«Тинькофф» запустил лизинговую платформу Статьи редакции
Пока машину могут оформить юрлица и ИП в Москве и Санкт-Петербурге.
- «Тинькофф» запустил «Тинькофф Лизинг» — сервис для оформления машин в финансовую аренду. После истечения её срока клиент может выкупить автомобиль по остаточной стоимости.
- Через «Тинькофф Лизинг» можно оформить автомобиль на срок до пяти лет, с каждым клиентом условия будут обсуждать индивидуально. Услуга доступна юрлицам и ИП в Москве и Санкт-Петербурге, бизнес которых активен более шести месяцев. Если работа началась недавно, то нужно будет поручительство от другого юридического лица.
- В других регионах сервис появится в ближайшие месяцы.
- Оформление машины займёт до одного дня, утверждают в «Тинькофф». Также можно оплачивать каско по частям — например, ежегодно по фиксированному тарифу или в составе лизинговых платежей.
3.2K показов
2.5K открытий
Да больше и не надо.
Ты тут 24/7 дежуришь?
Переживаешь? (-:
Восхищаюсь
vc - один из моих небольших потоков, я же нейрочеловек.
Типа того, только мне и руки для этого не нужны.
Шарик, давай тебе объясню.
Машина — она банковская. А все проблемы, которые она дает: резину поменять, масло, восстановить после аварии — это уже наше.
С аварией — мимо. Страховая.
Нефть на участке государственная, куст травы это твое и срок твой.
Да да, забрали народ с европлана и выкатили фичу, ожидаемо)
Ждём сервис здорового человека, от альфа банка)
Блин, оказывается у Альфы уже есть аналогичный сервис))
Как же Тенёк не чувствует, после ухода основных менеджеров прям чувствуется застой
Потанькофф же давно
Мальчик: запускает аренду
Мужчина: делает лизинг
осталось розыгрыш билетов при покупке облиг лизинга от тинька намутить