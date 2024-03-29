Деньги
Таня Боброва

ЦБ продлил ограничения на перевод валюты за рубеж ещё на полгода — до 30 сентября 2024-го Статьи редакции

Последний раз меры продлевали до 31 марта.

  • Россияне и физлица — нерезиденты из «дружественных» стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте, сообщил ЦБ.
  • Лимиты на операции через системы денежных переводов также сохранятся: не более $10 тысяч или эквивалент в другой валюте в месяц. Суммы переводов определяются по официальному курсу валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.
  • Физлица-нерезиденты как «дружественных», так и «недружественных» стран, которые работают в России, могут переводить за границу суммы в размере своей зарплаты.
  • Не работающим в России физлицам — нерезидентам из «недружественных» стран, а также для юрлицам из этих государств по-прежнему запрещено переводить деньги за рубеж. Это не касается иностранных компаний под контролем российских физ- или юрлиц.

  • Банки из «недружественных» стран могут переводить деньги в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

  • ЦБ ограничил большинство переводов россиян за границу суммой $5000 в месяц в марте 2022 года. Затем регулятор постепенно увеличивал лимит, в июне он вырос до $1 млн в месяц. Ограничения несколько раз продлевали, последний раз — до 31 марта 2024 года.

#новости #цб

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11 комментариев
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 Андрей Теленков

Бей своих, чтобы чужие боялись, всё правильно

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SAMURAY

Снять бабки то уже можно со счёта без принудительной конвертации в рубли?

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Алекс

Нет.

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Андрей Панов

Давно

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S.Capusta

Как только снимут ограничения с южных аэропортов, то через некоторое время снимут ограничения на перевод валюты за рубеж. Возможно..

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местный житель

Нет ничего постояннее чем временное

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Вадим Д.

Так их, вражьих нерезидентов.

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Dektor

Forever

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Подментованный кот

Лям баксов. Могут хоть вечно такие ограничения продлевать.

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Запопу Кусь

До меня тут недавно дошло, видимо под влиянием Гарри Поттера, что случайность и некомпетентность гораздо страшнее чёткого плана злого гения 😒

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Вася Пражкин
смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн

Господа миллиардеры, как вы выживаете в таких суровых условиях?

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8 комментариев
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