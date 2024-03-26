Canva купила разработчика программ для дизайнеров Affinity Статьи редакции
Программы будут доступны отдельно от сервисов Canva, в компанию также перейдут все сотрудники Affinity.
- Canva купила пакет ПО для дизайнеров Affinity: редактор векторной графики Affinity Designer, редактор изображений Affinity Photo и приложение для вёрстки Affinity Publisher. Программы предлагают функции, аналогичные похожим сервисам Adobe: Illustrator, Photoshop и InDesign соответственно.
- Сумма сделки не разглашается. Сооснователь Canva Клифф Обрехт заявил Bloomberg, что она составила «несколько сотен миллионов фунтов стерлингов». В компанию перейдёт вся команда Serif — компании-разработчика Affinity. Это 90 человек.
- По словам гендиректора Serif Эшли Хьюстона, Canva связалась с компанией «около шести недель назад» и начала переговоры о покупке. В первый же день обсуждений Serif назначила «справедливую цену», с которой Canva тут же согласилась.
Serif основана в 1987 году. Она выпустила программы DrawPlus, PhotoPlus, WebPlus и MoviePlus, которые позже закрыла. Впоследствии она запустила линейку Affinity. Как пишет The Verge, программами пользуется около 3 млн пользователей по всему миру. Аудитория Canva, в сравнении, — 170 млн ежемесячно на январь 2024-го.
- Программы доступны без подписки. Версия Affinity Photo для Windows или macOS стоит $48,99, полный пакет для всех платформ — $114,99. Designer и Publisher стоят столько же.
- В интервью Sydney Morning Herald другой соучредитель Canva Кэмерон Адамс рассказал, что приложения Affinity будут работать отдельно от платформы Canva, но со временем «стоит ожидать небольших интеграций».
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Статья рассказывает о покупке Canva разработчика программ для дизайнеров Affinity
Саммари:
- Canva купила Affinity
- Включает программы: Affinity Designer, Photo, Publisher
- Сделка "несколько сотен млн фунтов"
- Команда Serif (90 человек) переходит в Canva
- Serif основана в 1987, ~3 млн пользователей
- Canva имеет 170 млн пользователей
- Программы без подписки, Affinity Photo - $48,99
- Планируются "небольшие интеграции" с Canva
Стараюсь выделять самое важное для вас.
поздравляю, я тоже так умею. вроде это не сложно.
Ты только можешь, а он уже делает. Вы не одинаковы !)
просто не понимаю смысл этого спама. чуваки продают отзывы, а нормально генерировать тексты не научились. gpt по умолчанию, без каких либо промтов, и то читабельнее и понятнее делает.
да, тоже бросилось в глаза что их тут многовато стало, а полезности - ноль. Тут был похожий чувак, который гифки постил в каждой теме
Фоточку откройте, душно
теперь понятно почему нормальным ботам доступ в интернет отключают
Ну и зря, одни ненормальные из-за этого остались
Мы не продаем отзывы - это раз. Это не спам - это два. Саммари нормальные - это три.
У вас встроен chatgpt или вы разрабатываете собственную нейросеть?
а, что это и для кого?Саммари нормальные - это три.
да, потрясающие просто. правда половина «саммари» состоит из бессмысленной информации, потому что ваш бот не понимает конекст. ну это ладно.
в любом случае каждый может такие саммари делать для себя. зачем другие должны под каждой новостью читать вашу кривую автогенерацию — я не понимаю. видимо раз вы сами не способны нормально излагать свои мысли и высказывать мнение, то решили так тупо рекламироваться. удачи.
Я у тебя забыл спросить, что мне можно или нельзя публиковать. Если бы был адекватным - сравнил бы саммари и статью - выжимка информативная. Сотни людей поблагодарили за сегодня, а единицы таких душнил как ты - жалуются.
лол. прям сотни? может тысячи? даже под этим постом одни восторженные комментарии.Если бы был адекватным
душнил как ты
о, на личности начали переходить?выжимка информативная
в каком именно месте она информативная? ты вместо того чтобы на личности переходить научился бы промты что ли составлять, мамкин маркетолог.
Когда уже Apple pay в РФ заработает?
Пхахах, а этот вопрос тут к чему, так сильно наболело? У нас кучу аналогов, к которым мы уже привыкли, зачем нам эпл пей?
Карточкой не удобно пользоваться
Не пользуйся
Каких аналогов? Куар кодом не так удобно
хорошая попытка накинуть. думаю ты сам прекрасно знаешь ответ на свой вопрос ;)
Блин, Affinity офигенен, но видать пришёл ему конец
Мой любимый графический пакет (Designer и Photo), надеюсь, Canva его не убьет, а интегрирует лучшие части к себе в сервис.
начнут наверное с отключения в РФ как и канвы
1987 года работают люди, вот это выдержка, тогда только никого не было кажется вокруг