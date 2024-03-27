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Фото «Ведомостей»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27 марта: доллар — 92,57 рубля (на 20 копеек меньше, чем 26 марта), евро — 100,41 рубля (на пять копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:37 мск 27 марта: доллар — 92,74 рубля, евро — 100,4 рубля.

Курсы на Forex на закрытии 26 марта: доллар — 91,79 рубля, евро — 99,41 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Некоторые банки Швейцарии начали закрывать счета гражданам страны, имеющим одновременно российский паспорт. Например, с проблемой столкнулись несколько клиентов UBS и Credit Suisse. Так банки хотят избежать вторичных санкций, пишут «Ведомости».

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Кто и как адаптируется

IVA Technologies (российский аналог Zoom) планирует IPO во втором или третьем квартале 2024 года с оценкой 35–40 млрд рублей, выяснили «Ведомости».

«Мегафон» начал внедрять российские маршрутизаторы, отвечающие за распределение трафика, в работающую сотовую сеть. Например, в Москве, Татарстане и Свердловской области.

Выручка российских авиакомпаний за 2023 год увеличилась на треть, превысив рекордный уровень до пандемии. Хотя пассажиропоток откатился к 2017 году, посчитали в Аналитическом кредитном рейтинговое агентстве (АКРА). Общая выручка перевозчиков составила 1,37 трлн рублей из-за роста стоимости билетов и увеличения средней дальности перелёта.

Брокеры начали принимать от клиентов заявки на обмен замороженных иностранных активов, пишет «Ъ». К середине дня 26 марта «Финам» получил более двух тысяч заявок, БКС — более 16 тысяч заявок.

«Яндекс Маркет» решил запустить одежду под собственными торговыми марками. Компания регистрирует бренды Tame, Muted и Humanform для взрослой и детской одежды в среднем ценовом сегменте.

Представители креативных индустрий и Союз торговых центров предложили Минэкономики запустить федеральный проект по производству до 2030 года дополнительно 550 российских фильмов с общим бюджетом 200 млрд рублей. Кинотеатрам не хватает фильмов после ухода западных компаний, из-за этого резкого упала посещаемость и доходы ТРЦ от их арендной платы.

Контекст

Минцифры обсуждает продление нулевой ставки по налогу на прибыль для ИТ-компаний. Пока мера действует до конца 2024 года.

Правительственная комиссия поддержала законопроект об упрощённой блокировке «зеркал» сайтов, то есть о передаче полномочий на это от Минцифры напрямую к Роскомнадзору.

МВД предложило вернуть в России лицензирование книжных издательств. Правоохранительные органы считают, что издательства сейчас «якобы выпускают, что хотят, в том числе литературу с экстремистским содержанием», рассказал «Ведомостям» источник в одном из издательств.

С помощью системы контроля SIM-карт структура Роскомнадзора в 2025 году проверит 85% сведений об абонентах-иностранцах.

Новости предыдущего дня, 26 марта — здесь.