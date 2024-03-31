День 767: Египет рассчитывает привлечь 2,5 млн туристов из России за год Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 30 марта – 1 апреля: доллар — 92,36 рубля (на 10 копеек больше, чем 29 марта), евро — 99,52 рубля (на 18 копеек меньше).
Контекст
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях по итогам марта составила 27,4 тысяч рублей в месяц, двухкомнатных — 40,5 тысяч рублей, подсчитали в «Циан.Аналитике». Относительно февраля значения увеличились на 1,1% и 1,2% соответственно.
Каир работает над увеличением турпотока из России и рассчитывает повысить этот показатель до 2,5 млн человек в год, заявил «РИА Новости» глава Управления по туризму Египта Амр Элькади. В 2023-м в Египет приезжали 1,4 млн россиян.
Также власти Египта надеятся, что инвесторы из России «смогут приехать и изучить возможности новой программы с льготными условиями кредитования при строительстве отелей».
Новости предыдущего дня, 30 марта — здесь.
Как гласит древняя арабская пословица: «Работа - не волк, Наташа и так к Ахмеду приедет»
Путевка в кредит под залог мат капитала.
Всем вы недовольны. Египтяне рождаемость поднимают
Оборты в РФ
Ну так в РФ и поднимают. Наташка Васяну своему по подарку каждый раз привозит в виде пуза
А у Васяна вопросы не возникают насчёт цвета ребёнка? Меня ещё в Fallout 4 смущал мой чёрный ребёнок. Очень хотелось задать вопросики жене.
Так их запрещают
Турки уже заебались
А Москва всеми силами работает против. Туристы требуются в Крым и прочие новые территории.
Как, еще туристы?
туристы и не прекращали туда идти, их постоянно подвозят новыми партиями по горячим тур путёвкам
Всегда есть туристы. И самобезмозглые, и принудительнобезмозглые.
Египет в НАТО?
нет. Греция в НАТо.
Нет. Турция в НАТО. Нро это не мешает миллионам русских туристов ежегодно там отдыхать, а правительству эрэфии поддерживать активные экономические взаимоотношения.
Самое смешное, что ненавидящие НАТО и не в курсе, что Турция в нем
это хуже?
Это лучше. Как минимум, гарантия что тебе на пляж не прилетит снаряд, как в Крыму.
В греции евро, это хуже
Забавно, прямо сейчас еду в Каир :))
туристом?
Египту удачи.
Пусть у Египта все получится
Египтяням нужно просто обратиться к нужным чиновникам министерства обороны.
Деньги на войну дают любые. За правильную долю чиновники с радостью отправят ветеранов новой войны по путёвкам в Египет.
На войну дают, а не на после войны. Всех похрен на ветеранов.
Я же говорю "за правильную долю". Чиновники за долю всё что угодно сделают.
Ну и конечно же чиновникам посрать на ветеранов. Будут несколько человек, раз в год по телеку показывать.
Мы это видим на примере ветеранов ВОВ.
Мало, 140 надо