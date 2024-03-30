День 766: ЕС закрыл полёты для Southwind Airlines, иск «Балтики» к Carlsberg рассмотрят 15 мая Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 30 марта – 1 апреля: доллар — 92,36 рубля (на 10 копеек больше, чем 29 марта), евро — 99,52 рубля (на 18 копеек меньше).
Какие есть проблемы и трудности
ЕС запретил турецкой авиакомпании Southwind Airlines полёты над своей территорией из-за возможных связей с Россией. Из-за этого, в частности, отменили рейсы перевозчика в Анталью из Калининграда, сообщила АТОР.
Американский производитель компьютеров и принтеров Hewlett-Packard (HP) закрыл российский сайт, на нём можно было скачать драйверы для устройств. Теперь пользователей автоматически перенаправляют на казахскую версию, но на ней также доступно скачивание ПО.
Кто и как адаптируется
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 15 мая рассмотрит иск компании «Балтика» о взыскании с Carlsberg примерно 6,2 млрд датских крон (около $906 млн по курсу ЦБ на 30 марта 2024 года). Убытки могли возникнуть из-за выплат дивидендов или передачи прав на товарные знаки, считают юристы.
Контекст
Минцифры определило зоны для тестирования динамического управления радиочастотным спектром. Испытания проведут на российском оборудовании в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Московской и Ленинградской областях. Тестирование проведёт компания «Новые цифровые решения» — совместное предприятие «Ростелекома», «Мегафона», «Билайна» и МТС — для решения частотных проблем для сетей 5G.
В марте доля «Сбера» на рынке льготной ипотеки упала до 33% против 56% в январе, оценили в «Дом.РФ». На это повлиял ввод комиссий для застройщиков со стороны банков.
Новости предыдущего дня, 29 марта — здесь.
В Cnews давно долбоебы сидят изрядные, конечно.
А на само деле американский
Махровая пропаганда
Доброе утро
Доброе утро лос анджелес
А ЕС не афигел запрещать летать в Калик? 🤦
И действительно, из-за чего это они так???🤔
Они нас сами провоцируют 💁
Теперь да не полетать к Калик. Только одна дорога по воздуха была через ЕС
Можно над водой летать 💁
Ну всё, HP, конечно, такой урон нанёс, через казахскую версию дрова качать придётся.