flow — заявила, что «коалиция финансовых партнёров, имена которых известны WeWork и её консультантам, подала потенциальное предложение» в марте 2024 года.
- В феврале 2024 года о планах Ньюмана выкупить американский бизнес WeWork писала NYT. Сумму потенциальной сделки издание не приводило, но указывало, что Ньюман просил помочь с соглашением хедж-фонд Third Point Дэниэла Лоба.
- Как теперь говорят источники FT, фонд в проекте не участвует. В Third Point сообщали, что провели «предварительные переговоры» с Ньюманом, не взяв никаких финансовых обязательств. В WeWork сказали, что «регулярно» получают запросы от заинтересованных третьих лиц и рассматривают предложения.
- Созданная в 2010 году WeWork развивает сеть коворкингов по всему миру. В 2019-м Ньюман покинул пост главы компании после претензий со стороны инвесторов. Из-за их сомнений в состоятельности бизнес-модели оценка WeWork упала с $47 млрд до $20-30 млрд, а IPO отложили. Компания стала публичной в 2021-м.
- В 2022 году Ньюман привлёк около $350 млн на свой новый стартап Flow, говорили источники NYT. Оценка компании якобы превысила $1 млрд ещё до официального запуска. Стартап собирается управлять жилой и другой недвижимостью и предлагать свои услуги другим.
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та господи продайте ему его детище назад ,пусть еще раз обокротится,видимо один раз не хватило,а может наоборот сделает чудо и исправит все ,прикиньте какое эпичное возвращение будет и нетфликс 2 сезон снимет
Смотрели сериал "We crashed" (Не сработало) ? :)
А он не из российских инвесторов, часом? Или просто процесс нравится?
Я обожаю этого парня! Если он выкупит, раскрутит и опять продаст это прежним инвесторам (а потом это все естественно упадет) - я поставлю ему памятник во дворе! Во весь рост. Великий комбинатор! =)