Деньги
Маша Цепелева

День 766: ЕС закрыл полёты для Southwind Airlines, иск «Балтики» к Carlsberg рассмотрят 15 мая Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 марта – 1 апреля: доллар — 92,36 рубля (на 10 копеек больше, чем 29 марта), евро — 99,52 рубля (на 18 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии 29 марта: доллар — 92,48 рубля, евро — 99,65 рубля.

Курсы на Forex на закрытии 29 марта: доллар — 92,18 рубля, евро — 99,46 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

ЕС запретил турецкой авиакомпании Southwind Airlines полёты над своей территорией из-за возможных связей с Россией. Из-за этого, в частности, отменили рейсы перевозчика в Анталью из Калининграда, сообщила АТОР.

Американский производитель компьютеров и принтеров Hewlett-Packard (HP) закрыл российский сайт, на нём можно было скачать драйверы для устройств. Теперь пользователей автоматически перенаправляют на казахскую версию, но на ней также доступно скачивание ПО.

Кто и как адаптируется

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 15 мая рассмотрит иск компании «Балтика» о взыскании с Carlsberg примерно 6,2 млрд датских крон (около $906 млн по курсу ЦБ на 30 марта 2024 года). Убытки могли возникнуть из-за выплат дивидендов или передачи прав на товарные знаки, считают юристы.

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Контекст

Минцифры определило зоны для тестирования динамического управления радиочастотным спектром. Испытания проведут на российском оборудовании в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Московской и Ленинградской областях. Тестирование проведёт компания «Новые цифровые решения» — совместное предприятие «Ростелекома», «Мегафона», «Билайна» и МТС — для решения частотных проблем для сетей 5G.

В марте доля «Сбера» на рынке льготной ипотеки упала до 33% против 56% в январе, оценили в «Дом.РФ». На это повлиял ввод комиссий для застройщиков со стороны банков.

Новости предыдущего дня, 29 марта — здесь.

#новости

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10 комментариев
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 Я сказал свое имя машине

В Cnews давно долбоебы сидят изрядные, конечно.
А на само деле американский

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Невероятный Блондин

Махровая пропаганда

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умный человек

Доброе утро

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Невероятный Блондин

Доброе утро лос анджелес

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Запопу Кусь

А ЕС не афигел запрещать летать в Калик? 🤦

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Vova Zhevnov

И действительно, из-за чего это они так???🤔

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Запопу Кусь

Они нас сами провоцируют 💁

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Альвар

Теперь да не полетать к Калик. Только одна дорога по воздуха была через ЕС

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Запопу Кусь

Можно над водой летать 💁

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Вадим Д.

Ну всё, HP, конечно, такой урон нанёс, через казахскую версию дрова качать придётся.

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