Деньги
Маша Цепелева

«Тинькофф» запустил лизинговую платформу Статьи редакции

Пока машину могут оформить юрлица и ИП в Москве и Санкт-Петербурге.

  • «Тинькофф» запустил «Тинькофф Лизинг» — сервис для оформления машин в финансовую аренду. После истечения её срока клиент может выкупить автомобиль по остаточной стоимости.
  • Через «Тинькофф Лизинг» можно оформить автомобиль на срок до пяти лет, с каждым клиентом условия будут обсуждать индивидуально. Услуга доступна юрлицам и ИП в Москве и Санкт-Петербурге, бизнес которых активен более шести месяцев. Если работа началась недавно, то нужно будет поручительство от другого юридического лица.
  • В других регионах сервис появится в ближайшие месяцы.
  • Оформление машины займёт до одного дня, утверждают в «Тинькофф». Также можно оплачивать каско по частям — например, ежегодно по фиксированному тарифу или в составе лизинговых платежей.

#новости #тинькофф

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16 комментариев
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 Вадим Д.
в Москве и Санкт-Петербурге

Да больше и не надо.

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Твой лучший друг

Ты тут 24/7 дежуришь?

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Вадим Д.

Переживаешь? (-:

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Твой лучший друг

Восхищаюсь

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Вадим Д.

vc - один из моих небольших потоков, я же нейрочеловек.

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Твой лучший друг
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Вадим Д.

Типа того, только мне и руки для этого не нужны.

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Griby Lenina

Шарик, давай тебе объясню.
Машина — она банковская. А все проблемы, которые она дает: резину поменять, масло, восстановить после аварии — это уже наше.

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Oleg Shirochenkov

С аварией — мимо. Страховая.

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Микс из мусоровоза

Нефть на участке государственная, куст травы это твое и срок твой.

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Tima Dobriy

Да да, забрали народ с европлана и выкатили фичу, ожидаемо)
Ждём сервис здорового человека, от альфа банка)

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Tima Dobriy

Блин, оказывается у Альфы уже есть аналогичный сервис))
Как же Тенёк не чувствует, после ухода основных менеджеров прям чувствуется застой

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debil
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Виктор

Потанькофф же давно

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Микс из мусоровоза

Мальчик: запускает аренду
Мужчина: делает лизинг

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неформат

осталось розыгрыш билетов при покупке облиг лизинга от тинька намутить

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13 комментариев
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