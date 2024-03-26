Serif основана в 1987 году. Она выпустила программы DrawPlus, PhotoPlus, WebPlus и MoviePlus, которые позже закрыла. Впоследствии она запустила линейку Affinity. Как пишет The Verge, программами пользуется около 3 млн пользователей по всему миру. Аудитория Canva, в сравнении, — 170 млн ежемесячно на январь 2024-го.