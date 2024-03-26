Узбекистанский ИТ-холдинг Uzum привлёк инвестиции при оценке свыше $1 млрд Статьи редакции
Компания стала первым технологическим «единорогом» в стране.
- Компания сообщила, что привлекла более $50 млн в капитал и более $50 млн в виде заёмных средств. Лид-инвестором стал венчурный фонд FinSight Ventures, в раунде А также участвовали Xanara Investment Management и некоторые топ-менеджеры Uzum.
- По итогам раунда инвесторы получат менее 5%. В течение 2024 года Uzum планирует привлечь ещё около $200 млн с участием фондов стран Ближнего Востока, Великобритании и США.
- Заём получили от частных инвесторов, преимущественно из ОАЭ и других стран, уточняет Forbes. Привлечённые в рамках раунда деньги Uzum планирует направить на развитие ИТ- и логистической инфраструктуры в стране, а также фондирование собственного сервиса рассрочки.
- В 2024 году компания планирует запустить крупнейший в Узбекистане логистический комплекс для онлайн-торговли, площадь первой очереди составит 112 тысяч м². За два года — нарастить складские мощности до более чем 500 тысяч тысяч м².
- Экосистема Uzum объединяет маркетплейс Uzum Market, сервис экспресс-доставки Uzum Tezkor, цифровой банк Uzum Bank, KapitalBank, сервис рассрочки Uzum Nasiya, сервис для покупки автомобилей UzumAvto и приложение для развития бизнеса Uzum Business.
- В компании уточнили, что сервисы «проходят путь интеграции в два “супераппа”»: Uzum для физлиц и Uzum Business для юрлиц. По собственным данным, в 2023 году ежемесячная аудитория экосистемы достигла 10 млн пользователей, а чистая прибыль — $100 млн. В команде — около 10 тысяч сотрудников.
- По словам гендиректора и сооснователя Uzum Джасура Джумаева, которого цитирует Forbes, в 2026 году компания рассматривает IPO «как логичный и необходимый для дальнейшего развития этап».
- О планах создать ИТ-холдинг Uzum в Узбекистане в марте 2023 года РБК рассказали бывший глава VK Борис Добродеев и сооснователь «КупиКупон» Джасур Джумаев. В 2023 году Добродеев покинул проект, пишет Forbes.
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Лет через надцать еще будем в Узбекистан на заработки ездить похоже.
Это если пустят и разрешат. А то и москвичи дворниками и разнорабочими потянутся.
За взятку на Руси всегда пустят...
Мздоимство на Руси может победить только кумовство 😉
Наше будущее разве не в наших руках?)
Личное будущее в наших, коллективное нет.
Вы сейчас на статью в УК наговорили
VC раскрывает данные аккаунтов?
Окей, поехали, почему бы и нет
Согласна!
У них полно молодёжи и высокая рождаемость. Плюс низкий бёрнрейт делают их потенциальным IT-лидером. 💁♀️
Если конечно они не отключат интернет у себя в стране.
Статья рассказывает о компании Uzum, которая стала первым технологическим "единорогом" Узбекистана, привлекшей значительные средства для развития и планирующей IPO.
Саммари:
- Uzum стала "единорогом" в Узбекистане
- Привлекла более $50 млн в капитал
- Ещё $50+ млн в заёмных средствах
- Лидирует FinSight Ventures, участвует Xanara
- Инвесторы получат <5% за $50 млн
- Цель 2024 г.: привлечь $200 млн
- Средства на ИТ, логистику, сервис рассрочки
- 2024: запуск крупнейшего логистического центра
- Экосистема: маркетплейс, банк, доставка и др.
- Интеграция в "супераппы" для физ- и юрлиц
- Ежемесячная аудитория 10 млн, прибыль $100 млн
- В команде 10 тыс. человек
- Рассматривается IPO в 2026 г.
- Варианты: Ташкентская биржа, Абу-Даби, Запад
- Проект основали Добродеев и Джумаев, Добродеев ушёл
Стараюсь выделять самое важное для вас.
Отлично!
Нейронка?)
Почти :)
Узбекистанцы большие молодцы! Вектор выбран верный и результаты уже есть!
Любопытная какая из частей экосистемы всё-таки привлекла основную массу капитала?
Uzum market, начиналось все как маркетплейс
Конкурент ВБ и Озон?
похоже на то, ну пока все звучит прям очень хорошо (на данный момент)
Денег не хватит
ОАЭ еще даст. А ВБ уже никто не даст
Хватит)
Планы у них конечно грандиозные ,посмотрим смогут ли подвинуть ВБ ,все таки конкуренты у них есть
Подвинуть ВБ в РФ или в РУз?
Сейчас на мой взгляд в РУз все понятно, Узум первее всех, хоть и ВБ открывает свои ПВЗ. Озон не так давно начал доставлять в РУз.
Но с Узумом в РУз уже тяжело тягаться, как мне кажется.
хороший знак