День 763: российский аналог Zoom планирует IPO, МВД хочет вернуть лицензирование книжных издательств Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 27 марта: доллар — 92,57 рубля (на 20 копеек меньше, чем 26 марта), евро — 100,41 рубля (на пять копеек больше).
Какие есть проблемы и трудности
Некоторые банки Швейцарии начали закрывать счета гражданам страны, имеющим одновременно российский паспорт. Например, с проблемой столкнулись несколько клиентов UBS и Credit Suisse. Так банки хотят избежать вторичных санкций, пишут «Ведомости».
Кто и как адаптируется
IVA Technologies (российский аналог Zoom) планирует IPO во втором или третьем квартале 2024 года с оценкой 35–40 млрд рублей, выяснили «Ведомости».
«Мегафон» начал внедрять российские маршрутизаторы, отвечающие за распределение трафика, в работающую сотовую сеть. Например, в Москве, Татарстане и Свердловской области.
Выручка российских авиакомпаний за 2023 год увеличилась на треть, превысив рекордный уровень до пандемии. Хотя пассажиропоток откатился к 2017 году, посчитали в Аналитическом кредитном рейтинговое агентстве (АКРА). Общая выручка перевозчиков составила 1,37 трлн рублей из-за роста стоимости билетов и увеличения средней дальности перелёта.
Брокеры начали принимать от клиентов заявки на обмен замороженных иностранных активов, пишет «Ъ». К середине дня 26 марта «Финам» получил более двух тысяч заявок, БКС — более 16 тысяч заявок.
«Яндекс Маркет» решил запустить одежду под собственными торговыми марками. Компания регистрирует бренды Tame, Muted и Humanform для взрослой и детской одежды в среднем ценовом сегменте.
Представители креативных индустрий и Союз торговых центров предложили Минэкономики запустить федеральный проект по производству до 2030 года дополнительно 550 российских фильмов с общим бюджетом 200 млрд рублей. Кинотеатрам не хватает фильмов после ухода западных компаний, из-за этого резкого упала посещаемость и доходы ТРЦ от их арендной платы.
Контекст
Минцифры обсуждает продление нулевой ставки по налогу на прибыль для ИТ-компаний. Пока мера действует до конца 2024 года.
Правительственная комиссия поддержала законопроект об упрощённой блокировке «зеркал» сайтов, то есть о передаче полномочий на это от Минцифры напрямую к Роскомнадзору.
МВД предложило вернуть в России лицензирование книжных издательств. Правоохранительные органы считают, что издательства сейчас «якобы выпускают, что хотят, в том числе литературу с экстремистским содержанием», рассказал «Ведомостям» источник в одном из издательств.
С помощью системы контроля SIM-карт структура Роскомнадзора в 2025 году проверит 85% сведений об абонентах-иностранцах.
Новости предыдущего дня, 26 марта — здесь.
То есть потратить 200 лярдов просто чтобы люди чаще ходили в ТЦ, а кинотеатры показывали всё новое овно без шансов на окупаемость и заработок? Ну вот просто поддержать?
А может, всё-таки разрешить кинотеатрам крутить любые фильмы? И народ сам потянется, и смотреть будут.
И снять 550 фильмов и разрешить крутить что угодно
Наснимают как всегда одного овна за госбюджет
Зато Евгену контент
Евген это единственный выгодополучатель, делая обзор на распиленные бюджетом шедевры кино
Жалко парня
Не так.
«Мегафон» начал внедрять маршрутизаторы, оклееные шильдиками.
Ну да, уже пора.
Русский поисковик аналог Гугла Спутник уже выстрелил и им пользуются миллиарды людей. Смартфон Чемезова напряг Apple настолько, что их капитализация обрушилась. Аналог Zoom ждёт такая же судьба
Учитывая как себя чувствует сам зум то хз кто аудитория у российского аналога... Разве что это расово православный государственный зум которым обяжут пользоваться все школы, детсады, больницы и т д.
Надеюсь их серверы работают на отечественном железе и софте
Я не слышал про отечественные серверные камни. Отечественный Байкал выпускал Тайвань, который в настоящее время разорвал все связи
Будет не Зум, а Гум - государственный универсальный мессенджер.
Российские авиакомпании любую проблему компенсируют ростом стоимости. А зачем что-то выдумывать? И так сойдёт.
Секундочку ИТС - это государственный слоган. За надругательство над ним вас могут чего то лишить!
"Решение любой проблемы повышением стоимости" так-то тоже!
Ну а как, большие дела не делаются без больших бюджетов!)
Статья рассказывает о событиях и реакциях в экономическом секторе России, включая проблемы банков, компаний и рынков.
Саммари:
- Курсы ЦБ: доллар = 92,57 руб, евро = 100,41 руб
- Курсы на Мосбирже: доллар = 92,74 руб, евро = 100,4 руб
- Курсы на Forex: доллар = 91,79 руб, евро = 99,41 руб
- Швейцарские банки закрывают счета с российскими паспортами
- IVA Technologies планирует IPO в 2024 году
- «Мегафон» внедряет российские маршрутизаторы
- Выручка авиакомпаний выросла на треть до 1,37 трлн руб
- Брокеры обменивают замороженные активы клиентов
- «Яндекс Маркет» запускает собственную одежду
- Предложение произвести 550 российских фильмов до 2030
- Обсуждение продления налоговых льгот для ИТ до 2024
- Законопроект о блокировке «зеркал» сайтов
- МВД хочет возврата лицензирования издательств
- Проверка SIM-карт иностранцев Роскомнадзором в 2025
Стараюсь выделять самое важное для вас.
Задавим начинающего Вадимку в зародыше. Отправим в бан
Слишком большое суммами, слишком
МВД под шумок решило подсуетиться,платите нам просто за что мы есть.
Ну хоть не Тартария, и на том спасибо.
Шо Киргизия, шо Татария, шо Мордовия...
- Мордвааа-а-а-а-а! Великая-я-я-а-а-а-аа!
https://www.youtube.com/watch?v=PV_gR8gAamg
Если вспомнить анекдот, то читать там умеет каждый 3
Ну да, видимо такие правила у них нынче: российский паспорт не даёт открыть счёт в Швейцарии, будь даже гражданином.
Нас срочно нужен новый вождь.
Этот не справляется.
Действительно, полный аналог зума, ведь чтобы зумом воспользоваться даже на несчастные 90 дней, нужно тоже оставить заявку.
сначала прочитал конченным заказчиком, наверное так оно и есть, ибо кто в здравом уме не из под палки будет это трогать
Ну что вы хотите. Надо найти свободного товарища майора
Все боятся Америки что ли?
Покемонов)
Боятся потерять мировой рынок скорее.
мне интересна одежда от Яндекса, так как пользуюсь их техникой под брендом COMMO и это скажу достойно.
Короче, оставят только кривые...
IVA Technologies (российский аналог Zoom) планирует IPO во втором или третьем квартале 2024 года с оценкой 35–40 млрд рублей, выяснили «Ведомости».
а как их супер приложение называется? им же наверное пользуются чуть меньше чем все?
Там же вроде МТС Линк себя позиционирует как аналог Zoom.
У меня в компании служебный ВКС на их платформе.
Приложенька IVA Express
Кряк есть или триал сбрасываете?
Изначально купили для заказчика в госухе, но решили внедрить и у себя.
/Отредактировать не смог, виси требует купить подписку Plus/
Если не будет бесплатных программ, как в тот зум, то они годятся только для госструктур. Где обяжут покупать за любые деньги.