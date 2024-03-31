Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «РИА Новости»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 марта – 1 апреля: доллар — 92,36 рубля (на 10 копеек больше, чем 29 марта), евро — 99,52 рубля (на 18 копеек меньше).

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "post_inside", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Курсы на Мосбирже на закрытии 29 марта: доллар — 92,48 рубля, евро — 99,65 рубля.

Курсы на Forex на закрытии 29 марта: доллар — 92,18 рубля, евро — 99,46 рубля.

Контекст

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях по итогам марта составила 27,4 тысяч рублей в месяц, двухкомнатных — 40,5 тысяч рублей, подсчитали в «Циан.Аналитике». Относительно февраля значения увеличились на 1,1% и 1,2% соответственно.

Каир работает над увеличением турпотока из России и рассчитывает повысить этот показатель до 2,5 млн человек в год, заявил «РИА Новости» глава Управления по туризму Египта Амр Элькади. В 2023-м в Египет приезжали 1,4 млн россиян.

Также власти Египта надеятся, что инвесторы из России «смогут приехать и изучить возможности новой программы с льготными условиями кредитования при строительстве отелей».

Новости предыдущего дня, 30 марта — здесь.