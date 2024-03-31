Деньги
Маша Цепелева

День 767: Египет рассчитывает привлечь 2,5 млн туристов из России за год Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «РИА Новости»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 марта – 1 апреля: доллар — 92,36 рубля (на 10 копеек больше, чем 29 марта), евро — 99,52 рубля (на 18 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии 29 марта: доллар — 92,48 рубля, евро — 99,65 рубля.

Курсы на Forex на закрытии 29 марта: доллар — 92,18 рубля, евро — 99,46 рубля.

Контекст

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях по итогам марта составила 27,4 тысяч рублей в месяц, двухкомнатных — 40,5 тысяч рублей, подсчитали в «Циан.Аналитике». Относительно февраля значения увеличились на 1,1% и 1,2% соответственно.

Каир работает над увеличением турпотока из России и рассчитывает повысить этот показатель до 2,5 млн человек в год, заявил «РИА Новости» глава Управления по туризму Египта Амр Элькади. В 2023-м в Египет приезжали 1,4 млн россиян.

Также власти Египта надеятся, что инвесторы из России «смогут приехать и изучить возможности новой программы с льготными условиями кредитования при строительстве отелей».

Новости предыдущего дня, 30 марта — здесь.

#новости

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 Вася Пражкин
Каир работает над увеличением турпотока из России

Как гласит древняя арабская пословица: «Работа - не волк, Наташа и так к Ахмеду приедет»

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Бинарный Ёж

Путевка в кредит под залог мат капитала.

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Котик Котиков

Всем вы недовольны. Египтяне рождаемость поднимают

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Либерал-смузихлеб 3.0

Оборты в РФ

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Котик Котиков

Ну так в РФ и поднимают. Наташка Васяну своему по подарку каждый раз привозит в виде пуза

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Владимир Егоров

А у Васяна вопросы не возникают насчёт цвета ребёнка? Меня ещё в Fallout 4 смущал мой чёрный ребёнок. Очень хотелось задать вопросики жене.

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Фоксик

Так их запрещают

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Egor Ka

Турки уже заебались

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Вадим Д.
Каир работает над увеличением турпотока из России

А Москва всеми силами работает против. Туристы требуются в Крым и прочие новые территории.

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Вася Пражкин

Как, еще туристы?

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местный житель

туристы и не прекращали туда идти, их постоянно подвозят новыми партиями по горячим тур путёвкам

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Вадим Д.

Всегда есть туристы. И самобезмозглые, и принудительнобезмозглые.

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Альвар

Египет в НАТО?

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Андрей Деревягин

нет. Греция в НАТо.

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Дед Мазай и деграданты

Нет. Турция в НАТО. Нро это не мешает миллионам русских туристов ежегодно там отдыхать, а правительству эрэфии поддерживать активные экономические взаимоотношения.

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Фоксик

Самое смешное, что ненавидящие НАТО и не в курсе, что Турция в нем

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Альвар

это хуже?

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Дед Мазай и деграданты

Это лучше. Как минимум, гарантия что тебе на пляж не прилетит снаряд, как в Крыму.

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Aleksei M

В греции евро, это хуже

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Человек мира

Забавно, прямо сейчас еду в Каир :))

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Андрей Деревягин

туристом?

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Фанат Полины Лааксо

Египту удачи.

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день за днем

Пусть у Египта все получится

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Optimus

Египтяням нужно просто обратиться к нужным чиновникам министерства обороны.
Деньги на войну дают любые. За правильную долю чиновники с радостью отправят ветеранов новой войны по путёвкам в Египет.

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Дед Мазай и деграданты

На войну дают, а не на после войны. Всех похрен на ветеранов.

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Optimus

Я же говорю "за правильную долю". Чиновники за долю всё что угодно сделают.
Ну и конечно же чиновникам посрать на ветеранов. Будут несколько человек, раз в год по телеку показывать.
Мы это видим на примере ветеранов ВОВ.

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Виктор

Мало, 140 надо

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