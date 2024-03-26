Деньги
Таня Боброва

Узбекистанский ИТ-холдинг Uzum привлёк инвестиции при оценке свыше $1 млрд Статьи редакции

Компания стала первым технологическим «единорогом» в стране.

  • Компания сообщила, что привлекла более $50 млн в капитал и более $50 млн в виде заёмных средств. Лид-инвестором стал венчурный фонд FinSight Ventures, в раунде А также участвовали Xanara Investment Management и некоторые топ-менеджеры Uzum.
  • По итогам раунда инвесторы получат менее 5%. В течение 2024 года Uzum планирует привлечь ещё около $200 млн с участием фондов стран Ближнего Востока, Великобритании и США.
  • Заём получили от частных инвесторов, преимущественно из ОАЭ и других стран, уточняет Forbes. Привлечённые в рамках раунда деньги Uzum планирует направить на развитие ИТ- и логистической инфраструктуры в стране, а также фондирование собственного сервиса рассрочки.
  • В 2024 году компания планирует запустить крупнейший в Узбекистане логистический комплекс для онлайн-торговли, площадь первой очереди составит 112 тысяч м². За два года — нарастить складские мощности до более чем 500 тысяч тысяч м².
Источник: Uzum
  • Экосистема Uzum объединяет маркетплейс Uzum Market, сервис экспресс-доставки Uzum Tezkor, цифровой банк Uzum Bank, KapitalBank, сервис рассрочки Uzum Nasiya, сервис для покупки автомобилей UzumAvto и приложение для развития бизнеса Uzum Business.
  • В компании уточнили, что сервисы «проходят путь интеграции в два “супераппа”»: Uzum для физлиц и Uzum Business для юрлиц. По собственным данным, в 2023 году ежемесячная аудитория экосистемы достигла 10 млн пользователей, а чистая прибыль — $100 млн. В команде — около 10 тысяч сотрудников.
  • По словам гендиректора и сооснователя Uzum Джасура Джумаева, которого цитирует Forbes, в 2026 году компания рассматривает IPO «как логичный и необходимый для дальнейшего развития этап».

Ситуация на глобальных рынках меняется, поэтому мы рассматриваем все возможности для оптимального привлечения капитала. Один из сценариев — выход на Ташкентскую биржу и (или) биржу Абу-Даби с параллельными размещениями на западных рынках.

Джасур Джумаев (цитата по Forbes)
  • О планах создать ИТ-холдинг Uzum в Узбекистане в марте 2023 года РБК рассказали бывший глава VK Борис Добродеев и сооснователь «КупиКупон» Джасур Джумаев. В 2023 году Добродеев покинул проект, пишет Forbes.

#новости #uzum

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25 комментариев
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 Марат Яз

Лет через надцать еще будем в Узбекистан на заработки ездить похоже.

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Вадим Д.

Это если пустят и разрешат. А то и москвичи дворниками и разнорабочими потянутся.

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Денис Демидов

За взятку на Руси всегда пустят...

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Вадим Д.

Мздоимство на Руси может победить только кумовство 😉

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Айрат Галиуллин

Наше будущее разве не в наших руках?)

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Марат Яз

Личное будущее в наших, коллективное нет.

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Pavel Loginov

Вы сейчас на статью в УК наговорили

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Альвар

VC раскрывает данные аккаунтов?

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Париж

Окей, поехали, почему бы и нет

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Запопу Кусь

Согласна!

У них полно молодёжи и высокая рождаемость. Плюс низкий бёрнрейт делают их потенциальным IT-лидером. 💁‍♀️

Если конечно они не отключат интернет у себя в стране.

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GINIX - отзывы для бизнеса

Статья рассказывает о компании Uzum, которая стала первым технологическим "единорогом" Узбекистана, привлекшей значительные средства для развития и планирующей IPO.

Саммари:
- Uzum стала "единорогом" в Узбекистане
- Привлекла более $50 млн в капитал
- Ещё $50+ млн в заёмных средствах
- Лидирует FinSight Ventures, участвует Xanara
- Инвесторы получат <5% за $50 млн
- Цель 2024 г.: привлечь $200 млн
- Средства на ИТ, логистику, сервис рассрочки
- 2024: запуск крупнейшего логистического центра
- Экосистема: маркетплейс, банк, доставка и др.
- Интеграция в "супераппы" для физ- и юрлиц
- Ежемесячная аудитория 10 млн, прибыль $100 млн
- В команде 10 тыс. человек
- Рассматривается IPO в 2026 г.
- Варианты: Ташкентская биржа, Абу-Даби, Запад
- Проект основали Добродеев и Джумаев, Добродеев ушёл

Стараюсь выделять самое важное для вас.

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Александр Чигинев

Отлично!

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Shutruk Nakhunte

Нейронка?)

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GINIX - отзывы для бизнеса

Почти :)

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Илья

Узбекистанцы большие молодцы! Вектор выбран верный и результаты уже есть!

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Доктор Шкутко

Любопытная какая из частей экосистемы всё-таки привлекла основную массу капитала?

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Faro Mira

Uzum market, начиналось все как маркетплейс

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Альвар

Конкурент ВБ и Озон?

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Денис

похоже на то, ну пока все звучит прям очень хорошо (на данный момент)

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Северьян Югов

Денег не хватит

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Альвар

ОАЭ еще даст. А ВБ уже никто не даст

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Вадим Синяшин

Хватит)

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Ирина Зосимова

Планы у них конечно грандиозные ,посмотрим смогут ли подвинуть ВБ ,все таки конкуренты у них есть

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Вадим Синяшин

Подвинуть ВБ в РФ или в РУз?
Сейчас на мой взгляд в РУз все понятно, Узум первее всех, хоть и ВБ открывает свои ПВЗ. Озон не так давно начал доставлять в РУз.
Но с Узумом в РУз уже тяжело тягаться, как мне кажется.

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Кирилл Макеев
В 2023 году Добродеев покинул проект, пишет Forbes

хороший знак

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