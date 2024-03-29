ЦБ продлил ограничения на перевод валюты за рубеж ещё на полгода — до 30 сентября 2024-го Статьи редакции
Последний раз меры продлевали до 31 марта.
- Россияне и физлица — нерезиденты из «дружественных» стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте, сообщил ЦБ.
- Лимиты на операции через системы денежных переводов также сохранятся: не более $10 тысяч или эквивалент в другой валюте в месяц. Суммы переводов определяются по официальному курсу валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.
- Физлица-нерезиденты как «дружественных», так и «недружественных» стран, которые работают в России, могут переводить за границу суммы в размере своей зарплаты.
- Не работающим в России физлицам — нерезидентам из «недружественных» стран, а также для юрлицам из этих государств по-прежнему запрещено переводить деньги за рубеж. Это не касается иностранных компаний под контролем российских физ- или юрлиц.
Банки из «недружественных» стран могут переводить деньги в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.
- ЦБ ограничил большинство переводов россиян за границу суммой $5000 в месяц в марте 2022 года. Затем регулятор постепенно увеличивал лимит, в июне он вырос до $1 млн в месяц. Ограничения несколько раз продлевали, последний раз — до 31 марта 2024 года.
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Бей своих, чтобы чужие боялись, всё правильно
Снять бабки то уже можно со счёта без принудительной конвертации в рубли?
Нет.
Давно
Как только снимут ограничения с южных аэропортов, то через некоторое время снимут ограничения на перевод валюты за рубеж. Возможно..
Нет ничего постояннее чем временное
Так их, вражьих нерезидентов.
Forever
Лям баксов. Могут хоть вечно такие ограничения продлевать.
До меня тут недавно дошло, видимо под влиянием Гарри Поттера, что случайность и некомпетентность гораздо страшнее чёткого плана злого гения 😒
Господа миллиардеры, как вы выживаете в таких суровых условиях?